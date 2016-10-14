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    Защитник «Барселоны» Пике признался, что ему нравится провоцировать «Реал»

    Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что иногда умышленно провоцирует футболистов мадридского «Реала». По мнению футболиста, подобные пикировки создают дополнительную остроту матчей.

    «Признаюсь, мне нравится провоцировать, нравится создавать спортивную злость и напряженность. Согласитесь, без этого футбол не так интересен людям. Если не будет соперничества «Реала» и «Барселоны», то не будет и ощущения, что этот матч очень многое решает, что это матч жизни и смерти. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом, и это может создать определенный хаос. Но нам удается понимать друг друга», – заявил Пике.

    Источник: Goal.com

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    14.10.2016 12:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 01:21

      Выступал ли Пике за независимость Каталонии или нет, но болельщиков сборной Испании он изрядно позлил, а они его изрядно освистали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      RAVEDKA BOEM 14 октября 2016, 17:57

      Сельту надо было провоцировать

      0
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 14 октября 2016, 15:26

      Красавец. А то все вокруг слишком нежные стали. Чуть что так: "Ой Пике, да как же так!!! неуважение к сопернику!1111"

      3
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      Рейтинг: +30

      киришанин 14 октября 2016, 14:19

      в шоу бизнесе без этого никак

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 14 октября 2016, 14:03

      да реал сам сдастся, х.ли там провоцировать.

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 октября 2016, 13:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да пошел ты,провокатор хренов. На твоей Шакире,печать негде ставить... Козел.

      -6
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 14 октября 2016, 13:29

      ))

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      Рейтинг: +49

      melnicn 14 октября 2016, 13:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      провоцируй свою жопастую Шакиру а то будут другие

      -9
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > melnicn 14 октября 2016, 14:52

      Ты завидуй смотри и из др.ачи

      1
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