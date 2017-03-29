Гризманн: «Ждать решения видеоассистента довольно скучно»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после товарищеского матча с командой Испании, в котором его команда уступила со счетом 0:2 прокомментировал работу новой системы видеоповторов.

«Сначала я радовался, а затем арбитры посмотрели видеоповтор. Вся эта ситуация пошла на пользу Испании, а для нас – наоборот. Я бы не стал говорить, что все это портит игру, но ждать, пока примут решение, довольно скучно. И ты не знаешь, стоит ли праздновать гол. В любом случае так лучше для арбитра. Я ни за, ни против видеоассистентов.

Если эту технологию все же внедрят, то пусть так и будет. Мы все равно будем продолжать играть в футбол. При любом раскладе нужно стремиться к победе.

Что касается самой игры, то Испания была лучше и владел мячом. У нас было несколько голевых моментов, но отлично сыграл де Хеа», – цитирует Гризманна L'Équipe.

Гол Гризманна в ворота Испании был отменен из-за офсайда после обращения главного арбитра к видеоассистенту.

«Ждать решения скучно». Нужны ли судьям видеоассистенты?