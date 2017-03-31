Президент «Барселоны» незаконно помешал Неймару перейти в «Реал». ЦСКА может купить Нойштедтера. Дайджест событий дня

Неймар не перешел в «Реал» из-за подкупа президентом «Барселоны»?

Представитель бразильской инвестиционной компании DIS Дельсир Сонда сообщил странные подробности сделки «Барселоны» по покупке Неймара.

«Тогда «Реал» первым вышел на Неймара и он согласился на переезд в Мадрид. Он даже прошел медицинское обследование в клинике моего друга. Бывший президент клуба Сандро Росель, скажем прямо, подкупил отца Неймара. Во-первых, он заплатил 10 миллионов евро, которые первоначально были представлены как «кредит», что затем в суде «Барса» признала. Нынешний президент «Барселоны» Бартомеу так же участвовал во всем этом – его подпись стоит на 169 страницах документов. Мы не понимаем и не можем объяснить, почему ему не предъявлены обвинения», – заявил Сонда.

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В Кубке Америки могут принять участие топ-сборные Европы

Количество стран-участниц Кубка Америки может быть увеличено с 12 до 16 команд. Такой вопрос рассматривает руководство КОНМЕБОЛ. В частности, называются сборные Испании, Португалии, Франции и Италии. Кроме того, и федерация футбола Японии также не против участия своей команды в данном турнире. Последний раз в нечетные годы Кубок Америки будет проведен в 2019 году в Бразилии. Затем он будет проходить каждые четыре года – параллельно с Евро.

Россия и Украина не будут играть в одной группе Лиги наций

По итогам жеребьевки Лиги наций сборные России и Украины окажутся в разных группах, даже если попадут в одну и ту же лигу. То же самое относится к Армении и Азербайджану, если нынешние решения исполнительного комитета УЕФА по-прежнему будут действовать при проведении жеребьевки. Напомним, что вчера стал известен предварительный состав дивизионов, а их окончательный вариант будет представлен только по окончании европейской квалификации в ноябре. Пока же cборная России была определена в дивизион B Лиги наций вместе с командой Украины.

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Терри останется в «Челси» еще на год

Защитник «Челси» Джон Терри, скорее всего, продолжит карьеру в лондонском клубе и в следующем сезоне. Руководство синих приняло решение продлить истекающий этим летом контракт с 36-летним англичанином еще на один год. На этом настоял главный тренер «Челси» Антонио Конте, который по-прежнему рассчитывает на игрока обороны и считает его важной фигурой в команде.

Скандальное высказывание Пике вызвало восторг у одноклубников

Защитника «Барселоны» Жерара Пике встретили овациями в раздевалке каталонской команды. Одноклубники футболиста признались, что восхищаются испанцем за его храбрость. Ранее Пике заявил, что ему не нравится, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, он отметил, что «Реал» победил в Лиге чемпионов благодаря голу из офсайда.

Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?

Луческу обратился к московским судьям

Эта музыка будет вечной. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии гостевого матча 21-го тура РФПЛ против «Рубина» отреагировал на информацию о том, что игру его клуба снова будет обслуживать арбитр из Московской области.

«То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот», – возмутился Луческу.

ЦСКА может приобрести Нойштедтера

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер находится в сфере интересов ЦСКА. Тренерский штаб армейского клуба впечатлен универсальностью футболиста, способного выступать как в центре обороны, так и в опорной зоне. Сумма трансфера может составить четыре миллиона евро. Нойштедтер не будет считаться легионером в РФПЛ, так как обладает российским паспортом и выступает за сборную России.

«РЕН ТВ» извинился перед Тарасовым

Канал «РЕН ТВ», принес извинения Дмитрию Тарасову и «Локомотиву». Ранее журналисты телеканала утверждали, что именно футболист подверг критике игроков национальной команды, назвав их «лохами» и «лузерами».

«Редакция «РЕН ТВ» приносит свои извинения Дмитрию Тарасову, а также болельщикам «Локомотива» за ситуацию, которая произошла с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тезка Тарасова втянул нас в эту историю», – говорится в сообщении на сайте «РЕН ТВ».

«Урал» выиграл у «Анжи» в первом матче 21-го тура РФПЛ

21-й тур российской Премьер-лиги начался в Махачкале матчем «Анжи» и «Урала». Счет открыл форвард гостей Ильин, затем хозяева ответили двумя точными ударами Прудникова и Хубулова. Уральцы сравняли результат благодаря автоголу Гасанова, а за две минуты до конца встречи победный гол «Урала» забил Манучарян. Кроме того, армянин еще и не реализовал пенальти при счете 2:2.

«Анжи» – «Урал» – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ильин, 21; 1:1 – Прудников, 49; 2:1 – Хубулов, 53; 2:2 – Гасанов (в свои ворота); 2:3 – Манучарян