Акинфеев, Бухаров, судьи и другие герои и антигерои 24-го тура РФПЛ

Антигерой – судья Алексей Еськов

Об этом вы уже наверняка прочитали много, так что особого смысла останавливаться на судействе нет. Три удаления в составе соперника в стартовой игре «Зенита» на новом стадионе – вряд ли приятная помощь для самого клуба, тем более что целых 20 минут питерцы никак не могли переиграть восьмерых полевых игроков «Урала», сподобившись на гол лишь в самом конце – отличился Иванович. Второй мяч Молло и вовсе был анекдотичным.

Старые проблемы при этом совершенно никуда не делись – «Зенит» большую часть времени вновь предстал безыдейным, медленным, потухшим. Голевая осень 2016-го была будто бы в совсем другой жизни. Единственное светлое пятно – Кришито, он был лидером не только по перехватам и выигранным верховым единоборствам, но и по … ударам по воротам, причем среди всех футболистов на поле.

Как бы то ни было, победив финалиста Кубка, «Зенит» продлил до 24 матчей домашнюю беспроигрышную серию. Уральская же статистика остается жуткой – одна ничья и 12 поражений от питерцев с общим счетом 7:29. Впрочем, будь 61-я минута не такой скандальной, «Урал» вполне мог испортить новоселье своему сопернику. Однако славу антигероя в этом матче заработал человек, который не играл в футбол.

«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

Герой – Александр Бухаров («Ростов»)

Произошедшее в Ростове-на-Дону тяжело назвать сенсацией, даже учитывая счет, с которым «Спартак» проиграл команде Курбана Бердыева. Против «Спартака» сложилось абсолютно все: эйфория после огненной победы над «Зенитом», дикий настрой ростовчан, которые вдруг вспомнили, что есть жизнь и после еврокубков, неумение спартаковцев быстро реагировать на пропущенный гол, общая статистика, согласно которой красно-белые на этом поле проиграли пять матчей из шести последних, да и в какой-то мере та знаменитая серия «Ростова» с пятью играми подряд на 0:0 – такое обычно прерывается очень оглушительно. Так и произошло, дублем отметился Бухаров, еще один гол забил Гацкан, да и 0:3 – не самый худший счет по игре. У «Спартака» вообще ничего не получилось.

Теперь от ближайшего соперника «всего лишь» плюс семь, но гораздо более пугающей выглядит кадровая ситуация в команде – защита продолжает ошибаться, с форвардами туго, Глушакова могут дисквалифицировать надолго, а тут еще получил травму ключевой игрок Фернандо (хотя вроде не такую уж серьезную). Два матча на следующей неделе будут тяжелыми – в отличной форме «Урал», а дальше ЦСКА. «Ростов» же не пропускает аж восемь игр подряд, позволив добыть голкиперу Медведеву рекордную сухую серию. А еще ростовчане не проигрывают целых 28 матчей подряд дома. Феноменальный результат.

«Ростов» разгромил «Спартак». Что это было?

Герой – Дарко Бодул («Амкар»)

Пока «Спартак» «горел» на юге России, в Москве веселились от души – «Локомотив» и «Амкар» забили шесть мячей на двоих. Судьям же вновь досталось за свою работу. В середине первого тайма счет открыл Бодул, затем «Локо» голами Миранчука, Тарасова и Фернандеша постарался закрыть вопрос о победителе, но форвард «Амкара» тут же реализовал пенальти – крайне спорный, и он был назначен на 61-й минуте – той самой, которая разожгла скандал в Санкт-Петербурге. Победу команда Юрия Семина не удержала – в концовке с подозрением на офсайд забил Прокофьев, в итоге – 3:3.

Возмущениям Семина после матча не было предела, «Амкар» же был рад сыграть вничью в четвертый раз подряд в чемпионате – так и до «Ростова» недалеко. Притом «Локомотив» пермяки не могут обыграть уже в десятый раз кряду – с 2012 года. И о еврокубках им мечтать, пожалуй, уже и не приходится.

Герой – Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Впрочем, начиналось все для вратаря армейцев не слишком позитивно: уже на второй минуте матча в Уфе он скосил Фатая за пределами штрафной площади, но удаления избежал. Демонстрация героизма была позже – на 53-й минуте Акинфеев вытащил пенальти от Пауревича, что и стало ключевым моментом матча, подтвердил это и защитник Васин. Мощный удар Витиньо из-за пределов штрафной позволил ЦСКА повести в счете, Чалов в добавленное время победу укрепил. «Уфа» после зимнего перерыва медленно сползает вниз – она уже вывалилась за пределы первой восьмерки, хотя еще недавно мечты о еврокубках не казались фантастикой.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей, превзойдя удобного соперника – лишь в одном из семи матчей против «Уфы» армейцы не побеждали. Виктор Гончаренко обыграл свою бывшую команду, Сергей Семак проиграл клубу, где заработал себе имя. Все было довольно предсказуемо, учитывая общий уровень команд и их выступление в последнее время.

