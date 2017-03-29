«Реал»: «Кто такой Пике? Мы не хотим его рекламировать»

«Реал» отреагировал на высказывания защитника «Барселоны» Жерара Пике. Напомним, что игрок каталонцев сегодня высказал свое недовольство по отношению к мадридскому клубу, а также подчеркнул, что сливочные выиграли Лигу чемпионов благодаря голу из офсайда.

«Кто такой Пике? Мы не хотим участвовать в этой игре и рекламировать его», – заявил представитель «Реала».

Ранее стало известно, что «Реал» может подать в суд на Пике.

«Об офсайде Рамоса все промолчали». Кто победит в войне «Реала» и Пике?