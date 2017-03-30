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    Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?


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    Голосов: 5
    30.03.2017 00:05
    Мадридский «Реал» может подать в суд на защитника «Барселоны» Жерара Пике. «Бомбардир» рассказывает, как Пике в очередной раз не сдержался и вылил на мадридцев много грязи.

    Испания уверенно обыграла Францию в матче, где все обсуждали внедрение видеоповторов. Однако главной темой недели, связанной с испанским футболом, оказалось совсем не это нововведение. Защитник Жерар Пике снова бомбанул на публике, опустив мадридский «Реал».

    «Мы знаем, как все это работает. Хорошо общаюсь с игроками «Реала», но есть вещи, которые мне не нравятся в клубе. Неприятно видеть, как люди, в чем-то критикующие Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». И так было всегда. Они обвиняют Месси и Неймара, но ничего не говорят против Роналду», – возмущенно выдал Пике. При этом только неделю назад Жерару выписали штраф в три тысячи евро за критику арбитров. В последнее время Пике разговорился, а в высказываниях о «Реале» тоже не обошел тему судейства.

    «Барселоне» помогают судьи? Когда это в последний раз происходило? Ах, вы про исторический матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Я думал, что вы про испанскую лигу, где такого не было уже давно. Вот вы говорите об игре с «ПСЖ», но когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов с офсайдом у Рамоса, то все молчали», – вспомнил Пике, окончательно выпустив накопившуюся злость.

    В «Реале» его заявления оценили скептически. Юристы мадридского клуба прямо сейчас изучают высказывания Пике, возможно, готовясь подать в суд. Однако один из представителей «Реала» рассказал, что до этого, скорее всего, не дойдет по одной причине. «Мы не хотим делать Пике рекламу и принимать участие в его играх», – утверждают в «Реале». Мадридский клуб пытается показать, что надо доказывать все на футбольном поле.

    Президент Примеры Хавьер Тебас тоже не остался в стороне. «Считаю, что Пике совершил ошибку, решившись на такие высказывания. Пока не могу сказать, как серьезна эта ошибка», – прокомментировал ситуацию Тебас. Бум из-за высказываний Пике в испанском футболе уже сейчас достиг серьезных масштабов, а в самой «Барселоне» его поддерживают. «Пике не соврал в своих словах по поводу «Реала», а наша команда всегда на стороне правды», – отметил вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер.

    Недавно об отношениях с Пике рассказал тот самый критикуемый Серхио Рамос – партнер Жерара по сборной Испании. «Мы с Жераром привыкли кидаться камнями, но сейчас я его обниму. Это помогает рекламировать футбол, ведь единство – ключ к командному успеху», – по-дружески относится Рамос к высказываниям клубного оппонента.

    Почему Пике критикует «Реал»? Защитник «Барселоны» еще осенью рассказал, что ему нравится создавать накал и антураж вокруг этого противостояния. Мне нравится провоцировать и создавать напряженность. Без этого футбол не так интересен людям. Если не будет соперничества «Реала» и «Барселоны», то не будет и ощущения, что этот матч очень многое решает, что это матч жизни и смерти. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом», – отметил Пике.

    При этом Пике уже не первый раз высказывается о судьях, действующим в пользу мадридского «Реала». По мнению Жерара, именно благодаря арбитрам «Реал» по ходу сезона опережал «Барселону» в турнирной таблице. В этой критике его даже поддержал спортивный директор каталонской команды Роберт Фернандес. Руководящие в испанском футболе лица тоже прислушиваются к Пике, отмечая, что уровень судейства в лиге действительно надо повышать.Но испанским болельщикам Пике уже поднадоел. В одном из матчей, когда звучал гимн Испании, камера выхватила средний палец Пике. Массы недовольны.

    Жерар Пике в испанском футболе все равно всерьез и надолго. Однажды Хосеп Гвардиола обронил фразу: «Никогда не стану президентом «Барселоны», ведь это работа для Пике». Хави тут же сказал, что готов тренировать команду, если Пике станет президентом. Жерар действительно всеми силами отстаивает родной клуб, пытаясь попутно унизить мадридский «Реал». Но далеко не все его слова сейчас воспринимаются адекватно, а во многих высказываниях он действительно переходит грань. За это каталонский защитник может оказаться в суде.

    Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Squawka, YouTube, Goal
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +15

      krsksector 31 марта 2017, 07:55

      Тут и не надо любить или не любить Барсу, либо Реал! Тут дело чести, которой нет у Жерара. Его высказывания это лишь само-пиар. А то, что он, являясь игроком Испанской национальной команды ходит на митинги за независимость Каталонии, и освистывает Испанский гимн - это прискорбно. Человек то он дрянной!

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 30 марта 2017, 09:28

      А чего развылись-то?
      Ну понятно недовольство испанцев из-за среднего пальца.
      Но говорит-то правду. Есть что возразить?)
      Прокурор, который ведет дела против Неймара и Месси - сидит в ложе Реала.

      -3
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      Рейтинг: +324

      hellkid 30 марта 2017, 09:28

      собака лает, караван идет.
      на первом месте в примере.
      не стоит реагировать на него, барса всеми способами пытается психологически "раскачать" реал, чтобы как-то его догнать в чемпионате. тем приятнее будет их обыграть в апреле

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 30 марта 2017, 09:23

      "Опустил реал".. Гопники статью сочиняли?

      -1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 30 марта 2017, 07:58

      каждый по своему

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 30 марта 2017, 07:57

      Пике выше зависти и в чем завидовать? Он же в Барсе. Да, он создает накал, но в его словах много правды. Он реально будущий президент клуба. Так держать!!!

      -1
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      Рейтинг: +13

      Дониёр 30 марта 2017, 07:33

      Реал: Мы ответим Пике на поле, в Эль Класико. Это будет лучший ответ.

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 29 марта 2017, 20:30

      все просто

      -1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 29 марта 2017, 20:23

      Что я знаю о Рамосе - голы на последних минутах, трофеи, тащит команду.

      Что я знаю о Пике - жена Шакира и бесконечное ворчание на уровне подъездной бабки.

      4
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Hala Madrid 30 марта 2017, 09:24

      Что мы знаем о тебе? Необъективный фан реала, гнобящий игроков Барсы.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +25

      медведь 102 > Hala Madrid 30 марта 2017, 10:31

      Если ты не знаешь какие высот добился Пике, зайди в Викпедию. Скажу тебе что Пике Чемпион Мира 2010 и Чемпион Европы 2012, которые он выиграл с Испанией, играя вместе с Рамосом. Необразованный фан Реала, который нечего не знает о футболе.

      0
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      Рейтинг: +27

      Igil777 > медведь 102 30 марта 2017, 17:04

      А ты, походу, нЕчего не знаешь о русском языке...

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      Рейтинг: +25

      медведь 102 > Igil777 31 марта 2017, 09:42

      а ты такой умный. Я просто спешил.

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > медведь 102 5 апреля 2017, 19:51

      Ну я так понимаю оскорбления - это отличительная черта фанатов "Барселоны", так же как и её футболистов. Пике может и хороший защитник и трофеев много, но поведение истерички никогда не красит мужчину, кем бы он не был.

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      Рейтинг: +25

      медведь 102 > Hala Madrid 7 апреля 2017, 13:30

      кого я оскорбил?

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 29 марта 2017, 19:20

      Он просто завидует Реалу)))

      -1
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