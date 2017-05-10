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    Месси женится 30-го июня

    Издание Hola сообщает о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси определился с датой свадьбы. Аргентинец и Антонелла Ракуццо станут мужем и женой 30-го июня в Росарио, родном городе футболиста.

    Пара состоит в отношениях более 10-ти лет и имеет двух сыновей. В ноябре 2012-го года у них родился Тьяго, а в сентябре 2015-го – Матео Месси.

    В нынешнем сезоне Месси забил 51 гол и отдал 18 результативных передач в 49-ти матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 19:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 мая 2017, 16:43

      Новость о свадьбе , а в конце автор напоминает про 51 гол и 18 результативных передач.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 мая 2017, 23:50

      Молодцы!!!!Поздравляю))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      kamaz89 10 мая 2017, 21:31

      Любви и счастья всей семье!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 10 мая 2017, 20:41

      как у них просто, 10 лет живут, детей воспитывают, а тут свадьба, ну наконец-то решились на столь серьёзный шаг, ну вот это по взрослому)))))

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 10 мая 2017, 19:56

      Поздравляю от души!Здоровья,счастья и успехов!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 19:56

      Причем здесь сколько лет не жениться . Думаю сейчас они договорились о брачном контракте , вот и решили оформить отношения . Все таки Лионель очень не бедный человек .

      2
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      Рейтинг: +381

      fadda 10 мая 2017, 19:54

      Братишка,поздравляю!

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 10 мая 2017, 19:41

      Как можно 10 лет встречаться,иметь детей и не пожениться???

      0
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Спартач_навсегда 10 мая 2017, 23:49

      Спросите у Лео)))

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 мая 2017, 19:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А это какая жена, вторая или третья?

      -4
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      Рейтинг: +41

      а013аа > Decorhome 10 мая 2017, 21:20

      10я ебанутый и читать сука научись

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome > а013аа 11 мая 2017, 12:12

      Хоть пиздюк, яйца бы тебе оторвать, за твой русский

      0
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      Рейтинг: +260

      n1hat 10 мая 2017, 19:34

      Имеют двух детей и всё ещё не женаты? это как?)

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > n1hat 10 мая 2017, 19:40

      гражданский брак

      4
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