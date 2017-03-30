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Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?

Испания уверенно обыграла Францию в матче, где все обсуждали внедрение видеоповторов. Однако главной темой недели, связанной с испанским футболом, оказалось совсем не это нововведение. Защитник Жерар Пике снова бомбанул на публике, опустив мадридский «Реал».

«Мы знаем, как все это работает. Хорошо общаюсь с игроками «Реала», но есть вещи, которые мне не нравятся в клубе. Неприятно видеть, как люди, в чем-то критикующие Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». И так было всегда. Они обвиняют Месси и Неймара, но ничего не говорят против Роналду», – возмущенно выдал Пике. При этом только неделю назад Жерару выписали штраф в три тысячи евро за критику арбитров. В последнее время Пике разговорился, а в высказываниях о «Реале» тоже не обошел тему судейства.

«Барселоне» помогают судьи? Когда это в последний раз происходило? Ах, вы про исторический матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Я думал, что вы про испанскую лигу, где такого не было уже давно. Вот вы говорите об игре с «ПСЖ», но когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов с офсайдом у Рамоса, то все молчали», – вспомнил Пике, окончательно выпустив накопившуюся злость.

В «Реале» его заявления оценили скептически. Юристы мадридского клуба прямо сейчас изучают высказывания Пике, возможно, готовясь подать в суд. Однако один из представителей «Реала» рассказал, что до этого, скорее всего, не дойдет по одной причине. «Мы не хотим делать Пике рекламу и принимать участие в его играх», – утверждают в «Реале». Мадридский клуб пытается показать, что надо доказывать все на футбольном поле.

Президент Примеры Хавьер Тебас тоже не остался в стороне. «Считаю, что Пике совершил ошибку, решившись на такие высказывания. Пока не могу сказать, как серьезна эта ошибка», – прокомментировал ситуацию Тебас. Бум из-за высказываний Пике в испанском футболе уже сейчас достиг серьезных масштабов, а в самой «Барселоне» его поддерживают. «Пике не соврал в своих словах по поводу «Реала», а наша команда всегда на стороне правды», – отметил вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер.

Недавно об отношениях с Пике рассказал тот самый критикуемый Серхио Рамос – партнер Жерара по сборной Испании. «Мы с Жераром привыкли кидаться камнями, но сейчас я его обниму. Это помогает рекламировать футбол, ведь единство – ключ к командному успеху», – по-дружески относится Рамос к высказываниям клубного оппонента.

Почему Пике критикует «Реал»? Защитник «Барселоны» еще осенью рассказал, что ему нравится создавать накал и антураж вокруг этого противостояния. Мне нравится провоцировать и создавать напряженность. Без этого футбол не так интересен людям. Если не будет соперничества «Реала» и «Барселоны», то не будет и ощущения, что этот матч очень многое решает, что это матч жизни и смерти. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом», – отметил Пике.

При этом Пике уже не первый раз высказывается о судьях, действующим в пользу мадридского «Реала». По мнению Жерара, именно благодаря арбитрам «Реал» по ходу сезона опережал «Барселону» в турнирной таблице. В этой критике его даже поддержал спортивный директор каталонской команды Роберт Фернандес. Руководящие в испанском футболе лица тоже прислушиваются к Пике, отмечая, что уровень судейства в лиге действительно надо повышать.Но испанским болельщикам Пике уже поднадоел. В одном из матчей, когда звучал гимн Испании, камера выхватила средний палец Пике. Массы недовольны.

Жерар Пике в испанском футболе все равно всерьез и надолго. Однажды Хосеп Гвардиола обронил фразу: «Никогда не стану президентом «Барселоны», ведь это работа для Пике». Хави тут же сказал, что готов тренировать команду, если Пике станет президентом. Жерар действительно всеми силами отстаивает родной клуб, пытаясь попутно унизить мадридский «Реал». Но далеко не все его слова сейчас воспринимаются адекватно, а во многих высказываниях он действительно переходит грань. За это каталонский защитник может оказаться в суде.

Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»

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Испания. Примера Товарищеские матчи Реал Барселона Рамос Серхио Пике Жерар
Комментарии (16)
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ROOSHAN
1490804409
Он просто завидует Реалу)))
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Hala Madrid
1490808201
Что я знаю о Рамосе - голы на последних минутах, трофеи, тащит команду. Что я знаю о Пике - жена Шакира и бесконечное ворчание на уровне подъездной бабки.
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Ильгизар И
1490808627
все просто
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Дониёр
1490848413
Реал: Мы ответим Пике на поле, в Эль Класико. Это будет лучший ответ.
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levon_man
1490849856
Пике выше зависти и в чем завидовать? Он же в Барсе. Да, он создает накал, но в его словах много правды. Он реально будущий президент клуба. Так держать!!!
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Ильгизар И
1490849927
каждый по своему
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Protosser
1490855026
"Опустил реал".. Гопники статью сочиняли?
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Protosser
1490855323
А чего развылись-то? Ну понятно недовольство испанцев из-за среднего пальца. Но говорит-то правду. Есть что возразить?) Прокурор, который ведет дела против Неймара и Месси - сидит в ложе Реала.
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hellkid
1490855323
собака лает, караван идет. на первом месте в примере. не стоит реагировать на него, барса всеми способами пытается психологически "раскачать" реал, чтобы как-то его догнать в чемпионате. тем приятнее будет их обыграть в апреле
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krsksector
1490936156
Тут и не надо любить или не любить Барсу, либо Реал! Тут дело чести, которой нет у Жерара. Его высказывания это лишь само-пиар. А то, что он, являясь игроком Испанской национальной команды ходит на митинги за независимость Каталонии, и освистывает Испанский гимн - это прискорбно. Человек то он дрянной!
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