Герой – Браун Форбс («Анжи»)

Кавказское дерби выиграл тот, кому эта победа была куда нужнее. «Анжи» предпринял удачную попытку оторваться от зоны стыков, «Терек» же, похоже, распрощался с мыслями о Лиге Европы еще раньше, поэтому и выглядел не слишком бодро – минимум голевых моментов, пропущенный гол от Форбса, так и закончили со счетом 1:0 в пользу махачкалинцев. «Анжи», таким образом, прервал серию из пяти выездных матчей без побед. А в защите команды Александра Григоряна особо расстарался Томас Фибел, выносивший мяч аж 17 раз. Такому результату позавидовал бы и Сесар Навас – лидер по этому показателю со своими 6,7 за игру.

Герой – Благой Георгиев («Оренбург»)

В битве между аутсайдерами «Томь» едва не наиграла на очередную героическую ничью, но хотя бы вновь забила на своем стадионе – Пугин ответил на гол Ойеволе. Решающим же оказался классный мяч Георгиева со штрафного – в игре со «Спартаком» потеря болгарина привела к решающей голевой атаке на ворота «Оренбурга», а в Томске игрок самостоятельно компенсировал ту неудачу победным голом.

Благодаря этому успеху команда Роберта Евдокимова немного подправила скудную на успех выездную статистику, впервые победив в гостях, и бросилась в погоню за идущим вне зоны стыков «Анжи». Пять очков – многовато, но еще не приговор, хотя календарь у обоих клубов примерно одинаков. «Томи» же осталось официально оформить вылет из РФПЛ, что и произойдет через два-три тура.

Герой – Сергей Рыжиков («Рубин»)

Нулевая ничья в Самаре между «Крыльями Советов» и «Рубином» не должна вводить в заблуждение: назабивать они могли не меньше «Локо» с «Амкаром», но с исполнением была настоящая беда, хотя моментов обе команды создали прилично. Сергей Рыжиков выручил команду после сложных ударов Паскуато, Надсона и Зуева, да и в остальных эпизодах не ошибался. Казанских же болельщиков наверняка утомил Лестьенн, как запоротым супермоментом, так и жутким количеством брака.

Ничья не обрадовала никого. «Рубин» продлил безвыигрышную серию до шести матчей, «Крылья» же вообще побеждали казанский клуб всего однажды в 16 предыдущих играх. Выиграй сегодня Самара, «Рубин» бы не мог чувствовать себя комфортно, а так – до зоны стыков сейчас плюс семь. Ну а команда Вадима Скрипченко продолжает борьбу за выживание.

Герой – Федор Смолов («Краснодар»)

Последний матч тура вышел динамичным и развеселым, подарив, правда, всего два забитых гола. Гол Смолова укрепил победу фаворита после точного удара Каборе. «Краснодар» взял плановые три очка, отправив «Арсенал» размышлять над собственным спасением от вылета – преодолеть зону стыков Туле теперь удастся лишь при невероятном стечении обстоятельств.

При этом туляки проиграли уже седьмой подряд выездной матч, «Краснодар» же прервал серию из четырех домашних ничьих кряду и все так же мечтает о первой тройке. Пока шансы есть, команда Шаливмова будет биться за призы. Со Смоловым в составе возможно абсолютно все.

Почему мы ждем следующего тура:

Обращаем внимание на то, что следующий тур начнется уже послезавтра. Центральным матчем тура, безусловно, станет дерби ЦСКА – «Локомотив». Разгромленный «Спартак» примет оскорбленный «Урал», «Зениту» без Дзюбы и Кришито предстоит играть в Оренбурге, «Ростов» постарается взломать защиту «Уфы», а «Краснодар» отправится в непробиваемую Пермь.

Символическая сборная 24-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 24-го тура:

«Уфа» – ЦСКА – 0:2

«Зенит» – «Урал» – 2:0

«Ростов» – «Спартак» – 3:0

«Локомотив» – «Амкар» – 3:3

«Терек» – «Анжи» – 0:1

«Томь» – «Оренбург» – 1:2

«Крылья Советов» – «Рубин» – 0:0

«Краснодар» – «Арсенал» – 2:0

Расписание 25-го тура:

25 апреля (вторник): «Спартак» – «Урал», «Ростов» – «Уфа»

26 апреля (среда): «Оренбург» – «Зенит», «Рубин» – «Терек», «Арсенал» – «Крылья Советов», ЦСКА – «Локомотив»

27 апреля (четверг): «Амкар» – «Краснодар», «Анжи» – «Томь»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 25-й тур дисквалифицированы: Бикфалви, Павлюченко, Емельянов (все – «Урал»), Дзюба, Кришито (оба – «Зенит»), Глушаков («Спартак»), Бауэр, Камболов (оба – «Рубин»), Щенников (ЦСКА), Вергара («Арсенал»).

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