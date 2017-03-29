40 секунд потребовалось Цвайеру, чтобы засчитать гол Деулофеу

Представители телеканала ITV подсчитали время, которое заняло у главного арбитра товарищеского матча между сборными Франции и Испании Феликса Цвайера, чтобы пообщаться с видеоассистентом и принять решение засчитать гол Жерара Деулофеу во втором тайме. Напомним, на 77-й минуте встречи футболист «Милана» отправил второй мяч в ворота французской команды, однако лайнсмен зафиксировал положение вне игры. Сразу же после этого Цвайер обратился к видеоассистенту, который верно подсказал ему, что офсайда не было – гол был засчитан.

Всего разговор главного рефери и его видеоассистента занял около 40 секунд.

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«Ждать решения скучно». Нужны ли судьям видеоассистенты?