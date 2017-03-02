В пресс-службе «Зенита» заявили, что детали инцидента с Кокориным преувеличены бульварной прессой

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала инцидент с участием нападающего петербургского клуба Александра Кокорина, которого могут лишить водительских прав за выезд на встречную полосу движения. По словам представителей сине-бело-голубых, детали произошедшего сильно искажены прессой.

«По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость», – заявили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, инцидент произошел минувшей ночью в Москве. Ранее сообщалось, что футболист устроил гонку по встречной полосе, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.