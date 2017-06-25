Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

Зарплата в «Динамо»

В конце 2013 года Кокорин зарабатывал в «Динамо» 5 миллионов евро в год. Месячный оклад − 416,7 тысяч евро. В «Зените» Александр получает меньше − 3,5 миллиона в год, но, по мнению большинства болельщиков, заработная плата нападающего сборной России все равно чрезвычайно завышена.

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Переход в «Анжи»

19 голов в 114 матчах − подобная статистика не испугала махачкалинцев, и они выложили за динамовского форварда почти 20 миллионов евро. Этот переход многим не понравился: посчитали, что игрок уехал за большой зарплатой. Впрочем, Кокорину повезло: тем же летом 2013-го, когда состоялся трансфер, проект «Анжи» быстро задохся, и нападающий вернулся в «Динамо», где стал забивать гораздо чаще.

Шампанское в Монте-Карло

Нашумевшая история, пересказывать которую не имеет смысла. Три слова − «Кокорин и Мамаев» − стали одним из главных мемов 2016 года. В России вдохновились настолько, что посвятили двум опальным персонажам песню − перепевку хита группы «Ленинград» в «В Питере − пить».

Кокорин и Мамаев отнеслись к этому с иронией:

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Лермонтов − автор «Муму»

Футболисты не обязаны быть грамотными, но кого-то раздражает и это. «Кто написал «Муму»? Забыл. Этот... Лермонтов! Нет?! А кто?!», − спросил Кокорин во время эфира на «Матч ТВ». И добавил, услышав правильный ответ: «Да-да, Тургенев! Я не читал его, мне за это не стыдно. Все знают, что я плохо учился, не отрицаю».

Футболка с Эскобаром в инстаграме

5 января этого года Кокорин выложил в инстаграм фотографию себя в футболке, на которой был запечатлен Пабло Эскобар − знаменитый колумбийский наркобарон (мы о нем, кстати, не так давно писали). Общественность раскололась на две части: кто-то ругал Кокорина за неосмотрительность, кто-то защищал его право носить футболки с любыми принтами, пусть даже провокационными. Но в основном нападающего ругали.

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Езда по встречной

Сегодняшняя история, которую вы точно будете обсуждать. Возможно, в «Зените» правы, и желтые СМИ действительно преувеличивают факты − но, с другой стороны, давайте зададимся вопросом: почему подобных случаев не происходит с Игнашевичем или Глушаковым?

upd

Сегодня (25.06.17) Кокорин снова стал героем спортивных новостей − и снова по околофутбольным причинам. В инстаграме футболиста появилось позже удаленное видео, где Кокорин вместе с Артемом Дзюбой подносит ладонь ребром к лицу. Ролик сопровождался голубой подписью Message («послание» на английском − прим. ред.).

Основная трактовка − Кокорин и Дзюба передают привет главному тренеру сборной России, намекая на его усы (больше ни у кого в сборной усов нет). Еще одна версия − продолжение темы с матча «Зенит» − «Локомотив», где нападающие петербуржцев отметили забитый гол странным движением руки. Кокорин чуть позже охарактеризовал его в инстаграме хэштегом #погорло − ну, видимо, Черчесов уже тогда достал и его, и Дзюбу. В итоге ни Кокорин, ни его партнер по «Зениту» не поехали на Кубок конфедераций (официальная версия по Дзюбе − травма колена), а Россия вылетела уже на групповом этапе.

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