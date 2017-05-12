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    Сезон без Смородской. Стал ли «Локомотив» лучше после ее ухода?


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    Голосов: 6
    12.05.2017 20:25
    «Локо» провел первый сезон без Ольги Смородской, но с Ильей Геркусом и Юрием Семиным. Денис Беневольский разбирается, как изменился клуб после ухода самого скандального президента в своей истории.

    Спортивные результаты

    Место клуба в турнирной таблице чемпионата России − ужас. Промежуточная восьмая позиция с возможностью взлета на шестую или седьмую и наихудший (пока) результат по набранным очкам за все время выступления «Локо» в чемпионате России. Чтобы исправить эту ситуацию, «красно-зеленым» надо выигрывать оставшиеся 3 матча.

    Ужасную игру в лиге, казалось бы, нивелирует завоеванный Кубок России. Отчасти это действительно так, но не стоит забывать о том, что турнирная сетка была у «Локо» на редкость простой. Тем не менее, Смородской на посту президента понадобилось 5 лет, чтобы взять первый трофей, а у Геркуса на это ушел всего год. При всей кошмарности игры команды в РФПЛ, Кубок России, завоеванный совместно с Семиным, наверняка, запомнится больше.

    Работа с болельщиками

    Это именно та сфера, в которой Геркус даст Смородской громадную фору. Работа с болельщиками в нашем футболе − понятие весьма относительное. По сути − ее в принципе не существует, и то, что делает Геркус, можно расценивать как своеобразную революцию в этой области. Невиданные ранее маркетинговые активности вроде выкупа квоты билетов на матч со «Спартаком» на «Открытии» и продажи их фанатам по заниженной цене или розыгрыш похода на VIP-сектор перед недавним матчем с «Рубином». Такие инициативы отлично ввинчиваются в сознание целевой аудитории и порождают интерес к играм «Локо». Отдельного упоминания достойны и PR-задумки нового руководства − к примеру, съемка видео, в котором известный видеоблогер STAVR ночью проникает на стадион «Локомотив» в рамках популярного челленджа. До того, как выяснилось, что это видео − постановка, его посмотрели более 600000 человек.

    Организация Нового Года и Масленицы на стадионе «Локомотив» − еще одно нововведение. «Мы хотим сделать зону рядом со стадионом удобным и приятным местом для проведения досуга для местных жителей, которые могут и не интересоваться футболом», − говорил об этом Геркус. Новый Год на стадионе «Локо» посетили несколько тысяч человек, а сам ивент был организован по всем канонам PR. Мощный инфоповод: организация крупнейшего в мире хоровода вокруг стадиона, лидер общественного мнения в лице Юрия Семина в роли Деда Мороза, различные активности для разной аудитории: от соревнования по лепке снеговиков до гонок на собачьих упряжках.

    Илья Геркус серьезно работает над улучшением имиджа клуба, формирует другой образ команды. Существенно улучшилась работа пресс-службы «Локо», которая, к примеру, организовала маленькую PR-кампанию под приход Джефферсона Фарфана. Сейчас Черкизово должен забиться под завязку, чтобы посмотреть на то, как 43-летний Дмитрий Лоськов будет устанавливать рекорд чемпионатов России (это будет 20-й сезон, в котором он примет участие). Работы у нового президента еще предостаточно, ведь имидж, который команде создавала Смородская, регулярно провоцируя в ней скандалы, − явно не то, что нужно «Локомотиву».

    Менеджмент

    Пожалуй, единственное, что в деятельности Геркуса вызывает вопросы, − это отправление менеджмента на второй план и концентрация на маркетинге и пиаре. Хотя сейчас в плане менеджмента в клубе делаются неплохие успехи. Так, «Локомотив» недавно подписал спонсорский контракт с PepsiCo. Это – единственный спонсор «Локо», не аффилированный с РЖД, за прошлые шесть лет в Черкизово со своими деньгами не пришел ни один подобный рекламодатель.

    Клуб возрождает «Локомотив-2» и общеобразовательную школу при команде, которые были ликвидированы прошлым руководством. УЕФА не предъявляет «Локо» никаких претензий по поводу ФФП, хотя недавно у команды были с ним серьезные проблемы, из-за которых ее даже грозились отправить по пути «Динамо», отстраненного от еврокубков.

    Трансферная политика

    Основной трансферный движ в «Локо» этого сезона был связан с возможным уходом ее лидеров: Александра Самедова и Алексея Миранчука. Первый все-таки ушел в «Спартак» со скандалом, а перевод его в дубль обошелся «Локо» в 1,5 миллиона, но Геркус учится на своих ошибках. Несмотря на настоящую информационную войну, развязанную против него агентом Миранчука, он и Юрий Семин всячески показывали Алексею, что рассчитывают на него, и по весне тот разыгрался.

