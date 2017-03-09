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  • Россия замкнула шестой десяток рейтинга ФИФА. Эмери не будет уволен из «ПСЖ». Дайджест событий дня

Россия замкнула шестой десяток рейтинга ФИФА. Эмери не будет уволен из «ПСЖ». Дайджест событий дня

Россия сумела подняться на строчку выше в рейтинге ФИФА

Сборная России смогла за месяц подняться на одно место выше в рейтинге ФИФА. Теперь наша команда идет не 61-й, а 60-й, опередив сборную Мали. В первом десятке по-прежнему никаких изменений: Аргентина возглавляет список, вторыми идут бразильцы, третья – команда Германии. Всего на первых десяти местах располагаются по пять сборных Европы и Южной Америки.

Хаби Алонсо подтвердил информацию о завершении карьеры

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо написал в Twitter о том, что уходит из футбола. «Я жил этим. Я любил это. Прощай, прекрасная игра», – оповестил испанец фанатов на своей странице. Ранее сообщалось о том, что хавбек завершит карьеру летом. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 35-летний Алонсо забил три гола в 19-ти матчах.

Маскерано признался, что фолил на Ди Марии в своей штрафной

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано признал нарушение правил, которое он совершил на игроке «ПСЖ» Анхеле Ди Марии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Фол произошел на 85-й минуте встречи, когда «Барса» обыгрывала парижан со счетом 3:1. «Конечно же, я нарушал правила на Ди Марии, но мы смогли обыграть «ПСЖ» не из-за этого момента. Пожалуй, это лучший вечер, который я когда-либо переживал в футболе», – отметил Маскерано.

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Тиаго Мотта наехал на болельщика на своей машине

Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта влип в скандал после поражения своей команды от «Барселоны» (1:6). После того, как группа фанатов парижан окружила автомобиль футболиста при выезде с парковки аэропорта «Париж-Ле-Бурже», футболист продолжил движение на машине и задел одного из фанатов. Пострадавший был доставлен в больницу Сен-Дени. Сегодня он уже покинул лечебное учреждение и написал на Мотту заявление в полицию.

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Эмери сохранит пост тренера «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери останется на своем посту, несмотря на разгром от «Барселоны» и вылет из Лиги чемпионов. При этом руководство парижского клуба не планирует расставаться со специалистом и рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с ним. Напомним, Эмери возглавил «ПСЖ» летом 2016 года. На счету клуба в нынешнем сезоне 28 побед в 41 матче во всех турнирах.

«Бавария» впервые за 86 месяцев осталась без травмированных игроков

Последний раз такое чудо случалось в январе 2010 года. На данный момент, никто из 23-х игроков «Баварии», заявленных на текущий сезон, не мучается с каким-либо повреждением, из-за которого рискует пропустить следующий матч. Напомним, несколько дней назад команда Карло Анчелотти вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе над «Арсеналом» с общим счетом 10:2.

Генсек ФИФА похвалила стадион в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура дала свой комментарий по итогам визита на стадион «Крестовский». «Мне очень радостно быть здесь. Я несколько лет мечтала приехать сюда. Сейчас я совершаю путешествие в новой роли. Кубок конфедераций станет тем моментом, когда футбол займет важное место в жизни России. Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать этот стадион, но оно того стоило», – сказала Самура. А еще сегодня сообщалось о том, что на этой арене будут сыграны три матча РФПЛ-2016/17.

Венгер обещает прислушаться к болельщикам при принятии решения о будущем в клубе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подробно высказался о своем будущем после поражения от «Баварии» в розыгрыше Лиги чемпионов со счетом 2:10 по сумме двух матчей.

«Болельщики имеют огромное влияние. Я приму к сведению все моменты, все мнения. Да, это не самый важный фактор при принятии решения о будущем, но он, конечно, повлияет. Я честно тружусь уже 20 лет, чтобы приносить болельщикам радость. Когда мы проигрываем, понимаю, что я этого не делаю. Я не хочу судить, я делаю ежедневную работу с преданностью. Нужно выслушивать разные мнения», – отметил Венгер, чей контракт с «Арсеналом» истекает летом текущего года.

Почему разгромы «Арсенала» – это хорошо

Лига чемпионов Лига чемпионов Арсенал Бавария ПСЖ Барселона Россия Мали Алонсо Хаби Маскерано Хавьер Мотта Тиаго Венгер Арсен Эмери Унаи
Комментарии (4)
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igormaddog
1489109890
Финал ЛЧ Бавария-Барселона!!!
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ROOSHAN
1489170527
«Конечно же, я нарушал правила на Ди Марии, но мы смогли обыграть «ПСЖ» не из-за этого момент». Нет, Маскерано этот момент играл бы важную роль!!!
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