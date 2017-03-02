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    В пресс-службе «Зенита» заявили, что детали инцидента с Кокориным преувеличены бульварной прессой

    Пресс-служба «Зенита» прокомментировала инцидент с участием нападающего петербургского клуба Александра Кокорина, которого могут лишить водительских прав за выезд на встречную полосу движения. По словам представителей сине-бело-голубых, детали произошедшего сильно искажены прессой.

    «По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость», – заявили в пресс-службе «Зенита».

    Напомним, инцидент произошел минувшей ночью в Москве. Ранее сообщалось, что футболист устроил гонку по встречной полосе, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.03.2017 12:29
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 2 марта 2017, 17:45

      Москва - гавногород.

      1
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      Рейтинг: +21

      Сергей1234 2 марта 2017, 14:44

      Вот Урод .
      Как он уже всех достал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 2 марта 2017, 14:36

      Да е-мое по телеку про Какорю, интренет про Какорю, п...дец звезда, вся лента в нем, тфу тошно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 2 марта 2017, 14:12

      Желтая пресса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      kto eto 2 марта 2017, 13:42

      Просто показывай качественный футбол и всё будет ништяк

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 2 марта 2017, 13:40

      бомжи они и в африке бомжи. наврят ли можно было рассчитывать на другой ответ.

      зенит в своем стиле.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 марта 2017, 13:38

      Желтуха обвинила желтуху, что она желтуха! )))
      По сведениям СПБ желтухи, у Ивановича зп в 3 ляма!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 марта 2017, 13:37

      Нарушение. Жёлтая карточка,
      Если не первое - то возможно на лавочку.
      По центру проходил
      Забил. На всех забил

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 марта 2017, 13:28

      Как понимать высказывание пресс-службы? Менты, встречка, скорость, протокол - всё это выдумки? А на самом деле Кокоша ехал на своей и единственной ВАЗ 2106, по своей полосе, 40 км в час, за город, на свои 6 соток, проверить не сожгли ли бомжи его сарайку, где он люит отдыхать и работать летом со своим друганом Мамаем. Юные натуралисты, мля...

      10
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Tostao 2 марта 2017, 13:39

      поржал от души ))))) Точно подметил )))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Tostao 2 марта 2017, 19:18

      Ты неправ.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 марта 2017, 13:21

      Атака московской прессы на Зенит, перед важным матчем. Главное предлог найти.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Zeff 2 марта 2017, 13:39

      А коко в это время на базе тренировался вообще! ))))

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