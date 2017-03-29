«Видеотехнологии – убийцы футбола». Нужны ли судьям видеоассистенты?

Испания уверенно выиграла у Франции со счетом 2:0. Давид Силва стал самым результативным игроком испанской сборной при Хулене Лопетеги. Теперь на счету футболиста шесть голов и три голевые передачи под руководством этого тренера. Жерар Деулофеу, пытающийся вернуть себя в «Милане», тоже забил за сборную и наконец-то заставил вспомнить, что когда-то считался главным талантом Испании.

Однако все могло быть для испанцев не так хорошо, засчитай главный судья Феликс Цвайер мяч Антуана Гризманна. Пообщавшись с видеоассистентом, арбитр принял решение об отмене гола.

Вот как отреагировал на произошедшее сам Гризманн. «Эта ситуация пошла на пользу Испании. Не говорю, что видеоассистент портит игру, но ждать решения скучно. Не знаешь, стоит ли праздновать гол. Я ни за, ни против видеоассистентов. Но это точно лучше для судейства», – сказал лидер сборной Франции.

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Еще одно решение видеоассистента тоже оказалось в пользу Испании. Второй раз Цвайер прибегнул к нему в моменте с голом Деулофеу. Телеканал ITV подсчитал, что определение, верно ли был зафиксирован офсайд, заняло 40 секунд. Гол испанца все-таки засчитали, но динамика игры от этого явно пострадала.

Нападающий Кевин Гамейро разгромил решение о введении видеоассистентов всего одной фразой: «Видеотехнологии убивают футбол».

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