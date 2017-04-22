«Ростов» разгромил «Спартак». Что это было?

Перед зимним перерывом «Спартак» сгорел 0:4 в Самаре. Тогда Евгений Макеев проводил свой первый (из двух) матч за основу в нынешнем сезоне. Тогда же Массимо Карреру впервые начали по-настоящему критиковать. Сегодня Макеева в составе не было, а у Каррера праздновал 53-летие. Так получилось, что для тренера такая дата оказалась грустной.

«Ростов» уже в начале матча потерял Калачева. Вместо лучшего ассистента чемпионата на поле вышел защитник Терентьев. Хотя Калачев при этом успел отдать голевой пас на Бухарова в моменте с первым голом. Эта замена сильно повлияла на ход матча. Ростовчане смогли сыграть в обороне еще надежнее, а в атаке ловили на ошибках сборника Кутепова. Его Каррера снял уже на 57-й минуте, но спасти матч не сумел.

Глушаков со злости получил глупейшее удаление. Теперь лидер «Спартака» пропустит матч с обескровленным дисквалификациями «Уралом». «Ростов» же только забивал, доигравшись до счета 3:0 в свою пользу. И это при том, что ворота команды во второй половине чемпионата всегда защищает Никита Медведев. Бывший вратарь «Спартака» Сослан Джанаев эту встречу снова пропускал по причине травмы.

Со всеми потерями в составе «Ростов» продолжает двигаться к зоне еврокубков. Команда обошла «Локомотив», который в голевом спектакле с «Амкаром» со счетом 3:3. «Спартак» же подпустил ЦСКА на расстояние семи очков. Главное дерби страны уже через неделю.

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