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«Ростов» разгромил «Спартак». Что это было?

Перед зимним перерывом «Спартак» сгорел 0:4 в Самаре. Тогда Евгений Макеев проводил свой первый (из двух) матч за основу в нынешнем сезоне. Тогда же Массимо Карреру впервые начали по-настоящему критиковать. Сегодня Макеева в составе не было, а у Каррера праздновал 53-летие. Так получилось, что для тренера такая дата оказалась грустной.

«Ростов» уже в начале матча потерял Калачева. Вместо лучшего ассистента чемпионата на поле вышел защитник Терентьев. Хотя Калачев при этом успел отдать голевой пас на Бухарова в моменте с первым голом. Эта замена сильно повлияла на ход матча. Ростовчане смогли сыграть в обороне еще надежнее, а в атаке ловили на ошибках сборника Кутепова. Его Каррера снял уже на 57-й минуте, но спасти матч не сумел.

Глушаков со злости получил глупейшее удаление. Теперь лидер «Спартака» пропустит матч с обескровленным дисквалификациями «Уралом». «Ростов» же только забивал, доигравшись до счета 3:0 в свою пользу. И это при том, что ворота команды во второй половине чемпионата всегда защищает Никита Медведев. Бывший вратарь «Спартака» Сослан Джанаев эту встречу снова пропускал по причине травмы.

Со всеми потерями в составе «Ростов» продолжает двигаться к зоне еврокубков. Команда обошла «Локомотив», который в голевом спектакле с «Амкаром» со счетом 3:3. «Спартак» же подпустил ЦСКА на расстояние семи очков. Главное дерби страны уже через неделю.

«Зенит» открыл «Крестовский». И это провал

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Россия. Премьер-лига Россия Ростов Спартак Калачев Тимофей Кутепов Илья Каррера Массимо
Комментарии (36)
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sidors32
1492878722
Когда-то Ростов должно было прорвать после нулевых ничьих. Спартаку, не повезло, нарвался . Да и похоже после Зенита посчитали, что золотые медали в кармане. Писал уже, в Ростове на рекламном щите к матчу- " Мужики трофеи не дарят"
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ufos73
1492879734
Счет красивый, игра гавно! Через 30 минут не выдержал этого антифутбола, и выключил. Классический автобус от Бердыева был (
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belarus-gomel
1492879846
супер!!!!! вот так играют "лидеры" без помощи судей!!!
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Allanon
1492881877
Спартак продал игру Ростову
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Бестолковый
1492882757
24-й тур РФПЛ прям как лакмусовая бумажка. Показал кто есть кто в российском футболе: Судейство - мудаки продажные; Зенит - задроты газпромовские, Спартак - середнячок РФПЛ с амбициями на чемпионство, и не более. Сколько раз уже мы видели этих псевдо чемпионов, которые дико орут мы чемпионы, а в еврокубках они мальчики для битья. Ростов для Спартака это еще цветочки, а вот когда Спартаку придется играть в ЛЧ, - то это уже будут ягодки. И там этих пижонов любой европейский клуб уничтожит в первые 15 минут, и покажут им кто они есть на самом деле.
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Sedoi_Goblin
1492885315
Ай молодцы ростовчане! Вот подарок так подарок!
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ftse500
1492885642
Наконец то мы увидели чемпионскую игру Спартака. В футбол играть Спартак так и не научился
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краббб
1492888807
всё по делу Ростов с победой
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Максим80
1492889083
хайла свои закройте все нижеписавшие спартак всё равно чемпион хоть вы усритесь!!!!!!!!
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Spartak115
1492923982
Как бы Ростов не хвалили весь сезон они все равно играть так не смогут.
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