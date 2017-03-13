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  • Самедов, Вандерсон, судья Турбин и другие супергерои и антигерои 19-го тура РФПЛ

Самедов, Вандерсон, судья Турбин и другие супергерои и антигерои 19-го тура РФПЛ

Герой – Александр Самедов («Спартак»)

Впору вывешивать баннер «Саша, ты дома». Александр Самедов вернулся в «Спартак» и забил победный гол в первом же своем домашнем матче, который сложился для его команды невообразимо тяжело. Махачкалинцы играли довольно бодро, но второй тайм вышел по качеству хуже, а ответить на пропущенный на 67-й минуте мяч гости не смогли. Героем можно назвать и Дмитрия Комбарова, причем не только за голевой навес – по оценкам Whoscored он вообще серьезно опередил всех остальных игроков благодаря своим ударам, обостряющим передачам, точным длинным пасам и помощи обороне. Порадовал и защитник «Анжи» Томас Фибел – девять выносов и аж девять перехватов, очень впечатляет.

Чрезвычайно важная победа «Спартака» позволила красно-белым оторваться от ближайших преследователей аж на восемь очков. Интересно также, что дома команда Массимо Карреры из последних 12 матчей не победила лишь однажды. А «Анжи» только в одной из последних восьми игр забивал голы.

Антигерои – судейская бригада Евгения Турбина

Без судейского скандала в туре не обошлось. Мнения разделились – от «судья ошибся» до «откровенно убивал». «Зенит» протестует против двух незасчитанных голов и грешит на неназначенный пенальти, под подозрение попал и гол «Амкара», забитый, якобы, с офсайда. На деле же стопроцентной уверенности нет ни в одном из моментов (кроме, пожалуй, гола, когда Нету выбил мяч из ворот хозяев), но в любом случае судейская бригада отработала крайне слабо, и очень жаль, что на это снова приходится тратить строки.

Другое дело, что обсуждать в этом матче больше нечего. У «Зенита» после пропущенного гола был еще час игрового времени, но создали питерцы лишь один-два голевых момента, в том числе попав в штангу после удара Кокорина, и уж собственной игрой точно не могут быть довольны. У них прервалась трехматчевая серия без пропущенных голов, «Амкар» же так и держит дома ворота на замке в нынешнем сезоне – потрясающий результат. Причем спасают их даже чужие защитники.

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Герой – Вандерсон («Краснодар»)

А вот матч «Локомотива» и «Краснодара» получился очень даже веселым не в пример пермскому, правда, и погода футболистам совсем не мешала, и с судейством было все в порядке. Обе команды старались действовать быстро и резко, при этом весьма неплохо комбинировали, и в целом на такой футбол было смотреть совсем не скучно. «Локо» выиграл первый тайм благодаря голу Игнатьева, но проиграл второй – за «Краснодар» два отличных мяча забили Мамаев и Вандерсон. Бразильца мы выделяем особо за мастерскую реализации голевого момента.

Таким образом, «Краснодар» впервые в нынешнем сезоне РФПЛ победил на выезде, «Локомотив» же прервал трехматчевую победную серию. И заодно подпортил статистику личных встреч – до сегодняшнего дня москвичи проиграли краснодарскому клубу лишь один матч из последних восьми.

Антигерои – руководство томского футбола

Обсуждать матч ЦСКА – «Томь» вообще нет никакого смысла, как и, возможно, остальные последующие игры томского клуба. Товарищеская встреча в статусе официальной, естественно, не таила в себе никакой интриги, а некоторые букмекерские конторы даже не стали принимать ставки – не было в этом абсолютно никакого смысла. Виктор Гончаренко отточил схему в три центральных защитника, а «Томь», состоящая из молодежи и игроков, не соответствующих уровню РФПЛ, снова была разгромлена и пропустила уже 10 голов за два матча. Добавить больше нечего.

Герой – Федерико Расич («Арсенал»)

В стартовом матче тура особой борьбы не вышло – туляки были сильнее «Урала» и заслуженно победили, а новичок «Арсенала» Федерико Расич сначала реализовал пенальти, а затем замкнул головой подачу Бурмистрова. Правда, вокруг этой игры ходило немало разговоров о ее неспортивном характере, но в России, как известно, договорных матчей нет, да и сроду не было. По факту, тульская команда добыла важнейшие три очка, но сумела лишь во втором из последних восьми матчей уйти от поражения. Уральская же статистика выездных игр продолжает ужасать – лишь одна победа в предыдущих 17 гостевых играх. И до зоны прямого вылета уже рукой подать.

