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Данни объявил об уходе из «Зенита»

5 июня 2017, 09:54
55

Капитан «Зенита» Мигель Данни покидает клуб из Санкт-Петербурга. Он заявил, что с уважением относится к решению руководства клуба, которое не предложило ему новый контракт.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.

Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание – это не конец, наоборот, это начало нового приключения», – написал португалец в инстаграме.

Действующее соглашение португальца было рассчитано до 30 июня 2017 года. Он пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга летом 2008 года, перейдя из «Динамо». За это время он сыграл 256 матчей за сине-бело-голубых, забил 68 голов и отдал 76 результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (55)
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paracetamol
1496645949
Разогнать бы лучше руководство, а Даню оставить!
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Bratanya
1496646427
Я х.....ю, больше слов нет. Фурсенко - ну ты...... короче он знает кто он
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алекс88
1496649401
Пришли "новые" сраные руководители...без мозгов и в )!(опу ужаленные....единственный кто все это время играл с душой и боролся за себя и за клуб...оказался не нужным...мляяяя слов нет...подписывайте Иуды быстрее...срок ещё не истек...и умоляйте остаться годика на 2-3
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Алекc
1496650739
такого бойца нельзя было так вот отпустить! неправильно зенит поступил
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Smekaev
1496651545
Зенит опять показал свою суть. При всем уважении к Питеру и его жителям, эта сраная команда (точнее руководство команды), вызывает только отвращение. И игроков под себя подберут. Жаль, я еще помню, как вся Москва болела за Зенит в финале кубка уефа.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1496653111
Дураки!!!Отпустить такого игрока!!!!
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Sergh4
1496653346
Чё, вообще с ума сошли!? Как можно самим отказаться от такого игрока???
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filosof sparty
1496658107
Данни заслуживает только уважения, думаю Зенит ошибается расставаясь с ним
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chempion_cska
1496659407
Мигель Данни настоящий футболист и человек, к которому отношусь с большим уважением. Здоровья и удачи!
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ks75
1496669276
Прошедший сезон лишил Зенит Халка и Витселя. Этот сезон начинают с потери Дани.... Это не просто игроки, это основная сила данной команды!!! С таким подходом к селекции можно в следующем году и мимо лиги европы пролететь
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