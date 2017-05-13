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    Что не так с чемпионством «Челси»


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    Голосов: 27
    13.05.2017 17:30
    «Челси» выиграл АПЛ и сделал это без всяких вопросов. Но Тимофей Яценко, наблюдая за успехами Конте, все равно нашел к чему придраться.

    Отрицать заслуженность титула «Челси» глупо; количество набранных командой Антонио Конте очков говорит само за себя. Однако рукоплескать синим и ставить итальянскому тренеру памятник – преждевременно, и вот почему.

    «Думаю, спорт должен поощрять инициативу. Если команды, которые не берут инициативу, будут слишком часто добиваться успеха, потребуется переосмыслить весь процесс, ведь люди не будут вечно приходить на команды, которые не хотят брать инициативу», – говорит главный современный неудачник Арсен Венгер, добавляя, что его не впечатлили успехи «Лестера» и «Челси».

    Моуринью объясняет, как обыграть «Челси»: «Они феноменальны на контратаках, но, когда они контролируют мяч, им становится сложнее».

    В этом сезоне «Челси» владеет мячом в среднем 53% за игру, что на 10% больше прошлогоднего результата «Лестера» (42,4%). Показатели команды Раньери мы могли бы счесть унизительными, если бы речь не шла о вчерашнем аутсайдере, внезапно ворвавшемся в чемпионскую гонку. Но «Челси» – не «Лестер», и для синих любое сравнение с прошлогодним чемпионом несет в себе характер обидного. По крайней мере, должно нести; впрочем, похоже, в клубе Романа Абрамовича обращают внимание только на результат.

    Когда Фабио Капелло уволили из «Реала» после чемпионского сезона – это было круто; тем самым в Мадриде показали, что не собираются терпеть итальянскую нудятину исключительно из-за положительных результатов. Доведенная до крайности рациональность Конте наводит тоску; итальянец напоминает человека, который никогда не наслаждается пищей, а только высчитывает количество калорий. Самое яркое впечатление от сезона «Челси» – импульсивные празднования Конте на бровке и дальний удар Матича в полуфинале Кубка. Остальное – тоска и скука, и полное отсутствие фантазии на стадионах других больших команд.

    Это, кстати, еще одна серьезная шпилька в адрес Конте – он не только поставил «Челси» безынициативный футбол, но и выказал полную неспособность обыгрывать другие топ-клубы на их поле. «Челси» получил 0:3 от «Арсенала», по 0:2 от «Тоттенхэма» и «Ман Юнайтед», сыграл вничью с «Ливерпулем», а единственную победу одержал на «Этихад Стэдиум», причем тот успех выглядел скорее чудом на фоне кучи разбазаренных «Сити» моментов и чудовищного невезения Де Брейне. «Стэмфорд Бридж» будет праздновать чемпионство только потому, что они – Робин Гуды наоборот: не спотыкаются на аутсайдерах, но легко отдают очки себе подобным. Заслужен ли этот успех? Да. Но можно ли им восхищаться? Нет.

    «Мы еще посмотрим, как себя покажет «Челси» в следующем сезоне», – продолжает негодовать Венгер, похоже, прекрасно осознавая, где в следующем сезоне окажется он сам. Но «Челси» Антонио Конте действительно нужно эволюционировать – при условии, конечно, что холодные трофейные чашки не возбуждают итальянца сильнее, чем перспектива играть в жаркий и сексуальный футбол.

    «Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 27
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:23

      Венгер, конечно, Венгер. Но чья бы корова мычала.

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 15 мая 2017, 20:13

      А кто это такой Тимофей Яценко? он с параллельной вселенной что-ли каким глазом он смотрит футбол полный профан дебил чтоли))

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 14 мая 2017, 17:23

      Бредовая статья. Все "факты" подогнаны под собственное мнение...вот и все

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 14 мая 2017, 13:39

      Венгер сколько угодно может ныть по поводу чемпионств Лестера и Челси, сам выигрывать не способен, только это и остаётся

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 14 мая 2017, 12:16

      победителей как говорится не судят

      1
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 14 мая 2017, 11:07

      Идиотская статься, зачем я это читал, а теперь ждём следующие, что не так с чемпионством Спартака, Баварии, Реалом?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Koshkin@myshkyn 14 мая 2017, 16:03

      Ну тут, хотя бы, есть за что зацепиться...все, кроме спартака, плохо сыграли, а бавария и реал "денежные мешки" ))))))

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 мая 2017, 11:04

      Раньше лучше было, с Даффом, Гудьонсеном, Лэмпардом и прочими... начало-середина нулевых, когда Абрамович только купил Челски

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 мая 2017, 03:38

      О чём материал? О том, что любимая команда автора не стала чемпионом?

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 13 мая 2017, 23:15

      Конте - ГЕНИЙ тренерского цеха.
      А автор - видимо - болеет за другую английскую команды и выплеснул желчь)

      4
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 мая 2017, 22:56

      Статья из разряда: "кто Вы веган или мясоед?
      Вот смотрите, 4 команды не едят мясо, и они не в топ-2 в АПЛ, а 2 команды, едят мясо, и они первые и вторые
      Так как можно хвалить чемпиона, если он ест мясо и значит пища более питательна, хотя скушать он может меньше. Это же не справедливо и не правильно!
      Толи дело конкуренты веганы, у них стол из овощей и фруктов смотрится куда как шикарней!"

      Это я к чему, к тому, что в статье все настолько поверхностно и пропитано завистью, что воспринимать "факты" в ней указанные, даже как то смешно.
      Кроме того, автор указал проигранные матчи топ-клубам в гостях
      Но, эти же топ-клубы слились на "Стэмфорде", а кто то и с разгромом, за исключением, по-моему, Ливерпуля, который как раз выиграл у синих дома.

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