Сезон без Смородской. Стал ли «Локомотив» лучше после ее ухода?

Спортивные результаты

Место клуба в турнирной таблице чемпионата России − ужас. Промежуточная восьмая позиция с возможностью взлета на шестую или седьмую и наихудший (пока) результат по набранным очкам за все время выступления «Локо» в чемпионате России. Чтобы исправить эту ситуацию, «красно-зеленым» надо выигрывать оставшиеся 3 матча.

Ужасную игру в лиге, казалось бы, нивелирует завоеванный Кубок России. Отчасти это действительно так, но не стоит забывать о том, что турнирная сетка была у «Локо» на редкость простой. Тем не менее, Смородской на посту президента понадобилось 5 лет, чтобы взять первый трофей, а у Геркуса на это ушел всего год. При всей кошмарности игры команды в РФПЛ, Кубок России, завоеванный совместно с Семиным, наверняка, запомнится больше.

Работа с болельщиками

Это именно та сфера, в которой Геркус даст Смородской громадную фору. Работа с болельщиками в нашем футболе − понятие весьма относительное. По сути − ее в принципе не существует, и то, что делает Геркус, можно расценивать как своеобразную революцию в этой области. Невиданные ранее маркетинговые активности вроде выкупа квоты билетов на матч со «Спартаком» на «Открытии» и продажи их фанатам по заниженной цене или розыгрыш похода на VIP-сектор перед недавним матчем с «Рубином». Такие инициативы отлично ввинчиваются в сознание целевой аудитории и порождают интерес к играм «Локо». Отдельного упоминания достойны и PR-задумки нового руководства − к примеру, съемка видео, в котором известный видеоблогер STAVR ночью проникает на стадион «Локомотив» в рамках популярного челленджа. До того, как выяснилось, что это видео − постановка, его посмотрели более 600000 человек.

Организация Нового Года и Масленицы на стадионе «Локомотив» − еще одно нововведение. «Мы хотим сделать зону рядом со стадионом удобным и приятным местом для проведения досуга для местных жителей, которые могут и не интересоваться футболом», − говорил об этом Геркус. Новый Год на стадионе «Локо» посетили несколько тысяч человек, а сам ивент был организован по всем канонам PR. Мощный инфоповод: организация крупнейшего в мире хоровода вокруг стадиона, лидер общественного мнения в лице Юрия Семина в роли Деда Мороза, различные активности для разной аудитории: от соревнования по лепке снеговиков до гонок на собачьих упряжках.

Илья Геркус серьезно работает над улучшением имиджа клуба, формирует другой образ команды. Существенно улучшилась работа пресс-службы «Локо», которая, к примеру, организовала маленькую PR-кампанию под приход Джефферсона Фарфана. Сейчас Черкизово должен забиться под завязку, чтобы посмотреть на то, как 43-летний Дмитрий Лоськов будет устанавливать рекорд чемпионатов России (это будет 20-й сезон, в котором он примет участие). Работы у нового президента еще предостаточно, ведь имидж, который команде создавала Смородская, регулярно провоцируя в ней скандалы, − явно не то, что нужно «Локомотиву».

Менеджмент

Пожалуй, единственное, что в деятельности Геркуса вызывает вопросы, − это отправление менеджмента на второй план и концентрация на маркетинге и пиаре. Хотя сейчас в плане менеджмента в клубе делаются неплохие успехи. Так, «Локомотив» недавно подписал спонсорский контракт с PepsiCo. Это – единственный спонсор «Локо», не аффилированный с РЖД, за прошлые шесть лет в Черкизово со своими деньгами не пришел ни один подобный рекламодатель.

Клуб возрождает «Локомотив-2» и общеобразовательную школу при команде, которые были ликвидированы прошлым руководством. УЕФА не предъявляет «Локо» никаких претензий по поводу ФФП, хотя недавно у команды были с ним серьезные проблемы, из-за которых ее даже грозились отправить по пути «Динамо», отстраненного от еврокубков.

Трансферная политика

Основной трансферный движ в «Локо» этого сезона был связан с возможным уходом ее лидеров: Александра Самедова и Алексея Миранчука. Первый все-таки ушел в «Спартак» со скандалом, а перевод его в дубль обошелся «Локо» в 1,5 миллиона, но Геркус учится на своих ошибках. Несмотря на настоящую информационную войну, развязанную против него агентом Миранчука, он и Юрий Семин всячески показывали Алексею, что рассчитывают на него, и по весне тот разыгрался.

Отдельно стоит упомянуть возвращение в состав Ману Фернандеша, который в этом году просто кромсает оборону любого соперника. Реинкарнацию португальца тоже можно расценить как трансфер, ведь в прошлом сезоне его засадили в очень глухой запас, а сейчас признают одним из лучших игроков лиги. Летом в Черкизово приехал Игорь Денисов и начал бультельерить в центре поля. Не будь тренером сборной Черчесов, Игорь давно бы в нее вернулся. Портнягин и Ротенберг не зашли, а вот зимние приобретения получились удачными. Кверквелия и Ари тут же стали основными и принесли клубу немало пользы, Фарфан уже забил победный гол в тяжелой игре в Уфе. Маргасов – игрок на перспективу, ведь Шишкин и Янбаев собираются покинуть клуб. «Локомотив» усилился, затратив на это совсем немного средств, и, если сумеет так же провести грядущую трансферную кампанию, можно будет заключить, что Геркус провел полный календарный год на посту президента почти идеально.

[poll id=1247]