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  • В пресс-службе «Зенита» заявили, что детали инцидента с Кокориным преувеличены бульварной прессой

В пресс-службе «Зенита» заявили, что детали инцидента с Кокориным преувеличены бульварной прессой

2 марта 2017, 12:29
39

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала инцидент с участием нападающего петербургского клуба Александра Кокорина, которого могут лишить водительских прав за выезд на встречную полосу движения. По словам представителей сине-бело-голубых, детали произошедшего сильно искажены прессой.

«По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость», – заявили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, инцидент произошел минувшей ночью в Москве. Ранее сообщалось, что футболист устроил гонку по встречной полосе, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (39)
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Zeff
1488447666
Московская жёлтая пресса. Прямо "Шарли". А уж, что касается Дзюбы или Кокорина, обязательно шум поднимут.
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каа
1488448137
Заявление Зенита говорит лишь об одном: за Кокорина уже "впряглись" ...и как правило начать нужно с "внесения сомнений в инфу"...- профи..
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Город Русских Моряков!
1488449058
Отмажут ублюдка.
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Zeff
1488449216
Чего стоит недавно опубликованное интервью с лидером одного из фанатских движений. Московская пресса. Так позориться, только она может.
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Zeff
1488450107
Атака московской прессы на Зенит, перед важным матчем. Главное предлог найти.
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Tostao
1488450504
Как понимать высказывание пресс-службы? Менты, встречка, скорость, протокол - всё это выдумки? А на самом деле Кокоша ехал на своей и единственной ВАЗ 2106, по своей полосе, 40 км в час, за город, на свои 6 соток, проверить не сожгли ли бомжи его сарайку, где он люит отдыхать и работать летом со своим друганом Мамаем. Юные натуралисты, мля...
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кто там
1488451249
бомжи они и в африке бомжи. наврят ли можно было рассчитывать на другой ответ. зенит в своем стиле.
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dudkadim
1488453124
Желтая пресса
Ответить
Сергей1234
1488455081
Вот Урод . Как он уже всех достал!
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Kollljan
1488465920
Москва - гавногород.
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