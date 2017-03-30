Вице-президент «Барселоны»: «Пике не соврал. Наша команда всегда на стороне правды»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер высказал мнение о словах защитника каталонцев Жерара Пике в адрес «Реала». Напомним, футболист заявил, что ему неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу».

«Из того, что я слышал и читал, Пике не соврал. «Барселона» всегда на стороне правды. Пике выразил свое мнение, не надо забывать, что у нас свобода слова и самовыражения. Подобная прямолинейность может задеть, но он высказался предельно конкретно», – сказал функционер.

Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?