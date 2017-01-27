Уилшир, Хендерсон и еще 10 молодых англичан, от которых ждали чуда. Сбылся ли прогноз?

Джозе Бакстер

Тогда: 16-летний форвард «Эвертона», котировавшийся уже в 14 круче, чем Руни. Стал самым юным футболистом клуба, когда-либо выходившим в основе – дебютировал, когда ему было 16 лет и 191 день.

Сейчас: 24-летний игрок без клуба, сыгравший всего семь матчей в АПЛ. Отбывает уже второй раз наказание за наркотики. Внезапно понадобился «ирискам» – сегодня было заявлено о том, что клуб хочет предложить ему контракт. Но никаким вторым Руни Бакстеру, ясное дело, уже не стать.

Марк Бриверс

Тогда: 18-летний защитник «Шеффилд Уэнсдей», который уже в столь юном возрасте выиграл приз лучшему игроку года по версии фанатов клуба. Бриверс сыграл за молодежную сборную Англии против команды России, а Дэвид Мойес всерьез подумывал о том, чтобы укрепить им оборону «Эвертона».

Сейчас: 27-летний футболист «Болтона». Мойес так ничего и не предложил, так что Бриверс отбыл в аренду в «МК Донс» и «Миллуолл», а сейчас бьется с «Болтоном» за путевку в Чемпионшип.

Фабиан Делф

Тогда: 18-летний полузащитник «Лидса», быстро получивший капитанскую повязку в резервной команде, а затем дебютировавший и за основу. Руководство клуба отвергло смехотворное предложение «Ньюкасла» в размере одного миллиона фунтов, через год продав его в «Астон Виллу» в восемь раз дороже.

Сейчас: 27-летний представитель «Манчестер Сити», куда перебрался через неделю после громкого заявления о том, что из бирмингемского клуба он – ни ногой. С переменным успехом появляется в основе «Сити», при этом залечивая различные повреждения.

Дэнни Дринкуотер

Тогда: 18-летний полузащитник «МЮ», отличавшийся классным пасом и уверенной игрой обеими ногами, казалось, вот-вот дебютирует в АПЛ, даже несмотря на полученную серьезную травму. В сборной Англии U-19 Дринкуотер тоже был далеко не последней фигурой.

Сейчас: чемпион Англии в составе «Лестера». Футболку «МЮ» в официальных матчах он так ни разу и не надел, хотя в интервью продолжает говорить, что переживает за этот клуб. В «Лестере» Дринкуотер наиграл уже почти две сотни матчей, периодически вызываясь в главную национальную сборную. Не так уж плохо все сложилось. Особенно в прошлом мае.

Джордан Хендерсон

Тогда: 18-летний универсальный полузащитник «Сандерленда», которому уже в тот момент предсказывали светлое будущее в одном из грандов АПЛ.

Сейчас: капитан «Ливерпуля», и это тоже весьма значимое достижение. Да, кроме Кубка лиги Хендо ничего пока не выиграл, но быть главным лицом в столь великом клубе – очень почетно и здорово. Впрочем, тогда считалось, что Хендерсон станет и одним из главных игроков сборной Англии, а вот в этом случае уже не все так гладко даже с попаданием в состав.

Виктор Мозес

Тогда: талантливый 17-летний юноша с четырехлетним контрактом в «Кристал Пэлас», быстрыми ногами и способностью здорово прогрессировать. И очень тяжелой судьбой – его родители были убиты в Нигерии, когда парню было всего 11 лет, спас Мозеса лишь переезд в Англию с приемной семьей.

Сейчас: полузащитник мчащегося на всех парах к чемпионству «Челси», который, кажется, снова закрепился в основном составе клуба. Он часто играл при Бенитесе четыре года назад, заодно забив решающий гол «Рубину» в четвертьфинале Лиги Европы, затем скитался по арендам, а сейчас опять приносит пользу «синим».

Дэнни Уэлбек

Тогда: 17-летний юнец из семьи ганских эмигрантов, обладавший и мощью, и скоростью, и голевым чутьем, запавший в душу самому Алексу Фергюсону.

Сейчас: уже третий сезон проводит в «Арсенале». Здесь ему едва ли удастся выиграть столько же титулов, сколько и в «МЮ» (целых шесть), но зато с голами дела пока обстоят чуть лучше, судя по средней результативности. Сейчас Уэлбеку осталось избавиться от последствий ужасной травмы и снова влиться в основной состав команды Венгера.

Айдан Уайт

Тогда: 17-летний защитник «Лидса» с очень сильной левой ногой и отличной скоростью. После дебюта в составе клуба уходил на замену под овации. Подписав первый профессиональный контракт, практически тут же свалился с травмой колена и мучился с ней еще очень долго.

Сейчас: играет за «Барнсли», который пытается замахнуться на плей-офф в Чемпионшипе. Впрочем, «Лидс» на данный момент находится еще выше – он старается занять одно из первых двух мест. Травмы, конечно, жутко подкосили парня, который по своим данным вполне мог претендовать на место в крепкой команде АПЛ. Может, еще не все потеряно.

Джек Уилшир

Тогда: 16-летняя звездочка «Арсенала», самый юный дебютант в истории клуба. Казалось, у «канониров» подрастает топ-футболист, который станет лидером в сборной.

Сейчас: арендован «Борнмутом». Уилширу всего 25, заиграть еще можно снова, но все это до новых травм, которые не оставляли парня в покое на протяжении всей карьеры. «Отдохнул на водоеме, и нет, я не травмировался!» – иронизировал над собой футболист в ноябре в собственном Instagram. Впрочем, в «Борнмуте» у него пока лишь один голевой пас за 1300 сыгранных минут.

Джек Родуэлл

Тогда: 17-летний центральный полузащитник «Эвертона», ставший самым молодым игроком клуба в еврокубках. Уже тогда его сравнивали с Рио Фердинандом, поскольку многие видели его в центре защиты, но Родуэлл с годами закрепился на позиции опорника.

Сейчас: третий сезон выступает за «Сандерленд». Он четыре года честно отпахал на благо «Эвертона», после чего перешел в «Ман Сити», но там не заиграл. Попробовал свои силы и в сборной Англии, сыграв с Испанией, Швецией и Бразилией в товарищеских матчах, но все это были лишь эпизоды.

Джонджо Шелви

Тогда: поставил рекорд в «Чарльтоне», выйдя на поле в возрасте всего 16 лет и 59 дней, и капитанил в сборной Англии U-17, сумев привести команду к золотым медалям на турнире Victory Shield.

Сейчас: бьется за выход в АПЛ в «Ньюкасле», а ведь до этого пробовал себя в «Ливерпуле» и некоторое время поиграл за «Суонси», а также дебютировал в сборной Англии.

Джон Босток

Тогда: 16-летняя надежда «Тоттенхэма» – «шпоры» купили футболиста, заигравшего в «Кристал Пэлас» аж в 15 лет. Босток моментально стал самым молодым игроком и в истории «Тоттенхэма», дебютировав в Кубке УЕФА в игре против загребского «Динамо» (в той группе играл и московский «Спартак»).

Сейчас: играет за французский «Ланс» в Лиге 2. В АПЛ за «Тоттенхэм» он так и не поиграл, очень долго скитался по арендам, съездил даже в Канаду, засветился в Бельгии, а сейчас нашел себя во Франции.

10 главных молодых талантов 2007 года. Сбылся ли прогноз?