Что не так с чемпионством «Челси»

Отрицать заслуженность титула «Челси» глупо; количество набранных командой Антонио Конте очков говорит само за себя. Однако рукоплескать синим и ставить итальянскому тренеру памятник – преждевременно, и вот почему.

«Думаю, спорт должен поощрять инициативу. Если команды, которые не берут инициативу, будут слишком часто добиваться успеха, потребуется переосмыслить весь процесс, ведь люди не будут вечно приходить на команды, которые не хотят брать инициативу», – говорит главный современный неудачник Арсен Венгер, добавляя, что его не впечатлили успехи «Лестера» и «Челси».

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Моуринью объясняет, как обыграть «Челси»: «Они феноменальны на контратаках, но, когда они контролируют мяч, им становится сложнее».

В этом сезоне «Челси» владеет мячом в среднем 53% за игру, что на 10% больше прошлогоднего результата «Лестера» (42,4%). Показатели команды Раньери мы могли бы счесть унизительными, если бы речь не шла о вчерашнем аутсайдере, внезапно ворвавшемся в чемпионскую гонку. Но «Челси» – не «Лестер», и для синих любое сравнение с прошлогодним чемпионом несет в себе характер обидного. По крайней мере, должно нести; впрочем, похоже, в клубе Романа Абрамовича обращают внимание только на результат.

Когда Фабио Капелло уволили из «Реала» после чемпионского сезона – это было круто; тем самым в Мадриде показали, что не собираются терпеть итальянскую нудятину исключительно из-за положительных результатов. Доведенная до крайности рациональность Конте наводит тоску; итальянец напоминает человека, который никогда не наслаждается пищей, а только высчитывает количество калорий. Самое яркое впечатление от сезона «Челси» – импульсивные празднования Конте на бровке и дальний удар Матича в полуфинале Кубка. Остальное – тоска и скука, и полное отсутствие фантазии на стадионах других больших команд.

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Это, кстати, еще одна серьезная шпилька в адрес Конте – он не только поставил «Челси» безынициативный футбол, но и выказал полную неспособность обыгрывать другие топ-клубы на их поле. «Челси» получил 0:3 от «Арсенала», по 0:2 от «Тоттенхэма» и «Ман Юнайтед», сыграл вничью с «Ливерпулем», а единственную победу одержал на «Этихад Стэдиум», причем тот успех выглядел скорее чудом на фоне кучи разбазаренных «Сити» моментов и чудовищного невезения Де Брейне. «Стэмфорд Бридж» будет праздновать чемпионство только потому, что они – Робин Гуды наоборот: не спотыкаются на аутсайдерах, но легко отдают очки себе подобным. Заслужен ли этот успех? Да. Но можно ли им восхищаться? Нет.

«Мы еще посмотрим, как себя покажет «Челси» в следующем сезоне», – продолжает негодовать Венгер, похоже, прекрасно осознавая, где в следующем сезоне окажется он сам. Но «Челси» Антонио Конте действительно нужно эволюционировать – при условии, конечно, что холодные трофейные чашки не возбуждают итальянца сильнее, чем перспектива играть в жаркий и сексуальный футбол.

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