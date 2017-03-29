Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Видеотехнологии – убийцы футбола». Нужны ли судьям видеоассистенты?

«Видеотехнологии – убийцы футбола». Нужны ли судьям видеоассистенты?

Испания уверенно выиграла у Франции со счетом 2:0. Давид Силва стал самым результативным игроком испанской сборной при Хулене Лопетеги. Теперь на счету футболиста шесть голов и три голевые передачи под руководством этого тренера. Жерар Деулофеу, пытающийся вернуть себя в «Милане», тоже забил за сборную и наконец-то заставил вспомнить, что когда-то считался главным талантом Испании.

Однако все могло быть для испанцев не так хорошо, засчитай главный судья Феликс Цвайер мяч Антуана Гризманна. Пообщавшись с видеоассистентом, арбитр принял решение об отмене гола.

Вот как отреагировал на произошедшее сам Гризманн. «Эта ситуация пошла на пользу Испании. Не говорю, что видеоассистент портит игру, но ждать решения скучно. Не знаешь, стоит ли праздновать гол. Я ни за, ни против видеоассистентов. Но это точно лучше для судейства», – сказал лидер сборной Франции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще одно решение видеоассистента тоже оказалось в пользу Испании. Второй раз Цвайер прибегнул к нему в моменте с голом Деулофеу. Телеканал ITV подсчитал, что определение, верно ли был зафиксирован офсайд, заняло 40 секунд. Гол испанца все-таки засчитали, но динамика игры от этого явно пострадала.

Нападающий Кевин Гамейро разгромил решение о введении видеоассистентов всего одной фразой: «Видеотехнологии убивают футбол».

[poll id=1206]

Товарищеские матчи Испания Франция Сильва Давид Гризманн Антуан Деулофеу Жерар
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Черемшанец
1490772550
вот это уже дело! вот так отменили бы гол Реала в проьшлом финале ЛЧ, и чемпионом стал бы Атлетико!!
Ответить
TUMS
1490787747
Думаю что видео повтор необходим сейчас.
Ответить
Павел Буре
1490793554
пару секунд видеоповтора ничего не решат, а вот его отсутствие, перечеркнуть весь сезон могут!!
Ответить
Serjoga
1490811241
И зачем нужен боковой судья, который не видит ЯВНЫЙ афсайд Гризмана? Если бы не было таких судей, то и видеоповторы и видеосудьи не нужны! Но увы, в России против только судейский корпус!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+