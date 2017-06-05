Данни объявил об уходе из «Зенита»

Капитан «Зенита» Мигель Данни покидает клуб из Санкт-Петербурга. Он заявил, что с уважением относится к решению руководства клуба, которое не предложило ему новый контракт.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.

Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание – это не конец, наоборот, это начало нового приключения», – написал португалец в инстаграме.

Действующее соглашение португальца было рассчитано до 30 июня 2017 года. Он пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга летом 2008 года, перейдя из «Динамо». За это время он сыграл 256 матчей за сине-бело-голубых, забил 68 голов и отдал 76 результативных передач.