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    Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных


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    Голосов: 17
    10.08.2017 17:30
    ФИФА опубликовала свежий рейтинг сборных, и сборная России там топчется на 62-м месте. Это грустно, но «Бомбардир» напоминает: у такого ранжира слишком много спорных нюансов, чтобы относиться к нему внимательно.

    Между Панамой и Албанией − именно тут, по официальной метрике, сейчас тусуется сборная России. Год назад это 62-е место было 56-м, два года назад − 24-м. Извините, что лишний раз напоминаю, но все-таки: за последние полгода мы больно ударились о Коста-Рику, Катар и Кот-дʼИвуар, а еще чуть не скончались от Кристиана Бентеке и его Бельгии.

    Факт №1: дела у сборной России прямо сейчас идут очень не очень. Факт №2: сегодня прогнозы на родной ЧМ с таким раскладом − боль, тоска, злость. При этом Факт №3: измерять температуру любой национальной команды можно и по результатам, и даже по впечатлениям, но ни в коем случае − по шкале ФИФА.

    Внизу − пять причин того, почему так.

    Рейтинг топит хозяев турниров

    В основе системы подсчета баллов прячутся четыре разных коэффициента сложности. Один из них − за формат матча. То есть по этому показателю все возможные игры делятся на четыре касты. Самый топ − это игры на чемпионате мира, чуть похуже − континентальные соревнования и Кубок конфедераций, затем − всякие официальные отборы, а на самом дне − простые товарищеские. Вроде как, все справедливо, но тут заложен похоронный момент для тех стран, что принимают крупные турниры у себя. Освободившись на два года от всех официальных заруб (маленькое окно Кубка конфедераций − ни в счет), они лишились самых рейтинговых форматов и остались наедине с товарищескими матчами, недополучая за свои победы кучу побед. Так что прекратите удивляться, если к старту родного турнира кто-то подходит в третьем десятке, а кто-то − на 62-м месте.

    У матчей короткий срок годности

    Если сыгранному матчу исполняется год, его ценность уменьшается вдвое (козыри Португалии за победу на Евро в июле-августе станут тусклее на 50%), если два − втрое. А как только игра переходит четырехлетний рубеж, все сгорает. Все победы на ЧМ-1998, ЧЕ-2000 и т.д. для рейтинга ФИФА не имеют никакого смысла. Например, золото Германии за чемпионат мира полностью сгорит уже следующим летом. Если к тому времени она не выиграет новое.

    Учитывает победы с пенальти, но не учитывает другие факторы

    Если команда выиграла в основное время, за победу ей дают три очка. Если по пенальти − два. Если проиграла в основное время − ноль. А если проиграла по пенальти − одно. Здорово, но при этом почему-то не учитываются ни фактор домашнего поля, ни количество голов, ни остальные вещи, которые могут выглядеть значимыми.

    Дает возможность легко накрутить баллы

    Знаменитая история, которую вы могли забыть: сборная Швейцарии при жеребьевке ЧМ-2014 попала в первую корзину − к самым элитным группировкам мира и выше, чем, допустим, Италия, Франция или Нидерланды. Английские журналисты исследовали правила рейтинга и календарь команды в период года до жеребьевки и поняли, что швейцарцы целый специально почти не играли товарищеских матчей. Потому что по правилам среднее количество очков за период делится на количество проведенных за это время матчей. Чем меньше делитель − тем выше частное. Нарубив ценных баллов за игры в квалификации, Швейцария тихо оберегала себя от рисков и не забивала календарь лишней практикой.

    А американские журналисты выяснили, что подобную честную схему прокачки недавно использовали Румыния и Уэльс. В период с лета 2014-го по лето 2015-го они провели один товарняк на двоих и в итоге обе попали в первую корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2018. Говорят, румыны даже наняли консультанта, который вскрыл для них все подводные толкования правил рейтинга ФИФА.

    Все понимают, что этот рейтинг − бред

    Возвращаемся к свежайшему топ-чарту. Польша на пятом месте, зато Португалия (победитель Евро и проект Криштиану Роналду) − на шестом. Швейцария − четвертая, а Испания (самая успешная команда XXI века) − одиннадцатая. Италия − на двенадцатом, а ниже их всех − Англия.

    Рейтинг ФИФА не учитывает вклад в развитие футбола, силу внутреннего чемпионата в стране, суммарную трансферную стоимость, количество «Золотых мячей», историческое величие и миллион остальных пунктов, по которым мы для себя примерно измеряем степень величия и абсолютной силы. Все, что делает рейтинг − показывает динамику выступлений плюс состояние команды в короткий отрезок.

    Просто вспоминайте обо всем этом, когда в следующий раз соберетесь хвалить или ругать чью-то сборную за цифру в табеле.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 11 августа 2017, 12:59

      Рейтинг бредовый и это понимают все, но еще полным бредом было бы если фифа учитывала "вклад в развитие футбола, силу внутреннего чемпионата в стране, суммарную трансферную стоимость, количество «Золотых мячей», историческое величие"

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 11 августа 2017, 12:06

      Я что то не понял,автор пытался нас убедить в том что мы незаслуженно низко находимся что ли??? Эта основная мысль статьи???

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 11 августа 2017, 11:15

      В конце то концов, когда закончится этот беспредел? ну никак не может наша сборная, выигрывавшая в 20 веке находиться на 62 месте! Реально место наше вовсе не 62, а 61!

      1
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      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 11 августа 2017, 00:42

      Ну да, я - дура, но при расчёте деньги пересчитываю всегда!... Потому что из-за них ВСЁ в этом мире и происходит, увы... Сразу - у кого надо, - того нога и будет, и нежданец пендалем под юбку придёт, и рейтинг вырастет сам собой (эх.....) - если есть бабуленции .... - о чём нашей сборной по шашкам на поле и ваще всему нашему санкционно-обрубочному спорту можно только помечтать... Хи!

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 10 августа 2017, 22:11

      У меня дежавю???

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Bobafett 11 августа 2017, 08:22

      нет, была статья уже, практически слово в слово

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 августа 2017, 20:50

      да фуфлыжный этот рейтинг, лично мне давно понятно, почему наша сборная так низко, спокойно к этому отношусь...

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 10 августа 2017, 19:36

      https://twitter.com/nico_asc13/status/895555799954731008

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 августа 2017, 19:19

      просто трудно представлять что сборная россии на 62 месте по этому кажется что рейтинг не правильный

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 августа 2017, 19:05

      рейтинг уефа справедлив и фифа надо что то подобное ввести

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 августа 2017, 18:18

      сборная по факту оч слаба и нечего ей делать в первом 50!!!

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