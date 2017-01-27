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  • Уилшир, Хендерсон и еще 10 молодых англичан, от которых ждали чуда. Сбылся ли прогноз?

Уилшир, Хендерсон и еще 10 молодых англичан, от которых ждали чуда. Сбылся ли прогноз?

Джозе Бакстер

Тогда: 16-летний форвард «Эвертона», котировавшийся уже в 14 круче, чем Руни. Стал самым юным футболистом клуба, когда-либо выходившим в основе – дебютировал, когда ему было 16 лет и 191 день.

Сейчас: 24-летний игрок без клуба, сыгравший всего семь матчей в АПЛ. Отбывает уже второй раз наказание за наркотики. Внезапно понадобился «ирискам» – сегодня было заявлено о том, что клуб хочет предложить ему контракт. Но никаким вторым Руни Бакстеру, ясное дело, уже не стать.

Марк Бриверс

Тогда: 18-летний защитник «Шеффилд Уэнсдей», который уже в столь юном возрасте выиграл приз лучшему игроку года по версии фанатов клуба. Бриверс сыграл за молодежную сборную Англии против команды России, а Дэвид Мойес всерьез подумывал о том, чтобы укрепить им оборону «Эвертона».

Сейчас: 27-летний футболист «Болтона». Мойес так ничего и не предложил, так что Бриверс отбыл в аренду в «МК Донс» и «Миллуолл», а сейчас бьется с «Болтоном» за путевку в Чемпионшип.

Фабиан Делф

Тогда: 18-летний полузащитник «Лидса», быстро получивший капитанскую повязку в резервной команде, а затем дебютировавший и за основу. Руководство клуба отвергло смехотворное предложение «Ньюкасла» в размере одного миллиона фунтов, через год продав его в «Астон Виллу» в восемь раз дороже.

Сейчас: 27-летний представитель «Манчестер Сити», куда перебрался через неделю после громкого заявления о том, что из бирмингемского клуба он – ни ногой. С переменным успехом появляется в основе «Сити», при этом залечивая различные повреждения.

Дэнни Дринкуотер

Тогда: 18-летний полузащитник «МЮ», отличавшийся классным пасом и уверенной игрой обеими ногами, казалось, вот-вот дебютирует в АПЛ, даже несмотря на полученную серьезную травму. В сборной Англии U-19 Дринкуотер тоже был далеко не последней фигурой.

Сейчас: чемпион Англии в составе «Лестера». Футболку «МЮ» в официальных матчах он так ни разу и не надел, хотя в интервью продолжает говорить, что переживает за этот клуб. В «Лестере» Дринкуотер наиграл уже почти две сотни матчей, периодически вызываясь в главную национальную сборную. Не так уж плохо все сложилось. Особенно в прошлом мае.

Джордан Хендерсон

Тогда: 18-летний универсальный полузащитник «Сандерленда», которому уже в тот момент предсказывали светлое будущее в одном из грандов АПЛ.

Сейчас: капитан «Ливерпуля», и это тоже весьма значимое достижение. Да, кроме Кубка лиги Хендо ничего пока не выиграл, но быть главным лицом в столь великом клубе – очень почетно и здорово. Впрочем, тогда считалось, что Хендерсон станет и одним из главных игроков сборной Англии, а вот в этом случае уже не все так гладко даже с попаданием в состав.

Виктор Мозес

Тогда: талантливый 17-летний юноша с четырехлетним контрактом в «Кристал Пэлас», быстрыми ногами и способностью здорово прогрессировать. И очень тяжелой судьбой – его родители были убиты в Нигерии, когда парню было всего 11 лет, спас Мозеса лишь переезд в Англию с приемной семьей.

Сейчас: полузащитник мчащегося на всех парах к чемпионству «Челси», который, кажется, снова закрепился в основном составе клуба. Он часто играл при Бенитесе четыре года назад, заодно забив решающий гол «Рубину» в четвертьфинале Лиги Европы, затем скитался по арендам, а сейчас опять приносит пользу «синим».

Дэнни Уэлбек

Тогда: 17-летний юнец из семьи ганских эмигрантов, обладавший и мощью, и скоростью, и голевым чутьем, запавший в душу самому Алексу Фергюсону.

Сейчас: уже третий сезон проводит в «Арсенале». Здесь ему едва ли удастся выиграть столько же титулов, сколько и в «МЮ» (целых шесть), но зато с голами дела пока обстоят чуть лучше, судя по средней результативности. Сейчас Уэлбеку осталось избавиться от последствий ужасной травмы и снова влиться в основной состав команды Венгера.

