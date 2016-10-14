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  • Защитник «Барселоны» Пике признался, что ему нравится провоцировать «Реал»

Защитник «Барселоны» Пике признался, что ему нравится провоцировать «Реал»

14 октября 2016, 12:37
9

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что иногда умышленно провоцирует футболистов мадридского «Реала». По мнению футболиста, подобные пикировки создают дополнительную остроту матчей.

«Признаюсь, мне нравится провоцировать, нравится создавать спортивную злость и напряженность. Согласитесь, без этого футбол не так интересен людям. Если не будет соперничества «Реала» и «Барселоны», то не будет и ощущения, что этот матч очень многое решает, что это матч жизни и смерти. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом, и это может создать определенный хаос. Но нам удается понимать друг друга», – заявил Пике.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Реал Пике Жерар
Комментарии (9)
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melnicn
1476439497
провоцируй свою жопастую Шакиру а то будут другие
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Йогурт Мэн
1476440949
))
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dzhanavar
1476441195
Да пошел ты,провокатор хренов. На твоей Шакире,печать негде ставить... Козел.
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artem 81
1476442988
да реал сам сдастся, х.ли там провоцировать.
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киришанин
1476443979
в шоу бизнесе без этого никак
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zarsm
1476447990
Красавец. А то все вокруг слишком нежные стали. Чуть что так: "Ой Пике, да как же так!!! неуважение к сопернику!1111"
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RAVEDKA BOEM
1476457049
Сельту надо было провоцировать
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Aztec58
1476483700
Выступал ли Пике за независимость Каталонии или нет, но болельщиков сборной Испании он изрядно позлил, а они его изрядно освистали.
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