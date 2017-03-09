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    Возможно, лучший матч в истории Лиги чемпионов. «Барселона» творит невозможное


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    Голосов: 9
    09.03.2017 01:10
    «Барселона» отыграла дикое отставание у Парижа и вышла в четвертьфинал. Тимофей Яценко попытался не тронуться умом и проанализировал, как такое вообще возможно.

    Когда Андрес Иньеста забил в ворота «Челси» тот самый легендарный гол, подумалось, что мы никогда не увидим болельщиков «Барсы» более счастливыми.

    Оказалось – увидим.

    Невероятная статистика «Барселоны» в Лиге чемпионов под руководством Луиса Энрике.

    То, что сегодня сделала «Барселона» может показаться нереальным, чудесным, выдернутым из гофмановской сказки: кошмар для каталонцев в виде гола Кавани и какое-то безумное просветление в конце. Свет в конце тоннеля забрезжил тогда, когда в него никто уже не верил: Дениз Айтекин назначил в ворота «ПСЖ» второй за вечер пенальти, и Неймар сделал счет 5:1. А потом бразилец еще и вывернул выдающуюся голевую передачу на Серхи Роберто – и вышедший на замену испанец забил гол, который точно войдет в историю. Так же, как гол Иньесты в 2009-м или разгром бразильцев немцами в 2014-м.

    Обвинять арбитра при таких обстоятельствах – последнее дело. «ПСЖ» давно мог решать все вопросы, но Кавани и Ди Мария побрезговали реализовать выпавшие на их долю буллиты. Решающим моментом в игре, как оказалось, стал отчаянный подкат Маскерано при счете 3:1 – тоже такой киношный, выдуманный дотошными сценаристами, когда герой с подбитой челюстью и окровавленными скулами все-таки поднимается из угла ринга и наносит пару решающих хуков. Мы привыкли плеваться от таких сцен в кино, но в реальной жизни подобные сюжеты восхищают и будоражат. Здесь они – редкость и потайная реликвия, о находке которой мечтали перед матчем все болельщики «Барсы». И, кстати, те из них, что бросили мечтать при счете 3:1, не заслуживают ни болеть за эту команду, ни изображать сегодня искреннюю преданность.

    Помните, как, угодив в страну Оз, Дороти восклицает: «Сдается мне, мы уже не в Канзасе, Тотошка»? Так вот, мы действительно больше не в Канзасе – потому что в наших привычных географических широтах таких чудес, как гол Серхи Роберто, не случается.

    И вряд ли случится когда-либо еще. Разве что с «Барселоной» и с ее гениальными камбэками на последних минутах.

    Как Стивен Джеррард и Рио Фердинанд среагировали на гол Роберто:

    «Рамос – особенный игрок. Капитан, душа команды». Важнейшие голы спасителя «Реала»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Squawka News
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 11 марта 2017, 06:23

      судья выиграл матч

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 9 марта 2017, 20:34

      Кстати, обратил кто-нибудь внимание, как комментатор при выходе Орье на замену сказал, что это обезьяна с гранатой? У парня железные яйца.

      0
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      Рейтинг: +3965

      Kollljan 9 марта 2017, 20:25

      Это договорняк высшего класса.

      -1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 марта 2017, 18:05

      барселона-это футбольный космос

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 марта 2017, 14:41

      Это позор! Так в ЛЧ чемпионы не играют. Эмери выгонят и правильно сделают.

      1
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      Рейтинг: +49

      Чеславас 9 марта 2017, 14:40

      По факту ПСЖ должна идти дальше! Первого пенальти НЕ БЫЛО (смотрите повтор)!!!! Второй пенальти на 99 процентов тоже ЛЕВЫЙ!!!! Счёт 4-1... ПСЖ должна идти дальше!!!! Судьи украли победу французов на 1000 процентов!!!!
      А самой Барсе должно быть СТЫДНО за такую победу НЕ С ИГРЫ!!!!!! Желаю им вылететь в следующем матче, так как играть надо ЧЕСТНО!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > Чеславас 11 марта 2017, 11:25

      Бомбишь. У псж было уйма шансов поднять счет, но они расслабились, так что заткнись и прими это

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 9 марта 2017, 13:51

      Ну а чего ж судья ставит пеналя в ворота псж и не ставит очевидный в вороты барсы... как так то... удар сзади был, но свисток промолчал...одинаковые фолы трактовка разная...и это разве нормальное судейство когда судья 12 игрок

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 марта 2017, 12:37

      Незаслуженные пенальти!!!

      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 9 марта 2017, 12:12

      Роль личности в истории?! Что будет дальше с футболистами, победителями и проигравшими? С тренерами и болельщиками? Как сложатся в дальнейшем их судьбы? Это определил судья матча, который просто не справился с ответственностью и психологической нагрузкой. Если в первом пенальти ( который "увидел" арбитр с другой стороны ворот? ) Неймар может быть и не мог перепрыгнуть, в динамике это не просто сделать, то во втором случае у судьи был выбор: либо ставить пенальти, либо показывать Суаресу вторую жёлтую за "нырок". Удалить Суареса в Барселоне, в таком матче? Судья на это не решился и выбрал первый вариант. Так же как не решился назначить пенальти и за фол на Ди Марии, когда тот уже бил по воротам. И остановил атаку ПСЖ , закончив матч, не дав доиграть то время, которое Барселона праздновала гол, а это минуты три. То что "Барселона" великая команда - в этом нет никаких сомнений. Невнятная непонятная игра ПСЖ, с паникой и трясущимися ногами - это факт. Захватывающая, интересная игра для болельщиков - это Да. Но в этой бочке с мёдом оказалась ложка дёгтя, работа арбитра. Жаль.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 марта 2017, 10:40

      ну есть футбол и футболисты, но почему у нас скандалисты, кривоногие и прямоугольными головами...

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