Айдан Уайт

Тогда: 17-летний защитник «Лидса» с очень сильной левой ногой и отличной скоростью. После дебюта в составе клуба уходил на замену под овации. Подписав первый профессиональный контракт, практически тут же свалился с травмой колена и мучился с ней еще очень долго.

Сейчас: играет за «Барнсли», который пытается замахнуться на плей-офф в Чемпионшипе. Впрочем, «Лидс» на данный момент находится еще выше – он старается занять одно из первых двух мест. Травмы, конечно, жутко подкосили парня, который по своим данным вполне мог претендовать на место в крепкой команде АПЛ. Может, еще не все потеряно.

Джек Уилшир

Тогда: 16-летняя звездочка «Арсенала», самый юный дебютант в истории клуба. Казалось, у «канониров» подрастает топ-футболист, который станет лидером в сборной.

Сейчас: арендован «Борнмутом». Уилширу всего 25, заиграть еще можно снова, но все это до новых травм, которые не оставляли парня в покое на протяжении всей карьеры. «Отдохнул на водоеме, и нет, я не травмировался!» – иронизировал над собой футболист в ноябре в собственном Instagram. Впрочем, в «Борнмуте» у него пока лишь один голевой пас за 1300 сыгранных минут.

Джек Родуэлл

Тогда: 17-летний центральный полузащитник «Эвертона», ставший самым молодым игроком клуба в еврокубках. Уже тогда его сравнивали с Рио Фердинандом, поскольку многие видели его в центре защиты, но Родуэлл с годами закрепился на позиции опорника.

Сейчас: третий сезон выступает за «Сандерленд». Он четыре года честно отпахал на благо «Эвертона», после чего перешел в «Ман Сити», но там не заиграл. Попробовал свои силы и в сборной Англии, сыграв с Испанией, Швецией и Бразилией в товарищеских матчах, но все это были лишь эпизоды.

Джонджо Шелви

Тогда: поставил рекорд в «Чарльтоне», выйдя на поле в возрасте всего 16 лет и 59 дней, и капитанил в сборной Англии U-17, сумев привести команду к золотым медалям на турнире Victory Shield.

Сейчас: бьется за выход в АПЛ в «Ньюкасле», а ведь до этого пробовал себя в «Ливерпуле» и некоторое время поиграл за «Суонси», а также дебютировал в сборной Англии.

Джон Босток

Тогда: 16-летняя надежда «Тоттенхэма» – «шпоры» купили футболиста, заигравшего в «Кристал Пэлас» аж в 15 лет. Босток моментально стал самым молодым игроком и в истории «Тоттенхэма», дебютировав в Кубке УЕФА в игре против загребского «Динамо» (в той группе играл и московский «Спартак»).

Сейчас: играет за французский «Ланс» в Лиге 2. В АПЛ за «Тоттенхэм» он так и не поиграл, очень долго скитался по арендам, съездил даже в Канаду, засветился в Бельгии, а сейчас нашел себя во Франции.

10 главных молодых талантов 2007 года. Сбылся ли прогноз?

Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Англия Эвертон Шеффилд Уэнсдэй Болтон Лидс Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Лестер Сандерленд Ливерпуль Кристал Пэлас Челси Арсенал Барнсли Борнмут Чарльтон Ньюкасл Тоттенхэм Ланс Уилшир Джек Родуэлл Джек Уэлбек Дэнни Хендерсон Джордан Бакстер Джозе Босток Джон Дринкуотер Дэнни Делф Фабиан Уайт Айдан Мозес Виктор Шелви Джонджо
Комментарии (8)
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Константин Сорокин
1485522294
Родуэлл и Делф погнались забаблом... жаль, это и погубило их карьеру по большому счету...
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headvk
1485523106
Каждый по своему талантлив!
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Дима97
1485525641
Уэлбек крут...а у Арсенала аура травм какая то,не припомн. чтобы в МЮ он часто ломался
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vick-north-west
1485526733
Виктор Мозес забил за Челси Рубину в 1/4 ЛЕ -2013 даже дважды - второй дома (3:1) и второй в гостях (вывел вперед 2:1, итог 2:3), без него тогда прошел бы Рубин, и кто знает...
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baztazz
1485532102
Интерсная статья) спасибо)
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EastJuice
1485543318
Джека Уилшира жалко.не оправдал надежд бедняга.удачи ему
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