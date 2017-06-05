«Он как цветущая клумба, где раскрываются нападающие». Зачем «Зенит» подписал Нобоа

Эта сага длилась год. Первые разговоры о переходе Нобоа в «Зенит» пошли еще предыдущим летом. Зимой все было близко, но эквадорец остался в «Ростове». Тогда ростовские болельщики все-таки подтолкнули игрока к уходу из команды. Со слухами о его трансфере в социальные сети семьи Нобоа полились оскорбления. «Вам остается лишь одно унылое занятие в этой жизни — лить дерьмо, забрызгивая все вокруг. Увы, в дерьме лишь только вы. И даже здесь вы не добились успеха!» – ответила критикам жена футболиста Ольга Нобоа. Футболист порядочно доиграл сезон, но контракт продлевать не стал. «Если уходит Бердыев, то ухожу и я», – не только отношение болельщиков, но и любовь к тренеру подтолкнула Кристиана к этому решению.

Считается, что от предложений топ-клубов невозможно отказаться. Этого мнения придерживается и Нобоа, десяток лет двигавшийся к такой цели. Кристиан Нобоа попал в Россию в 2007 году. Для «Рубина» Курбана Бердыева просматривали другого игрока, но тренер выбрал Нобоа. С того момента и развивалась их взаимная привязанность. С «Рубином» Нобоа завоевал два чемпионства, но только рос и не был ключевым игроком. В матче с «Краснодаром» он стал первым футболистом Премьер-лиги, дважды в одной встрече не забившим пенальти. «Рубин» продал Нобоа в «Динамо» за 8 миллионов евро. Клуб заработал деньги, Нобоа получил хороший контракт, а Бердыев научился обходиться без него.

Кристиан Нобоа – универсальный полузащитник. Он одинаково хорошо играет в отборе и созидании, мастер стандартов. По статистике самым успешным для Нобоа вышел сезон-2013/14. Тогда он забил за «Динамо» в РФПЛ шесть голов и отдал столько же голевых передач. Дальше – хуже. Но в случае с Нобоа важнее, кому он забивал эти голы. В нынешнем ростовском сезоне за Нобоа отличился в чемпионате в победных матчах с ЦСКА и «Рубином». Еврокубковые мячи Кристиана помогли «Ростову» пройти «Андерлехт» и «Аякс», обыграть «Баварию» и разгромить «Спарту». Нобоа в деле в самые важные моменты.

«Нобоа – тот игрок, которого так не хватало «Ростову» Бердыева. Это гений последнего паса, прекрасно читающий игру. Полоз, Бухаров, Азмун – все прибавили рядом с ним. Нобоа как цветущая клумба, где раскрываются нападающие», – говорит об эквадорце бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. В «Ростове» Нобоа организовал игру. Для Бердыева эквадорский полузащитник снова стал ключевым игроком. В «Зените» он должен был заменить Витселя, но выбрал игру в еврокубках с проблемным «Ростовом» и любимым тренером. Теперь Нобоа берут бесплатно. По позиции – на место Витселя, по месту в команде – на позицию Данни.

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О трансфере Нобоа «Зенит» сообщил раньше, чем о расставании с Данни. Параллельно с неожиданными новостями португалец уже прощался с Санкт-Петербургом в социальных сетях. Сам Нобоа рассказал, что Сарсания договорился с ним о переходе за полтора дня. В «Ростове» Кристиана уже ничего не держало, а в «Зените» ждут перспективы и главный карьерный шанс. Бесплатный игрок такого уровня поможет Манчини не волноваться по поводу порядка в полузащите. У Эрнани, Юсупова и Маурисио свои недостатки. Нобоа их уже победил. 32-летний полузащитник даст этому «Зениту» опыт, спокойствие и надежность. «Хочу обыгрывать «Баварию» с «Зенитом», – оптимистично заявляет Нобоа. Ему «Зенит» даст новые трофеи.

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

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