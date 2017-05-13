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Что не так с чемпионством «Челси»

Отрицать заслуженность титула «Челси» глупо; количество набранных командой Антонио Конте очков говорит само за себя. Однако рукоплескать синим и ставить итальянскому тренеру памятник – преждевременно, и вот почему.

«Думаю, спорт должен поощрять инициативу. Если команды, которые не берут инициативу, будут слишком часто добиваться успеха, потребуется переосмыслить весь процесс, ведь люди не будут вечно приходить на команды, которые не хотят брать инициативу», – говорит главный современный неудачник Арсен Венгер, добавляя, что его не впечатлили успехи «Лестера» и «Челси».

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Моуринью объясняет, как обыграть «Челси»: «Они феноменальны на контратаках, но, когда они контролируют мяч, им становится сложнее».

В этом сезоне «Челси» владеет мячом в среднем 53% за игру, что на 10% больше прошлогоднего результата «Лестера» (42,4%). Показатели команды Раньери мы могли бы счесть унизительными, если бы речь не шла о вчерашнем аутсайдере, внезапно ворвавшемся в чемпионскую гонку. Но «Челси» – не «Лестер», и для синих любое сравнение с прошлогодним чемпионом несет в себе характер обидного. По крайней мере, должно нести; впрочем, похоже, в клубе Романа Абрамовича обращают внимание только на результат.

Когда Фабио Капелло уволили из «Реала» после чемпионского сезона – это было круто; тем самым в Мадриде показали, что не собираются терпеть итальянскую нудятину исключительно из-за положительных результатов. Доведенная до крайности рациональность Конте наводит тоску; итальянец напоминает человека, который никогда не наслаждается пищей, а только высчитывает количество калорий. Самое яркое впечатление от сезона «Челси» – импульсивные празднования Конте на бровке и дальний удар Матича в полуфинале Кубка. Остальное – тоска и скука, и полное отсутствие фантазии на стадионах других больших команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Это, кстати, еще одна серьезная шпилька в адрес Конте – он не только поставил «Челси» безынициативный футбол, но и выказал полную неспособность обыгрывать другие топ-клубы на их поле. «Челси» получил 0:3 от «Арсенала», по 0:2 от «Тоттенхэма» и «Ман Юнайтед», сыграл вничью с «Ливерпулем», а единственную победу одержал на «Этихад Стэдиум», причем тот успех выглядел скорее чудом на фоне кучи разбазаренных «Сити» моментов и чудовищного невезения Де Брейне. «Стэмфорд Бридж» будет праздновать чемпионство только потому, что они – Робин Гуды наоборот: не спотыкаются на аутсайдерах, но легко отдают очки себе подобным. Заслужен ли этот успех? Да. Но можно ли им восхищаться? Нет.

«Мы еще посмотрим, как себя покажет «Челси» в следующем сезоне», – продолжает негодовать Венгер, похоже, прекрасно осознавая, где в следующем сезоне окажется он сам. Но «Челси» Антонио Конте действительно нужно эволюционировать – при условии, конечно, что холодные трофейные чашки не возбуждают итальянца сильнее, чем перспектива играть в жаркий и сексуальный футбол.

«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

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Англия. Премьер-лига Англия Челси Матич Неманья Конте Антонио
Комментарии (31)
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Эд1970
1494685276
Херня какаято а не статья.
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Аристократ Олжик
1494686501
Вопрос глупый в конце . . . Нравится ли вам игра Челси??? Ежу понятно, что НЕТ выбирают фанаты других команд АПЛ, большинство из которых даже игру Челси и не смотрят
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diadushka
1494688179
"Заслужено ли чемпионство? Да. Но можно ли им восхищаться? Нет" Эта фраза прям в точку сказана!
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Yurini
1494688283
Это тупая зависть болельщика клуба(конкурента)!!! И еще небось того клуба который за последние годы не может выиграть абсолютно ничего!!! А то ух ты написал! мол проиграли там проиграли тут но не забывайся были и ответные матчи и по очным встречам с ТОПАМИ Англии Челси в основном впереди! А Чемпионство достойное Уважения всех! Новый тренер только дебютировал" он не находится в Англии и 3 лет как некоторые Почеттино Моуриньо и тем более лузер по всем статьям Венгер! А Гвардиола тут свой футбол никогда не поставит" тоже физрук! За столько времени тренируя В Англии и есть такие которые тренируют не первый год можно изучить все клубы АПЛ и рвать и метать только так! Так что убери эту убогую непонятную конченную статью!!!
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Ronaldinho R10
1494690987
Согласен с большинством комментариев ниже. Статья - бред.
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dzhanavar
1494691485
Человек приехал в чужую страну,не меняя состав,осмотрелся на первых порах,понял тут что к чему,поставил игру...и выиграл чемпионат! Самый трудный в мировом футболе... Может ещё и кубок возмет! Он же мэтр! Пришел,увидел,победил! Какие могут быть тут вопросы?
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OfaZavr
1494691508
Бред.
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Sarco999
1494704454
Вот, цитаты Венгера, который в кубке мс прошел ,играя исключительно вторым номером ,и отскочил , и тем более Моуринье главного автобусника планеты, который даже с Реалом против всяких Осасун от обороны играл ,вообще не в тему. Я молчу про то , что Челси лидер по забитым мячам , и больше чем кто либо , забивал минимум по три мяча за каждую игру . И кто такой Тимофей Яценко?
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dddolphin
1494705386
Статья из разряда: "кто Вы веган или мясоед? Вот смотрите, 4 команды не едят мясо, и они не в топ-2 в АПЛ, а 2 команды, едят мясо, и они первые и вторые Так как можно хвалить чемпиона, если он ест мясо и значит пища более питательна, хотя скушать он может меньше. Это же не справедливо и не правильно! Толи дело конкуренты веганы, у них стол из овощей и фруктов смотрится куда как шикарней!" Это я к чему, к тому, что в статье все настолько поверхностно и пропитано завистью, что воспринимать "факты" в ней указанные, даже как то смешно. Кроме того, автор указал проигранные матчи топ-клубам в гостях Но, эти же топ-клубы слились на "Стэмфорде", а кто то и с разгромом, за исключением, по-моему, Ливерпуля, который как раз выиграл у синих дома.
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Protosser
1494706503
Конте - ГЕНИЙ тренерского цеха. А автор - видимо - болеет за другую английскую команды и выплеснул желчь)
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