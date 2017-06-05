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    «Он как цветущая клумба, где раскрываются нападающие». Зачем «Зенит» подписал Нобоа


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    Голосов: 8
    05.06.2017 14:00
    Первый эквадорец в чемпионате России дорос до топ-клуба. Кристиан Нобоа сменил «Ростов» на «Зенит», куда его взяли на место Данни. «Бомбардир» рассказывает, какую пользу любимчик Бердыева принесет Манчини.

    Эта сага длилась год. Первые разговоры о переходе Нобоа в «Зенит» пошли еще предыдущим летом. Зимой все было близко, но эквадорец остался в «Ростове». Тогда ростовские болельщики все-таки подтолкнули игрока к уходу из команды. Со слухами о его трансфере в социальные сети семьи Нобоа полились оскорбления. «Вам остается лишь одно унылое занятие в этой жизни — лить дерьмо, забрызгивая все вокруг. Увы, в дерьме лишь только вы. И даже здесь вы не добились успеха!» – ответила критикам жена футболиста Ольга Нобоа. Футболист порядочно доиграл сезон, но контракт продлевать не стал. «Если уходит Бердыев, то ухожу и я», – не только отношение болельщиков, но и любовь к тренеру подтолкнула Кристиана к этому решению.

    Считается, что от предложений топ-клубов невозможно отказаться. Этого мнения придерживается и Нобоа, десяток лет двигавшийся к такой цели. Кристиан Нобоа попал в Россию в 2007 году. Для «Рубина» Курбана Бердыева просматривали другого игрока, но тренер выбрал Нобоа. С того момента и развивалась их взаимная привязанность. С «Рубином» Нобоа завоевал два чемпионства, но только рос и не был ключевым игроком. В матче с «Краснодаром» он стал первым футболистом Премьер-лиги, дважды в одной встрече не забившим пенальти. «Рубин» продал Нобоа в «Динамо» за 8 миллионов евро. Клуб заработал деньги, Нобоа получил хороший контракт, а Бердыев научился обходиться без него.

    Кристиан Нобоа – универсальный полузащитник. Он одинаково хорошо играет в отборе и созидании, мастер стандартов. По статистике самым успешным для Нобоа вышел сезон-2013/14. Тогда он забил за «Динамо» в РФПЛ шесть голов и отдал столько же голевых передач. Дальше – хуже. Но в случае с Нобоа важнее, кому он забивал эти голы. В нынешнем ростовском сезоне за Нобоа отличился в чемпионате в победных матчах с ЦСКА и «Рубином». Еврокубковые мячи Кристиана помогли «Ростову» пройти «Андерлехт» и «Аякс», обыграть «Баварию» и разгромить «Спарту». Нобоа в деле в самые важные моменты.

    «Нобоа – тот игрок, которого так не хватало «Ростову» Бердыева. Это гений последнего паса, прекрасно читающий игру. Полоз, Бухаров, Азмун – все прибавили рядом с ним. Нобоа как цветущая клумба, где раскрываются нападающие», – говорит об эквадорце бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. В «Ростове» Нобоа организовал игру. Для Бердыева эквадорский полузащитник снова стал ключевым игроком. В «Зените» он должен был заменить Витселя, но выбрал игру в еврокубках с проблемным «Ростовом» и любимым тренером. Теперь Нобоа берут бесплатно. По позиции – на место Витселя, по месту в команде – на позицию Данни.

    О трансфере Нобоа «Зенит» сообщил раньше, чем о расставании с Данни. Параллельно с неожиданными новостями португалец уже прощался с Санкт-Петербургом в социальных сетях. Сам Нобоа рассказал, что Сарсания договорился с ним о переходе за полтора дня. В «Ростове» Кристиана уже ничего не держало, а в «Зените» ждут перспективы и главный карьерный шанс. Бесплатный игрок такого уровня поможет Манчини не волноваться по поводу порядка в полузащите. У Эрнани, Юсупова и Маурисио свои недостатки. Нобоа их уже победил. 32-летний полузащитник даст этому «Зениту» опыт, спокойствие и надежность. «Хочу обыгрывать «Баварию» с «Зенитом», – оптимистично заявляет Нобоа. Ему «Зенит» даст новые трофеи.

    Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 9 июня 2017, 07:27

      Нобоа хороший игрок, для любой команды РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июня 2017, 03:17

      Безусловно, игрок хороший, но как ещё посмотрит на него Манчини...

      0
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 5 июня 2017, 21:05

      Нобоа до зенита дорос ещё в Рубине, в следующем году будет твердым игроком основы. Смущает фраза топ-клуб по отношению к питерской команде.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > nailvakh 25 июня 2017, 16:03

      По меркам России,Зенит топ клуб....

      0
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 5 июня 2017, 20:54

      "Зенит" уже одному надавал новых трофеев.) И что значит "главный карьерный шанс"? Нобоа двукратный чемпион России. Большего он достичь уже не сможет... И коротко по трансферу: для Нобоа-нормально, для Зенита-бред полный!

      0
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      Рейтинг: +130

      Альтер 5 июня 2017, 16:38

      скамейку полировать вслед за Новосельцевым?

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 5 июня 2017, 16:30

      Даню никто не заменит. Как и Кержа, кстати.

      3
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      Рейтинг: +10

      Евгений E. 5 июня 2017, 15:53

      Очередного пенсионера сажают на заслуженный пенсион! Скоро еще и Снейдер подтянется)))))))))

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 июня 2017, 15:18

      Зенит - не Ростов....Не думаю,что Крис там будет так феерить как в Ростове...Да и Бердыева рядом не будет, а при Манчини может и на лавке просидеть...

      3
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 5 июня 2017, 14:38

      Сами Вы клумба, как Нобоа может быть заменой Данни, если он опорник?

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Evgeniy32 5 июня 2017, 16:18

      Мастер голевого паса, каким и был Дани,

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Dgad 5 июня 2017, 16:23

      Это и всё? Они разноплановые игроки, их сравнивать вообще нельзя!

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Dgad 5 июня 2017, 16:29

      Вот замена Витселю - еще соглашусь, но явно Данни он не заменит (по позиции на поле).

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      Рейтинг: +32

      AlexeyTishkin > Evgeniy32 5 июня 2017, 16:41

      Тут всё-таки автор, видимо, имел в виду, что Нобоа сможет стать таким же лидером, как и Данни. Честно говоря, в это не очень верится, его трансфер это скорее попытка найти нужного человека. Совсем необязательно феерить как Данни, чтобы завести команду. Для этого может хватить и очень качественной игры, а это Нобоа может, если ему даст Манчини шанс себя показать.

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > AlexeyTishkin 5 июня 2017, 17:19

      Всё равно, очень странный трансфер! Конечно хорошо будет, если он сможет стать лидером, но как то слабо в это верится!

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 14:33

      Чтобы обыграть Баварию, "клумбе" надо сначала с Зенитом в ЛЧ попасть. Вряд ли Бавария ради того, чтобы быть Зенитом обыгранной, спустится до их любимого турнира.

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