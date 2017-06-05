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    Данни объявил об уходе из «Зенита»

    Капитан «Зенита» Мигель Данни покидает клуб из Санкт-Петербурга. Он заявил, что с уважением относится к решению руководства клуба, которое не предложило ему новый контракт.

    «С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.

    Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание – это не конец, наоборот, это начало нового приключения», – написал португалец в инстаграме.

    Действующее соглашение португальца было рассчитано до 30 июня 2017 года. Он пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга летом 2008 года, перейдя из «Динамо». За это время он сыграл 256 матчей за сине-бело-голубых, забил 68 голов и отдал 76 результативных передач.

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    Источник: Instagram

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    05.06.2017 09:54
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +19

      Timofeika06 6 июня 2017, 14:31

      Нннннннннннннннннннннееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееетттт

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      Рейтинг: +4934

      polt 5 июня 2017, 22:42

      Данни -единственный игрок Зенита, который играл всегда с самоотдачей, потому что любил играть и у него это получалось и сегодня. Манчини - очередная ошибка!!!

      1
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      Рейтинг: +56

      alSm 5 июня 2017, 21:29

      Спасибо огромное, Мигель!! очень жаль... но всегда есть надежда.. пару лет назад мы такое уже видели, и очень хочется надеяться на ещё один камбэк!!

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 июня 2017, 19:46

      Единственный игрок Зени которого уважал за его труд на поле, столько отдал Зениту, а ведь он еще очень хорош, не понимаю и не пойму почему с ним так поступили(

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 5 июня 2017, 16:32

      Жаль. Достойный человек и хороший футболист.

      1
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      Рейтинг: +471

      ks75 5 июня 2017, 16:27

      Прошедший сезон лишил Зенит Халка и Витселя. Этот сезон начинают с потери Дани.... Это не просто игроки, это основная сила данной команды!!! С таким подходом к селекции можно в следующем году и мимо лиги европы пролететь

      4
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      Рейтинг: +471

      ks75 5 июня 2017, 16:16

      Как бы ни относились к Зениту, но Дани это тот игрок, потеря которого трагедия! Трагедия для всего нашего футбола и зрителя! И отпускать его Зениту, когда в команде такой бардак, это глупость! Дани -не просто хороший футболист, это прежде всего символ, образец преданности и профессионализма к своему делу! Такой игрок не только в России, он и в Европе еще минимум года два играл бы на высоком уровне!

      4
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      Рейтинг: +4024

      raritet 5 июня 2017, 15:39

      Могу только присоединиться к призыву оставить Данни как минимум еще на годик. Великолепный футболист и прекрасный человек. Один из немногих, кто вызывает уважение во время хаоса в мире и спорте.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 5 июня 2017, 14:58

      Уважаемые коллеги -болельщики! Предлагаю обратиться каким-то образом к руководству клуба с целью пересмотреть решение об прекращении сотрудничества с Дани! Кто-может начать такую акцию?Ведь человек отыграл за Зенит9 лет на высоком уровне и принёс клубу много хорошего! Да ещё и русский изучил.
      Хочется надеяться, что кто-сможет воплотить мою идею в жизнь!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > ZENIT-59 5 июня 2017, 19:48

      здесь ты таких не найдешь! через СМИ надо обращаться и толпой! такого игрока теряет РФПЛ(

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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 5 июня 2017, 14:53

      Футболист с большой буквы) смотрю по чату, его даже другие команды уважают!!!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Зенит*SPB 5 июня 2017, 19:50

      конечно уважаем, Талантище, самый лучший ваш игрок который очень умен, и уважаем среди игроков и болельщиков, а руководство этого не понимает!

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