Месси женится 30-го июня

Издание Hola сообщает о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси определился с датой свадьбы. Аргентинец и Антонелла Ракуццо станут мужем и женой 30-го июня в Росарио, родном городе футболиста.

Пара состоит в отношениях более 10-ти лет и имеет двух сыновей. В ноябре 2012-го года у них родился Тьяго, а в сентябре 2015-го – Матео Месси.

В нынешнем сезоне Месси забил 51 гол и отдал 18 результативных передач в 49-ти матчах.