    Отдельно стоит упомянуть возвращение в состав Ману Фернандеша, который в этом году просто кромсает оборону любого соперника. Реинкарнацию португальца тоже можно расценить как трансфер, ведь в прошлом сезоне его засадили в очень глухой запас, а сейчас признают одним из лучших игроков лиги. Летом в Черкизово приехал Игорь Денисов и начал бультельерить в центре поля. Не будь тренером сборной Черчесов, Игорь давно бы в нее вернулся. Портнягин и Ротенберг не зашли, а вот зимние приобретения получились удачными. Кверквелия и Ари тут же стали основными и принесли клубу немало пользы, Фарфан уже забил победный гол в тяжелой игре в Уфе. Маргасов – игрок на перспективу, ведь Шишкин и Янбаев собираются покинуть клуб. «Локомотив» усилился, затратив на это совсем немного средств, и, если сумеет так же провести грядущую трансферную кампанию, можно будет заключить, что Геркус провел полный календарный год на посту президента почти идеально.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +33709

      zra78 14 мая 2017, 00:03

      Да рано судить

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 13 мая 2017, 13:28

      Вот и менеджмент. Шкуле покупали за деньги, а отпустили бесплатно и досрочно, вместо того, чтобы продать в ТО.

      0
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 13 мая 2017, 08:48

      Это только начало ,,,,,,,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 мая 2017, 06:37

      тольео локо

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 мая 2017, 19:29

      стоит учесть что смородина как уроган не зря их женскими именами называют поле себя не чего не оставила Геркус пришел не в клуб с финансами Зенита к примеру с финансами туго было Палычу особо тоже не разгуляться работали с тем кто есть радует что начали работу с болельшиков это уже нрворит об грамотности руководства да был спад и команда была внизу хорошо что взяли кубок я думаю что все будет хорошо может с финансами будет лучше в следующем сезоне все тки учстие в ле это тоже доход пусть и не как в лч но нужный

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 12 мая 2017, 17:37

      Локо теперь с народом, и это гениальный стратегический ход руководства. Потому что хороший и массовый болельщик - это самый настоящий 12-й игрок.

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 12 мая 2017, 17:06

      локо стал свободней!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 мая 2017, 16:56

      Нужно провести хорошо поработать в летнее трансферное окно , усилиться и состав немного почистить и все у нас будет отлично !

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 мая 2017, 14:20

      смородина вообще не вдупляла

      5
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 мая 2017, 13:26

      нужно состав чистить в летнее ТО, много игроков которые или не заиграли или уже отыграли своё, Михайлик, Шкулетич, Хенти, Портнягин, Янбаев, Ротенберг, их явно нужно продавать, сказать спасибо за всё и отпустить.

      4
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > STAFOR13 12 мая 2017, 15:38

      вот тут я поспорю с тобой! Михалик и Янбаев очень ценные кадры, купить на их позиции молодых, пусть у них учатся и Ротенберг тоже должен остаться, он как Нема - в того тоже не вери по началу... А вот на счет остальных полностью согласен и если честно Фарфан как то не очень смотрится, да и Майкон тоже сдал позиции(

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > lokoman92 12 мая 2017, 16:03

      Михалик много косячил, в этом сезоне и в прошлом, всегда когда он выходит, тревожно за оборону Локо, Янбаев сильно сдал, допускает ошибки, Ротенберг играет хорошо, только под руководством Бердыева, Семин увы ему не доверяет, так же как и Шкулетичу и другим таким персонажам, нет смысла держать на лавке игроков, которые не смогут усилить игру, насчёт Майкона и Фарфана, разделяю твоё мнение, но выше перечисленные игроки, если Локо хочет побороться за ЛЕ это не уровень такого клуба. Каждый из них и в трансферной стоимости потерял, Михалик 400 тыс стоит, Янбаев 800 тыс, Ротенберг 400 вроде, ну и тд. Явно нужно чистить состав и покупать хороших игроков, главное что бы с финансами всё было хорошо.

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > lokoman92 12 мая 2017, 18:56

      Михалик - старый уже и медленный, не тянет уровень. Как игрок подмены, для глубины состава, не более. Янбаев - аналогично. Скорость и был его коньком, сейчас от него смысла уже нет. Ротенберг - без комментариев. Фарфану адаптироваться нужно. У нас крайне редко бывает, чтобы легионеры из дальнего зарубежья сразу заиграли на 100%. Ниассу целый год для этого понадобился, например. Его вообще бревном называли, а потом перестали в состав ставить. Фарфан с первых матчей уже неплохо смотрится. Наберёт форму, на летней предсезонке, в следующем сезоне, думаю, лучше себя проявит. Короче, продавать: Хенти, Янбаева, Шишкина, Портнягина, Ротенберга, Михалика, Тарасова, Коченкова, Абаева, Касаева, ну и Шкулетича (хотя мне он нравится).

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > lokoman92 13 мая 2017, 08:59

      Портнягина мы и в деле то не видали

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