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    «Ростов» разгромил «Спартак». Что это было?


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    Голосов: 10
    22.04.2017 19:25
    «Ростов» забил в РФПЛ впервые с начала марта, прервав пятиматчевую серию из нулевых ничьих. «Спартак» подпортил себе чемпионские перспективы. «Бомбардир» рассказывает, как команду Карреры унизили во второй раз за сезон.

    Перед зимним перерывом «Спартак» сгорел 0:4 в Самаре. Тогда Евгений Макеев проводил свой первый (из двух) матч за основу в нынешнем сезоне. Тогда же Массимо Карреру впервые начали по-настоящему критиковать. Сегодня Макеева в составе не было, а у Каррера праздновал 53-летие. Так получилось, что для тренера такая дата оказалась грустной.

    «Ростов» уже в начале матча потерял Калачева. Вместо лучшего ассистента чемпионата на поле вышел защитник Терентьев. Хотя Калачев при этом успел отдать голевой пас на Бухарова в моменте с первым голом. Эта замена сильно повлияла на ход матча. Ростовчане смогли сыграть в обороне еще надежнее, а в атаке ловили на ошибках сборника Кутепова. Его Каррера снял уже на 57-й минуте, но спасти матч не сумел.

    Глушаков со злости получил глупейшее удаление. Теперь лидер «Спартака» пропустит матч с обескровленным дисквалификациями «Уралом». «Ростов» же только забивал, доигравшись до счета 3:0 в свою пользу. И это при том, что ворота команды во второй половине чемпионата всегда защищает Никита Медведев. Бывший вратарь «Спартака» Сослан Джанаев эту встречу снова пропускал по причине травмы.

    Со всеми потерями в составе «Ростов» продолжает двигаться к зоне еврокубков. Команда обошла «Локомотив», который в голевом спектакле с «Амкаром» со счетом 3:3. «Спартак» же подпустил ЦСКА на расстояние семи очков. Главное дерби страны уже через неделю.

    «Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +305

      Strig 23 апреля 2017, 16:37

      Где бы не был Бердыев, у него команды играют... либо он колдун либоу него секретный допинг... и после этого что будет делать Черчесов в сборной, у которого не все команды играют... нужен Бердыев пока не поздно, а Спартак - в своём репертуаре...

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 23 апреля 2017, 15:34

      слили игру давая шанс ростову на евролигу,и не стали напрягаться перед предстоящей насыщенной неделей!

      0
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      Рейтинг: +11

      Юра59 23 апреля 2017, 11:54

      Первое; у нас теперь судьи решают кому победить, 1) Бухаров "роняет" Таски и один спокойно замыкает передачу с фланга 2)Бухаров останавливает мяч в штрафной площадке рукой при пробитии "Спартаком" штрафного удара. Второе; судейство и грязно-непорядочная игра ростовчан(пример-удар Ананидзе) очень влияют на морально-волевые и порождают "ответку" даже у таких как Глушаков. Третье; Главное - Каррере против автобуса Бердыева надо его же оружием-автобусом. Промеса и Попова в отрыв, а при позиционной атаке - удары из-за штрафной и добивание.

      1
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      Рейтинг: +144

      человек просто > Юра59 23 апреля 2017, 12:29

      Написал много смысла не вижу. Спартак станет чемпионом России. Это факт. В лиге чемпионов он готов побеждать Ювентус Баварию Реал ну и так далее? НЕТ! и зачем вопрос нам такой чемпион. Ответ лучше всёравно нет.Ростов и Бухарова знают многие. А вот Юру59 никто не распинайся деточка. Поучись у Рейнгольда такой-же маразматик, но уровнем круче.

      2
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      Рейтинг: +48

      САН 23 апреля 2017, 09:14

      Во первых как судьи решат кому в этом году быть чемпионом, может будут по полкоманды выгонять с игра, или давать левые пенальти, а за сломанные носы не будут давать да же штрафного.Тактически Ростов переиграл Спартак

      3
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      Рейтинг: +51

      Spartak115 23 апреля 2017, 08:06

      Как бы Ростов не хвалили весь сезон они все равно играть так не смогут.

      -3
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      Рейтинг: +411

      aam 23 апреля 2017, 08:06

      Спартак не был бы Спартаком, если бы не потрепал нервы своим и чужим болелам. Поэтому его и обсуждают. Поэтому за него и болеют миллионы.Поэтому к нему нет равнодушных.

      3
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > aam 23 апреля 2017, 09:17

      я равнодушен к Спартаку.... мне как-то всё равно будет он чемпионом или нет!!!

      а вот Краснодар и Ростов хотелось бы увидеть в еврокубках в следующем году....

      вот только жаль, что пройдет из них кто-то один....

      3
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      Рейтинг: +51

      Spartak115 23 апреля 2017, 08:04

      Ростов может быть в этом матче и оказался сильнее.
      Просто у Спартака ничего не получалось.
      Только по итогам всех прошедших матчей кто сильнее ?
      можно посмотреть в таблицу

      -3
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      Рейтинг: +33

      Radish69 > Spartak115 23 апреля 2017, 15:25

      кто сильнее? ты про Спартак, который слился сразу в еврокубках и играл только в чемпе страны, набирая очки со всяким шлаком, когда Ростов бился на несколько фронтов и показывал игру в Европе такую, что заставил даже гордиться многих людей не интересующихся футболом и не из самого Ростова.

      Ответ очевиден. И под всяким шлаком я имел ввиду почти все команды страны, в том числе: Зенит, ЦСКА и Локомотив которые переживают спад.

      Выигрывать у команд с таким нынешнем уровнем + всякие Томь и тд это не уровень.

      Процитирую один популярный коммент по результатам матча Ростов-Спартак на одном из спортивных порталов: "Вот так Спартак будет играть в Лиге Чемпионов".

      Поясню, да так хреново они буду играть, как и другие топ-клубы наши. И да, Ростов отошел от еврокубков и наконец переключился на чемп, показав свой нормальный уровень.

      В Европе нас должны представлять Краснодар и Ростов!

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      Рейтинг: +677

      vodomut 23 апреля 2017, 07:47

      как в своё время говорил Карпин,приехали пивка попить в Ростов.

      1
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      Рейтинг: +198

      ded-53 23 апреля 2017, 07:18

      Ростов победил заслуженно, так что о победителе Чемпионата говорить ещё ох как рано.

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      Рейтинг: +61

      Kaisla 23 апреля 2017, 06:34

      может сборную России Ростов представлять будет

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Kaisla 23 апреля 2017, 07:04

      и тренер - Бердыев!!!

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