Слуцкий возглавит «Халл». «Зенит» подписал Терентьева и ждет Снейдера. Дайджест событий дня

Данни попрощался с «Зенитом»

Капитан «Зенита» Мигель Данни не будет больше выступать за клуб из Санкт-Петербурга. При этом он отметил, что с уважением относится к решению руководства клуба, которое не предложило ему новый контракт. Действующее соглашение португальца рассчитано до 30 июня 2017 года. Он пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга летом 2008 года, перейдя из «Динамо» и сыграв в «Зените» 256 матчей. Полный текст прощального письма – тут.

Терентьев стал новичком «Зенита»

Вчера «Зенит» объявил о переходе Кристиана Нобоа, а сегодня подтвердил трансфер в петербургский клуб экс-защитника «Ростова» Дениса Терентьева. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, контракт с 24-летним россиянином рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона. При этом Терентьев является выпускником академии «Зенита» – он находился в системе клуба с 2012 по 2015 год.

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«Зенит» интересуется Снейдером

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер попал в сферу интересов нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, инсайдерствует турецкое издание Marmara Gazetesi. Сообщается, что агент 32-летнего футболиста Гвидо Альберс уже прибыл в Стамбул на переговоры, которые должны начаться в ближайшие дни. Напомним, ранее Манчини работал со Снейдером в «Интере».

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Слуцкий станет тренером «Халла»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий намерен возглавить «Халл» – клуб, вылетевший из АПЛ по итогам прошедшего сезона. Срок контракта Слуцкого с «Халлом» составит два года. Официально о назначении будет объявлено на следующей неделе.

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Семин не уйдет из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин останется на своем посту, отметил член совета директоров железнодорожников Салман Бабаев. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной замене Семина другим тренером. «Остается ли Семин? Все на местах», – ответил Бабаев на все слухи. Напомним, под его руководством «Локо» выиграл Кубок России и занял восьмое место в РФПЛ.

Аленичев возглавил «Енисей»

«Енисей» объявил о подписании контракта с экс-главным тренером «Спартака» Дмитрием Аленичевым. Пост был вакантным после того, как клуб покинул Андрей Тихонов, перебравшийся в «Крылья Советов». По итогам прошедшего сезона «Енисей» занял третью строчку в турнирной таблице ФНЛ, но проиграл в стыковых матчах еще бывшей команде Аленичева – тульскому «Арсеналу» (2:1; 0:1). Соглашение с новым тренером рассчитано на два года.

Ди Мария может перейти в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария является одной из трансферных целей «Барселоны». Испанцы рассматривают его в качестве замены Арда Турану, который близок к переходу в «Арсенал», а также ветерану команды Андресу Иньесте. Кроме того, сообщается, что видеть Ди Марию в «Барселоне» хотят его партнеры по сборной Аргентины Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

Умер бывший полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте

Экс-полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте, выступавший за китайский «Бейджин Энтерпрайзерс», сегодня умер после падения и потери сознания на тренировке. Сообщается, что 30-летний ивуариец экстренно был доставлен в больницу, где врачи зафиксировали его смерть. Пресс-служба «Ньюкасла» выразила слова соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока. «Мы никогда не забудем тебя, Шейк», – говорится в сообщении клуба.