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  • «Он как цветущая клумба, где раскрываются нападающие». Зачем «Зенит» подписал Нобоа

«Он как цветущая клумба, где раскрываются нападающие». Зачем «Зенит» подписал Нобоа

Эта сага длилась год. Первые разговоры о переходе Нобоа в «Зенит» пошли еще предыдущим летом. Зимой все было близко, но эквадорец остался в «Ростове». Тогда ростовские болельщики все-таки подтолкнули игрока к уходу из команды. Со слухами о его трансфере в социальные сети семьи Нобоа полились оскорбления. «Вам остается лишь одно унылое занятие в этой жизни — лить дерьмо, забрызгивая все вокруг. Увы, в дерьме лишь только вы. И даже здесь вы не добились успеха!» – ответила критикам жена футболиста Ольга Нобоа. Футболист порядочно доиграл сезон, но контракт продлевать не стал. «Если уходит Бердыев, то ухожу и я», – не только отношение болельщиков, но и любовь к тренеру подтолкнула Кристиана к этому решению.

Считается, что от предложений топ-клубов невозможно отказаться. Этого мнения придерживается и Нобоа, десяток лет двигавшийся к такой цели. Кристиан Нобоа попал в Россию в 2007 году. Для «Рубина» Курбана Бердыева просматривали другого игрока, но тренер выбрал Нобоа. С того момента и развивалась их взаимная привязанность. С «Рубином» Нобоа завоевал два чемпионства, но только рос и не был ключевым игроком. В матче с «Краснодаром» он стал первым футболистом Премьер-лиги, дважды в одной встрече не забившим пенальти. «Рубин» продал Нобоа в «Динамо» за 8 миллионов евро. Клуб заработал деньги, Нобоа получил хороший контракт, а Бердыев научился обходиться без него.

Кристиан Нобоа – универсальный полузащитник. Он одинаково хорошо играет в отборе и созидании, мастер стандартов. По статистике самым успешным для Нобоа вышел сезон-2013/14. Тогда он забил за «Динамо» в РФПЛ шесть голов и отдал столько же голевых передач. Дальше – хуже. Но в случае с Нобоа важнее, кому он забивал эти голы. В нынешнем ростовском сезоне за Нобоа отличился в чемпионате в победных матчах с ЦСКА и «Рубином». Еврокубковые мячи Кристиана помогли «Ростову» пройти «Андерлехт» и «Аякс», обыграть «Баварию» и разгромить «Спарту». Нобоа в деле в самые важные моменты.

«Нобоа – тот игрок, которого так не хватало «Ростову» Бердыева. Это гений последнего паса, прекрасно читающий игру. Полоз, Бухаров, Азмун – все прибавили рядом с ним. Нобоа как цветущая клумба, где раскрываются нападающие», – говорит об эквадорце бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. В «Ростове» Нобоа организовал игру. Для Бердыева эквадорский полузащитник снова стал ключевым игроком. В «Зените» он должен был заменить Витселя, но выбрал игру в еврокубках с проблемным «Ростовом» и любимым тренером. Теперь Нобоа берут бесплатно. По позиции – на место Витселя, по месту в команде – на позицию Данни.

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О трансфере Нобоа «Зенит» сообщил раньше, чем о расставании с Данни. Параллельно с неожиданными новостями португалец уже прощался с Санкт-Петербургом в социальных сетях. Сам Нобоа рассказал, что Сарсания договорился с ним о переходе за полтора дня. В «Ростове» Кристиана уже ничего не держало, а в «Зените» ждут перспективы и главный карьерный шанс. Бесплатный игрок такого уровня поможет Манчини не волноваться по поводу порядка в полузащите. У Эрнани, Юсупова и Маурисио свои недостатки. Нобоа их уже победил. 32-летний полузащитник даст этому «Зениту» опыт, спокойствие и надежность. «Хочу обыгрывать «Баварию» с «Зенитом», – оптимистично заявляет Нобоа. Ему «Зенит» даст новые трофеи.

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

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Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (17)
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momwig_
1496662383
Чтобы обыграть Баварию, "клумбе" надо сначала с Зенитом в ЛЧ попасть. Вряд ли Бавария ради того, чтобы быть Зенитом обыгранной, спустится до их любимого турнира.
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Evgeniy32
1496662687
Сами Вы клумба, как Нобоа может быть заменой Данни, если он опорник?
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zico2205
1496665081
Зенит - не Ростов....Не думаю,что Крис там будет так феерить как в Ростове...Да и Бердыева рядом не будет, а при Манчини может и на лавке просидеть...
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Евгений E.
1496667186
Очередного пенсионера сажают на заслуженный пенсион! Скоро еще и Снейдер подтянется)))))))))
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paracetamol
1496669434
Даню никто не заменит. Как и Кержа, кстати.
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Альтер
1496669939
скамейку полировать вслед за Новосельцевым?
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Тоторо
1496685260
"Зенит" уже одному надавал новых трофеев.) И что значит "главный карьерный шанс"? Нобоа двукратный чемпион России. Большего он достичь уже не сможет... И коротко по трансферу: для Нобоа-нормально, для Зенита-бред полный!
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nailvakh
1496685952
Нобоа до зенита дорос ещё в Рубине, в следующем году будет твердым игроком основы. Смущает фраза топ-клуб по отношению к питерской команде.
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арейская
1496708224
Безусловно, игрок хороший, но как ещё посмотрит на него Манчини...
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ewgen1986
1496982476
Нобоа хороший игрок, для любой команды РПЛ.
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