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  • 40 секунд потребовалось Цвайеру, чтобы засчитать гол Деулофеу

40 секунд потребовалось Цвайеру, чтобы засчитать гол Деулофеу

29 марта 2017, 09:29
19

Представители телеканала ITV подсчитали время, которое заняло у главного арбитра товарищеского матча между сборными Франции и Испании Феликса Цвайера, чтобы пообщаться с видеоассистентом и принять решение засчитать гол Жерара Деулофеу во втором тайме. Напомним, на 77-й минуте встречи футболист «Милана» отправил второй мяч в ворота французской команды, однако лайнсмен зафиксировал положение вне игры. Сразу же после этого Цвайер обратился к видеоассистенту, который верно подсказал ему, что офсайда не было – гол был засчитан.

Всего разговор главного рефери и его видеоассистента занял около 40 секунд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Ждать решения скучно». Нужны ли судьям видеоассистенты?

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция Испания Деулофеу Жерар Цвайер Феликс
Комментарии (19)
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firs04
1490770609
Нормально, добавил потом это время да и все, не у кого вопросов не возникает
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Dominator777
1490771280
Профессионально сработал, у нас бы так...
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bset
1490771342
Ужас! Нарушили динамику игры! Там ведь пока гол отпразднуют, пока вернутся на центр поля. Максимум 35 секунд уйдет, но никак не 40. Ну или если гол не засчитан. Пока поспорили с главным, пока с боковым, пока другая команда тоже поспорила. Те же 35 секунд. 40 секунд - это нонсенс
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Lev Aleks
1490771779
вот давно уже должны к чему придти........но не хотят....наверное потому что есть компании такой направленности как........я ставлю на то, что все мамонты вымрут)))))))))))))а бабки то делать как то нужно, поэтому такая система неинтересна некоторому контингенту людей...............
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FanatSerj
1490772799
отлично же, бред же несут, когда говорят, что динамика игры нарушится, спорят по этим моментам и то больше чем 40 секунд. Так говорят лишь те, кто хочет иметь возможность влиять на результаты матчей.
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David_Fio
1490773201
убивают футбол потихоньку!
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Asbjorn
1490775736
Ну и нормально, игроки столько гол празднуют,давно пора ввести такую систему
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Gr1goRush
1490787381
За Цвайером будущее!
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panmon
1490791053
Мне кажется просто супер. Без видео был бы счет 1-1! Посмотрели бы на ПСЖ в ЛЧ еще...
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aguila_real
1490817598
20 лет назад еще 2 замены было в футболе, а они боятся видео повторов)
Возможно кому-то выгодно не вводить повторы из-за каких-то коррупционных целей, договорных матчей, и.т.д. (легче списать на спорный эпизод)
Разрешить 2 повтора каждой команде за весь матч и все. Максимум 2-3 минуты лишних будут, и то при условии полного их использования. Зато футбол станет честнее, объективнее и вопросов будет меньше как судьям, так и к участникам матча.
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