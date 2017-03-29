40 секунд потребовалось Цвайеру, чтобы засчитать гол Деулофеу

Представители телеканала ITV подсчитали время, которое заняло у главного арбитра товарищеского матча между сборными Франции и Испании Феликса Цвайера, чтобы пообщаться с видеоассистентом и принять решение засчитать гол Жерара Деулофеу во втором тайме. Напомним, на 77-й минуте встречи футболист «Милана» отправил второй мяч в ворота французской команды, однако лайнсмен зафиксировал положение вне игры. Сразу же после этого Цвайер обратился к видеоассистенту, который верно подсказал ему, что офсайда не было – гол был засчитан.
Всего разговор главного рефери и его видеоассистента занял около 40 секунд.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
«Ждать решения скучно». Нужны ли судьям видеоассистенты?
Источник: Twitter
Возможно кому-то выгодно не вводить повторы из-за каких-то коррупционных целей, договорных матчей, и.т.д. (легче списать на спорный эпизод)
Разрешить 2 повтора каждой команде за весь матч и все. Максимум 2-3 минуты лишних будут, и то при условии полного их использования. Зато футбол станет честнее, объективнее и вопросов будет меньше как судьям, так и к участникам матча.