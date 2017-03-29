Пике: «Реал» выиграл ЛЧ благодаря голу из офсайда, но никто не говорил про судейство»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение по поводу критики в адрес каталонского клуба со стороны болельщиков, считающих, что судьи зачастую благосклонны к сине-гранатовым.

Напомним, многие поклонники футбола считают, что «Барселона» выиграла у «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря ошибкам судьи Дениза Айтекина.

«Барселона» совершила исторический камбэк со счетом 6:1, но все говорят только про судей. Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Серхио Рамоса из офсайда, ничего такого не было», – заявил Пике.

Пике: «Есть вещи, которые мне очень сильно не нравятся в «Реале»