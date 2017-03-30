Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?

Испания уверенно обыграла Францию в матче, где все обсуждали внедрение видеоповторов. Однако главной темой недели, связанной с испанским футболом, оказалось совсем не это нововведение. Защитник Жерар Пике снова бомбанул на публике, опустив мадридский «Реал».

«Мы знаем, как все это работает. Хорошо общаюсь с игроками «Реала», но есть вещи, которые мне не нравятся в клубе. Неприятно видеть, как люди, в чем-то критикующие Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». И так было всегда. Они обвиняют Месси и Неймара, но ничего не говорят против Роналду», – возмущенно выдал Пике. При этом только неделю назад Жерару выписали штраф в три тысячи евро за критику арбитров. В последнее время Пике разговорился, а в высказываниях о «Реале» тоже не обошел тему судейства.

«Барселоне» помогают судьи? Когда это в последний раз происходило? Ах, вы про исторический матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Я думал, что вы про испанскую лигу, где такого не было уже давно. Вот вы говорите об игре с «ПСЖ», но когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов с офсайдом у Рамоса, то все молчали», – вспомнил Пике, окончательно выпустив накопившуюся злость.

В «Реале» его заявления оценили скептически. Юристы мадридского клуба прямо сейчас изучают высказывания Пике, возможно, готовясь подать в суд. Однако один из представителей «Реала» рассказал, что до этого, скорее всего, не дойдет по одной причине. «Мы не хотим делать Пике рекламу и принимать участие в его играх», – утверждают в «Реале». Мадридский клуб пытается показать, что надо доказывать все на футбольном поле.

Президент Примеры Хавьер Тебас тоже не остался в стороне. «Считаю, что Пике совершил ошибку, решившись на такие высказывания. Пока не могу сказать, как серьезна эта ошибка», – прокомментировал ситуацию Тебас. Бум из-за высказываний Пике в испанском футболе уже сейчас достиг серьезных масштабов, а в самой «Барселоне» его поддерживают. «Пике не соврал в своих словах по поводу «Реала», а наша команда всегда на стороне правды», – отметил вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер.

Недавно об отношениях с Пике рассказал тот самый критикуемый Серхио Рамос – партнер Жерара по сборной Испании. «Мы с Жераром привыкли кидаться камнями, но сейчас я его обниму. Это помогает рекламировать футбол, ведь единство – ключ к командному успеху», – по-дружески относится Рамос к высказываниям клубного оппонента.

Почему Пике критикует «Реал»? Защитник «Барселоны» еще осенью рассказал, что ему нравится создавать накал и антураж вокруг этого противостояния. Мне нравится провоцировать и создавать напряженность. Без этого футбол не так интересен людям. Если не будет соперничества «Реала» и «Барселоны», то не будет и ощущения, что этот матч очень многое решает, что это матч жизни и смерти. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом», – отметил Пике.

При этом Пике уже не первый раз высказывается о судьях, действующим в пользу мадридского «Реала». По мнению Жерара, именно благодаря арбитрам «Реал» по ходу сезона опережал «Барселону» в турнирной таблице. В этой критике его даже поддержал спортивный директор каталонской команды Роберт Фернандес. Руководящие в испанском футболе лица тоже прислушиваются к Пике, отмечая, что уровень судейства в лиге действительно надо повышать.Но испанским болельщикам Пике уже поднадоел. В одном из матчей, когда звучал гимн Испании, камера выхватила средний палец Пике. Массы недовольны.

Жерар Пике в испанском футболе все равно всерьез и надолго. Однажды Хосеп Гвардиола обронил фразу: «Никогда не стану президентом «Барселоны», ведь это работа для Пике». Хави тут же сказал, что готов тренировать команду, если Пике станет президентом. Жерар действительно всеми силами отстаивает родной клуб, пытаясь попутно унизить мадридский «Реал». Но далеко не все его слова сейчас воспринимаются адекватно, а во многих высказываниях он действительно переходит грань. За это каталонский защитник может оказаться в суде.

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