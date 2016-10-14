Защитник «Барселоны» Пике признался, что ему нравится провоцировать «Реал»

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что иногда умышленно провоцирует футболистов мадридского «Реала». По мнению футболиста, подобные пикировки создают дополнительную остроту матчей.

«Признаюсь, мне нравится провоцировать, нравится создавать спортивную злость и напряженность. Согласитесь, без этого футбол не так интересен людям. Если не будет соперничества «Реала» и «Барселоны», то не будет и ощущения, что этот матч очень многое решает, что это матч жизни и смерти. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом, и это может создать определенный хаос. Но нам удается понимать друг друга», – заявил Пике.