Лоськов снова сыграл за «Локомотив». Слуцкий все ближе к работе в АПЛ. Дайджест событий дня

«Челси» получит рекордные призовые за победу в АПЛ

За чемпионское звание «Челси» получит в этом году 150 миллионов фунтов стерлингов призовых. Этот показатель является максимальным за все время существования лиги. Лондонский клуб станет первым чемпионом, который получит выгоду от последней сделки по реализации телевизионных прав общей стоимостью более 8 миллиардов фунтов стерлингов для всех клубов английской Премьер-лиги.

Что не так с чемпионством «Челси»

Зидан останется в «Реале» до 2020 года

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит свою работу в мадридском клубе. Руководство готов предложить ему продлить действующий контракт до 2020 года. Сообщается, что стороны уже договорились о новом соглашении. Официально об этом будет объявлено после завершения текущего сезона.

Неустойка за увольнение Грасии из «Рубина» составит 10 миллионов

Испанский тренер Хави Грасия может продолжить работу в казанском «Рубине» и в следующем сезоне. Его контракт рассчитан на три следующих года. Известно, что в руководстве клуба не удовлетворены успехами «Рубина» в текущем сезоне, но увольнение тренера может привести к финансовым проблемам.

Неустойка в случае увольнения Грасии из «Рубина» составит около 10 миллионов евро, то есть клуб будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок. Снижение суммы возможно лишь в том случае, если сам Грасия пойдет на такой шаг.

«Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и устроили вакханалию. Боккетти остался без трусов»

Болельщики «Спартака» после окончания матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) прорвались на поле стадиона «Звезда», чтобы отпраздновать чемпионство команды.

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«А на поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» – их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры», – говорится в сообщении пресс-службы «Амкара».

Слуцкий возглавит «Уотфорд» в случае увольнения Маццарри

Российский тренер Леонид Слуцкий может стать тренером «Уотфорда». Вальтер Маццарри, работающий в команде на должности главного тренера, близок к уходу из клуба. Сейчас Слуцкий активно учит английский язык и посещает матчи Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что бывший тренер ЦСКА также претендует на аналогичный пост в «Челси».

Бундеслига. «РБ Лейпциг» и «Бавария» забили на двоих девять голов и другие результаты

В матче 33-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде вырвала победу над «РБ Лейпцигом» – 5:4. В другой встрече дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур

РБ Лейпциг – Бавария – 4:5 (2:1)

Голы: 1:0 – Сабитцер, 2; 1:1 – Левандовски, 17 (с пенальти); 2:1 – Вернер, 29 (с пенальти); 3:1 – Поульсен, 47; 3:2 – Алькантара, 60; 4:2 – Вернер, 65; 4:3 – Левандовски, 84; 4:4 – Алаба, 90+1; 4:5 – Роббен, 90+5.

Байер – Кельн – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Йойич, 14; 0:2 – Клюнтер, 48; 1:2 – Кисслинг, 60; 2:2 – Похьянпало, 71.

Майнц – Айнтрахт – 4:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хргота, 42; 0:2 – Сеферович, 50; 1:2 – Кордоба, 60; 2:2 – Белл, 62; 3:2 – Муто, 76; 4:2 – Де Бласис, 90+3 (с пенальти).

Фрайбург – Ингольштадт – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Филипп, 31; 1:1 – Лескано, 43.

Шальке-04 – Гамбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бургшталлер, 25; 1:1 – Лассога, 90+2.

Аугсбург – Боруссия Д – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Финнбогассон, 28; 1:1 – Обамеянг, 32.

Вердер – Хоффенхайм – 3:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Салаи, 7; 0:2 – Крамарич, 11; 0:3 – Цубер, 40; 0:4 – Крамарич, 49; 0:5 – Бичакчич, 51; 1:5 – Гебре Селасси, 59; 2:5 – Баргфреде, 86; 3:5 – Бауэр, 90.

Дармштадт – Герта – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Калу, 14; 0:2 – Торунарига, 28.

Вольфсбург – Боруссия М – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вестергор, 24; 1:1 – Гомес, 58.

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Лоськов: «Сбылась моя мечта»

Тренер и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, появившийся на поле в стартовом составе красно-зеленых во встрече 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом», заявил, что мечтал завершить карьеру в официальном матче. 43-летний игрок, вышедший на поединок с капитанской повязкой, сыграл 12 минут, после чего был заменен на хавбека Алексея Миранчука. Лоськов стал первым игроком, которому удалось принять участие в 20 сезонах чемпионата России.

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«Эмоции – не передать словами, сейчас надо прийти в себя. Спасибо всем, благодаря кому сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче. Не мало ли сыграл? Пусть молодежь играет!» – сказал Лоськов в эфире телеканала «Наш футбол».

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