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Герой – Анхель Вилькер («Терек»)

Зрелищности в матче «Ростов» – «Терек» было не так уж много, зато любителей борьбы игра порадовала точно. Особо преуспел в ней венесуэльский защитник Вилькер, который и удары блокировал, и мяч выносил аж 17 (!) раз, да и вообще стал лучшим в матче по перехватам (восемь). Между тем, грозненцы в созидании выглядели довольно слабо, а ростовчанам, по признанию Ивана Данильянца, просто не хватило сил после выматывающей игры с «МЮ». Так и закончили без голов.

«Ростов» продлил серию без домашних поражений до 26 матчей подряд. «Терек» из последних 10 выездных игр забивал лишь в двух из них. При этом любопытно, что из семи прошлых матчей дома против грозненцев ростовчане выиграли лишь однажды. Крайне неудобный соперник, который и в этот раз не сдался.

Герой – Иван Пауревич («Уфа»)

Второй подряд победы под руководством Сергея Семака уфимцы добились во многом из-за вдохновенной игры своего хорватского полузащитника. Пауревич и единственный гол забил, и сотворил сразу семь перехватов (кроме него на поле никто не сделал больше двух), и почти половина его длинных передач достигла цели – тоже неплохо. В целом, «Крылья Советов» вполне могли рассчитывать на ничью, но «Уфа» все же добилась трех очков. Из последних девяти матчей РФПЛ она пропускала голы только в двух из них. Самарский же клуб в 11-й раз подряд возвращается без победы с выезда.

Антигерои – руководство РФПЛ

И напоследок. Вопрос – кому нужен такой матч, какой был проведен в Казани? Виталий Мутко недавно рассказал, как в РФПЛ придумали переносить игру на поле соперника, если не готов домашний газон. Естественно, идея появилась тогда, когда чемпионат уже возобновился, а все вдруг вспомнили: с полями в России по весне совсем худо. Будто бы раньше об этом никто не знал.

Ждать голов по такому матчу было бесполезно, никто их в итоге и не дождался – «Рубин» с «Оренбургом» свели нулевую ничью. Вряд ли казанцев утешит тот факт, что они пять матчей подряд дома мячей не пропускают. Оренбуржцы же добыли всего третье очко на выезде. Качество газона им в этом, несомненно, помогло.

Почему мы ждем следующего тура:

Прежде всего, нас ждет суперматч «Локомотива» и «Спартака», также любопытно, что сможет ЦСКА Виктора Гончаренко противопоставить «Тереку» на тяжелом выезде в Грозном. Легко ли проблемный «Зенит» справится с тульским «Арсеналом» – тоже интрига, а «Краснодару» придется тестировать упертую «Уфу» Сергея Семака, которая вдруг расположилась в турнирной таблице по соседству.

Символическая сборная 19-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 19-го тура:

«Арсенал» – «Урал» – 2:0

«Уфа» – «Крылья Советов» – 1:0

ЦСКА – «Томь» – 4:0

«Рубин» – «Оренбург» – 0:0

«Амкар» – «Зенит» – 1:0

«Спартак» – «Анжи» – 1:0

«Ростов» – «Терек» – 0:0

«Локомотив» – «Краснодар» – 1:2

Расписание 20-го тура:

17 марта (пятница): «Анжи» – «Оренбург»

18 марта (суббота): «Томь» – «Амкар», «Урал» – «Рубин», «Локомотив» – «Спартак»

19 марта (воскресенье): «Крылья Советов» – «Ростов», «Терек» – ЦСКА, «Краснодар» – «Уфа», «Зенит» – «Арсенал»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 20-й тур дисквалифицированы: Балажиц, Фидлер (оба – «Урал»), Гаджибеков («Крылья Советов»), Гацкан («Ростов»).

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Локомотив Краснодар Ростов Амкар-Пермь Анжи Арсенал Томь Ахмат Оренбург Крылья Советов Урал Уфа Зенит Рубин Самедов Александр Пауревич Иван Вандерсон Анхель Вилькер Расич Федерико Турбин Евгений
Комментарии (8)
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GeorgeXIII
1489440490
все равно Спартак победит
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x-x-x-x-x
1489442095
вот это пара центр-защитников Вилькер и Фибель очень мощно смотряться. Фибеля бы в Терек и было бы супер.
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igormaddog
1489454217
ЦСКА всегда будет первый!!!
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TUMS
1489458720
Играть надо а не плакать...
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headvk
1489465317
С руководством надо что то делать
Ответить
vladimir-7
1489483395
Почему сам Турбина молчит и ни слова в своё оправдание, может быть было указание сверху от руководства, которое сейчас защищает Турбину и ничего не предпринимает.
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MaxSpartakM
1489516513
Нытье
Ответить
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