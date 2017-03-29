Пике: «Есть вещи, которые мне очень сильно не нравятся в «Реале»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал свое недовольство по отношению к «Реалу».

«Я ничего не имею против игроков «Реала», но есть вещи, которые мне в этом клубе очень не нравятся. Мне неприятно видеть то, что люди, которые выдвигают обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу».

Так было всегда. Обвинения Неймара, Месси... и ничего против Криштиану Роналду», – заявил Пике.

Отмечается, что Пике говорил о Марте Сильве Лапуэрте, государственном прокуроре, которая занимала должность в руководстве «Реала» в первый срок правления Флорентино Переса.