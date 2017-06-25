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Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

Зарплата в «Динамо»

В конце 2013 года Кокорин зарабатывал в «Динамо» 5 миллионов евро в год. Месячный оклад − 416,7 тысяч евро. В «Зените» Александр получает меньше − 3,5 миллиона в год, но, по мнению большинства болельщиков, заработная плата нападающего сборной России все равно чрезвычайно завышена.

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Переход в «Анжи»

19 голов в 114 матчах − подобная статистика не испугала махачкалинцев, и они выложили за динамовского форварда почти 20 миллионов евро. Этот переход многим не понравился: посчитали, что игрок уехал за большой зарплатой. Впрочем, Кокорину повезло: тем же летом 2013-го, когда состоялся трансфер, проект «Анжи» быстро задохся, и нападающий вернулся в «Динамо», где стал забивать гораздо чаще.

Шампанское в Монте-Карло

Нашумевшая история, пересказывать которую не имеет смысла. Три слова − «Кокорин и Мамаев» − стали одним из главных мемов 2016 года. В России вдохновились настолько, что посвятили двум опальным персонажам песню − перепевку хита группы «Ленинград» в «В Питере − пить».

Кокорин и Мамаев отнеслись к этому с иронией:

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Лермонтов − автор «Муму»

Футболисты не обязаны быть грамотными, но кого-то раздражает и это. «Кто написал «Муму»? Забыл. Этот... Лермонтов! Нет?! А кто?!», − спросил Кокорин во время эфира на «Матч ТВ». И добавил, услышав правильный ответ: «Да-да, Тургенев! Я не читал его, мне за это не стыдно. Все знают, что я плохо учился, не отрицаю».

Футболка с Эскобаром в инстаграме

5 января этого года Кокорин выложил в инстаграм фотографию себя в футболке, на которой был запечатлен Пабло Эскобар − знаменитый колумбийский наркобарон (мы о нем, кстати, не так давно писали). Общественность раскололась на две части: кто-то ругал Кокорина за неосмотрительность, кто-то защищал его право носить футболки с любыми принтами, пусть даже провокационными. Но в основном нападающего ругали.

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Езда по встречной

Сегодняшняя история, которую вы точно будете обсуждать. Возможно, в «Зените» правы, и желтые СМИ действительно преувеличивают факты − но, с другой стороны, давайте зададимся вопросом: почему подобных случаев не происходит с Игнашевичем или Глушаковым?

upd

Сегодня (25.06.17) Кокорин снова стал героем спортивных новостей − и снова по околофутбольным причинам. В инстаграме футболиста появилось позже удаленное видео, где Кокорин вместе с Артемом Дзюбой подносит ладонь ребром к лицу. Ролик сопровождался голубой подписью Message («послание» на английском − прим. ред.).

Основная трактовка − Кокорин и Дзюба передают привет главному тренеру сборной России, намекая на его усы (больше ни у кого в сборной усов нет). Еще одна версия − продолжение темы с матча «Зенит» − «Локомотив», где нападающие петербуржцев отметили забитый гол странным движением руки. Кокорин чуть позже охарактеризовал его в инстаграме хэштегом #погорло − ну, видимо, Черчесов уже тогда достал и его, и Дзюбу. В итоге ни Кокорин, ни его партнер по «Зениту» не поехали на Кубок конфедераций (официальная версия по Дзюбе − травма колена), а Россия вылетела уже на групповом этапе.

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[poll id=1179]

Зенит Динамо Дзюба Артем Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (79)
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EastJuice
1488457053
Просто такая скотина, что блевать охота.Он гнида на поле и в жизни похоже тоже.Лучше пример со Смолова брал бы.
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Make25
1488528834
Контраст, умный физик-ядерщик зарабатывает сотни раз меньше чем пацан, который не учился, бухает и нарушает закон. Главное что этот пацан не играет на достаточно хорошем уровне. Так просто выходит на поле номер отбывать.
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mihail1980
1488556409
уже затрахали своим кокориным
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SPARTAK M222222222
1498409784
Два гандона нашли друг друга!!!
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turist82
1498409858
У меня эта тупая самодовольная рожа -вызывает стойке желание ему врезать...так чтоб нос сломать и пару зубов выбить. Ну и дзюбе с ноги бы не мешало..
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Red narva
1498410260
Охота вам это говнище зажравшееся обсуждать?Наслаждайтесь игрой настоящих мастеров футбола!Вот увидите Какорина в Зените скоро не будет!И каждый клуб 100раз подумает,брать ТАКОЕ себе или ...ну его нах
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Kollljan
1498410461
А кто-нибудь догадался спросить у самих Кокорина и Дзюбы, что означает их жест? Получилось, что каждый домысливал как вздумается. Кто-то считал, что они так тролили Черчесова, кто-то, что насмехались над сборной. А тут, скорее всего, и футбола то нет. Они эти жесты, может быть, предназначали девкам своим. И всё. Отдыхают люди, имеют право.
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Tostao
1498412608
Жил да был Кокорин Саня, Мозг его по детски чист. Не тянулся Саня к знаньям: Был Кокорин - футболист. Верил в старое поверье: Ветер только от того, Что качаются деревья, Ну а чё? А от чего? Почему солёно море? От селёдки - утверждал... В-общем: много знал Кокорин, Ведь "Муму" он прочитал! Правда, автора не помнит (Головою часто бил) "Мне не стыдно", - гордо молвит: "Здесь не помню, там забыл!"
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dovakin
1498466208
Такие фамилии как Кокорин, Мамаев, Милонов, МуДко, Поклонская, Панин у меня ассоциируеются с чем-то мерзким, грязным, неприличным.
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KalterJax
1498469283
Надеюсь, Манчини посадит их на лавку, чтобы мы сами вдоволь поглумились над ними и потроллили)
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