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  • Пике: «Реал» выиграл ЛЧ благодаря голу из офсайда, но никто не говорил про судейство»

Пике: «Реал» выиграл ЛЧ благодаря голу из офсайда, но никто не говорил про судейство»

29 марта 2017, 14:52
16

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение по поводу критики в адрес каталонского клуба со стороны болельщиков, считающих, что судьи зачастую благосклонны к сине-гранатовым.

Напомним, многие поклонники футбола считают, что «Барселона» выиграла у «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря ошибкам судьи Дениза Айтекина.

«Барселона» совершила исторический камбэк со счетом 6:1, но все говорят только про судей. Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Серхио Рамоса из офсайда, ничего такого не было», – заявил Пике.

Пике: «Есть вещи, которые мне очень сильно не нравятся в «Реале»

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио Пике Жерар
Комментарии (16)
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Чеба
1490788578
Воистину!
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Mr Abdullaev
1490788759
Ну там Пеналду как обычно заплакал бы)))
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momwig_
1490789344
Что-то у Пике не так в жизни. Просто свербит у него... Шакира что ли изменила?..
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A-Den
1490790148
Ну да ладно. Пике - молодец, Рамос - молодец. Разница лишь в том, что они в разных командах играют. Без этого "шоу" все комментаторы были бы как Орлов.
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Nikita Suarez
1490790560
Забыл про матч с Челси видимо,кудахтает без конца..
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lokomotyv
1490790626
этот пике меня достал, честно встретил бы его дал бы ему по шапке, пидр...ла барсучья, какой нахер оффсайд придурка кусок, шакира брось его к чертям
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Protosser
1490796458
А чего вы разнылись?) Все правильно.
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de bruyne
1490800700
Этот офсайд фигня... меня больше всего убило когда мяч попал в спину серна и 11 метров дали пеналдо радостный был
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JI e x a
1490805353
Да, Овребо, Айтекин... совпадение? Не думаю =)
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hellkid
1490855744
просто Атлетико - мужики со стальными яйцами и после поражения ныть не стали. каталонцы - возьмите пример. в матче с ПСЖ было видно, как вам судьи "не помогали"..
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