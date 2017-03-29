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    «Видеотехнологии – убийцы футбола». Нужны ли судьям видеоассистенты?


    5
    Голосов: 2
    29.03.2017 13:30
    В товарищеском матче между Францией и Испанией главный арбитр дважды пользовался помощью видеоассистента. «Бомбардир» пытается понять, действительно ли современному футболу подобное новшество так необходимо.

    Испания уверенно выиграла у Франции со счетом 2:0. Давид Силва стал самым результативным игроком испанской сборной при Хулене Лопетеги. Теперь на счету футболиста шесть голов и три голевые передачи под руководством этого тренера. Жерар Деулофеу, пытающийся вернуть себя в «Милане», тоже забил за сборную и наконец-то заставил вспомнить, что когда-то считался главным талантом Испании.

    Однако все могло быть для испанцев не так хорошо, засчитай главный судья Феликс Цвайер мяч Антуана Гризманна. Пообщавшись с видеоассистентом, арбитр принял решение об отмене гола.

    Вот как отреагировал на произошедшее сам Гризманн. «Эта ситуация пошла на пользу Испании. Не говорю, что видеоассистент портит игру, но ждать решения скучно. Не знаешь, стоит ли праздновать гол. Я ни за, ни против видеоассистентов. Но это точно лучше для судейства», – сказал лидер сборной Франции.

    Еще одно решение видеоассистента тоже оказалось в пользу Испании. Второй раз Цвайер прибегнул к нему в моменте с голом Деулофеу. Телеканал ITV подсчитал, что определение, верно ли был зафиксирован офсайд, заняло 40 секунд. Гол испанца все-таки засчитали, но динамика игры от этого явно пострадала.

    Нападающий Кевин Гамейро разгромил решение о введении видеоассистентов всего одной фразой: «Видеотехнологии убивают футбол».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 марта 2017, 21:14

      И зачем нужен боковой судья, который не видит ЯВНЫЙ афсайд Гризмана? Если бы не было таких судей, то и видеоповторы и видеосудьи не нужны! Но увы, в России против только судейский корпус!

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 29 марта 2017, 16:19

      пару секунд видеоповтора ничего не решат, а вот его отсутствие, перечеркнуть весь сезон могут!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 29 марта 2017, 14:42

      Думаю что видео повтор необходим сейчас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 29 марта 2017, 10:29

      вот это уже дело! вот так отменили бы гол Реала в проьшлом финале ЛЧ, и чемпионом стал бы Атлетико!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a > Черемшанец 29 марта 2017, 19:39

      А вам все Реал покоя не дает =) Ню-ню

      -1
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