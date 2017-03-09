Россия замкнула шестой десяток рейтинга ФИФА. Эмери не будет уволен из «ПСЖ». Дайджест событий дня

Россия сумела подняться на строчку выше в рейтинге ФИФА

Сборная России смогла за месяц подняться на одно место выше в рейтинге ФИФА. Теперь наша команда идет не 61-й, а 60-й, опередив сборную Мали. В первом десятке по-прежнему никаких изменений: Аргентина возглавляет список, вторыми идут бразильцы, третья – команда Германии. Всего на первых десяти местах располагаются по пять сборных Европы и Южной Америки.

Хаби Алонсо подтвердил информацию о завершении карьеры

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо написал в Twitter о том, что уходит из футбола. «Я жил этим. Я любил это. Прощай, прекрасная игра», – оповестил испанец фанатов на своей странице. Ранее сообщалось о том, что хавбек завершит карьеру летом. В нынешнем сезоне чемпионата Германии 35-летний Алонсо забил три гола в 19-ти матчах.

Маскерано признался, что фолил на Ди Марии в своей штрафной

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано признал нарушение правил, которое он совершил на игроке «ПСЖ» Анхеле Ди Марии в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Фол произошел на 85-й минуте встречи, когда «Барса» обыгрывала парижан со счетом 3:1. «Конечно же, я нарушал правила на Ди Марии, но мы смогли обыграть «ПСЖ» не из-за этого момента. Пожалуй, это лучший вечер, который я когда-либо переживал в футболе», – отметил Маскерано.

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Тиаго Мотта наехал на болельщика на своей машине

Полузащитник «ПСЖ» Тиаго Мотта влип в скандал после поражения своей команды от «Барселоны» (1:6). После того, как группа фанатов парижан окружила автомобиль футболиста при выезде с парковки аэропорта «Париж-Ле-Бурже», футболист продолжил движение на машине и задел одного из фанатов. Пострадавший был доставлен в больницу Сен-Дени. Сегодня он уже покинул лечебное учреждение и написал на Мотту заявление в полицию.

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Эмери сохранит пост тренера «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери останется на своем посту, несмотря на разгром от «Барселоны» и вылет из Лиги чемпионов. При этом руководство парижского клуба не планирует расставаться со специалистом и рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с ним. Напомним, Эмери возглавил «ПСЖ» летом 2016 года. На счету клуба в нынешнем сезоне 28 побед в 41 матче во всех турнирах.

«Бавария» впервые за 86 месяцев осталась без травмированных игроков

Последний раз такое чудо случалось в январе 2010 года. На данный момент, никто из 23-х игроков «Баварии», заявленных на текущий сезон, не мучается с каким-либо повреждением, из-за которого рискует пропустить следующий матч. Напомним, несколько дней назад команда Карло Анчелотти вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе над «Арсеналом» с общим счетом 10:2.

Генсек ФИФА похвалила стадион в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура дала свой комментарий по итогам визита на стадион «Крестовский». «Мне очень радостно быть здесь. Я несколько лет мечтала приехать сюда. Сейчас я совершаю путешествие в новой роли. Кубок конфедераций станет тем моментом, когда футбол займет важное место в жизни России. Болельщикам «Зенита» пришлось долго ждать этот стадион, но оно того стоило», – сказала Самура. А еще сегодня сообщалось о том, что на этой арене будут сыграны три матча РФПЛ-2016/17.

Венгер обещает прислушаться к болельщикам при принятии решения о будущем в клубе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подробно высказался о своем будущем после поражения от «Баварии» в розыгрыше Лиги чемпионов со счетом 2:10 по сумме двух матчей.

«Болельщики имеют огромное влияние. Я приму к сведению все моменты, все мнения. Да, это не самый важный фактор при принятии решения о будущем, но он, конечно, повлияет. Я честно тружусь уже 20 лет, чтобы приносить болельщикам радость. Когда мы проигрываем, понимаю, что я этого не делаю. Я не хочу судить, я делаю ежедневную работу с преданностью. Нужно выслушивать разные мнения», – отметил Венгер, чей контракт с «Арсеналом» истекает летом текущего года.

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