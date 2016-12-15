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    • Месси будет получать 35 миллионов евро в год чистыми. Селюк объявил, что забирает Траоре из ЦСКА. Дайджест событий дня

    Месси будет получать 35 миллионов евро в год чистыми. Селюк объявил, что забирает Траоре из ЦСКА. Дайджест событий дня


    3.8
    Голосов: 5
    15.12.2016 20:30
    Ахмед Муса не собирается возвращаться в ЦСКА. Лионелю Месси будет предложен новый контракт, по которому он сможет зарабатывать 35 млн. евро в год. «Краснодар» совершил первый зимний трансфер. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Нападающий «Милана» Луис Адриано может перейти в «Спартак»

    Нападающий «Милана» Луис Адриано может продолжить карьеру в России. 29-летний бразилец попал в сферу интересов «Спартака». Отмечается, что красно-белые намерены приобрести футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 7-8 миллионов евро.

    Муса не вернется в ЦСКА

    Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса не собирается возвращаться московский ЦСКА, за который он выступал ранее. Как сообщает источник, футболист намерен остаться в своем нынешнем клубе.

    «Информация о возвращении Мусы в ЦСКА – это лишь слухи. Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней», – сказал представитель футболиста.

    «Барселона» намерена предложить Месси 35 миллионов в год с вычетом налогов

    Руководство «Барселоны» разрабатывает новый контракт для Лионеля Месси. Аргентинцу готовы предложить соглашение с годовой зарплатой в 35 миллионов евро с вычетом налогов. В текущем сезоне футболисту уже повышали оклад, который теперь составляет 29 миллионов. Если нападающий согласится на новые условия, то каталонцы будут тратить в год 140 миллионов евро на зарплату лишь двум футболистам – Неймару и Месси.

    Защитник ЦСКА находится в шорт-листе «Барселоны»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Испании. Футболист входит в расширенный список потенциальных новичков «Барселоны». Каталонцы намерены укрепить правый край обороны, куда помимо натурализованного бразильца армейцев рассматриваются Жоао Канселу из «Валенсии», игрок «Ромы» Бруно Перес и Джибриль Сидибе («Монако»).

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    Клубный чемпионат мира. «Реал» обыграл «Америку» и вышел в финал

    Мексиканская «Америка» и мадридский «Реал» провели полуфинальный матч клубного чемпионата мира. Европейский гранд одержал победу, забив дважды. Сначала в компенсированное к первому тайму время отличился Карим Бензема, а в самой концовке встречи мяч на свое имя записал Криштиану Роналду. В финале «Реал» сыграет с японской «Касимой».

    Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

    Америка (Мексика) – Реал (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бензема, 45+2; 0:2 – Роналду, 90+3.

    Календарь клубного чемпионата мира

    «Краснодар» объявил о переходе Кристиана Рамиреса

    «Краснодар» совершил первое приобретение в зимнее трансферное окно. Российский клуб объявил о переходе в команду защитника «Ференцвароша» Кристиана Рамиреса. Условия сделки по 22-летнему эквадорцу не сообщаются. Футболист 9 января должен пройти медицинское обследование для «быков», после чего клуб подпишет с защитником долгосрочный контракт.

    В текущем сезоне Рамирес провел в чемпионате Венгрии 14 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Селюк объявил об уходе Траоре из ЦСКА

    Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил скорый уход из ЦСКА своего клиента Ласина Траоре. Футболист намерен продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатах.

    «Траоре покидает ЦСКА на 99 процентов. Осталось уладить формальности. Он продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Кто вам сказал, что инициатива расстаться с Траоре вообще исходила от ЦСКА? Она, вообще-то, исходила от меня. Никто из ЦСКА мне не говорил: «Дмитрий, Траоре нам не нужен». Просто я сам вижу, что человеку пора сменить клуб. Так что это я пришел к руководителям армейцев и сказал, что надо искать варианты», – заявил Селюк.

    Витсель согласовал личный контракт с «Ювентусом»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает TuttoJuve. Кроме того, по информации источника, футболист намерен выступать за туринский клуб под номером 28.

    При этом договоренность между «Зенитом» и «Ювентусом» пока не достигнута, а переговоры начнутся в январе. Ожидается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Напомним, Витсель мог перейти в «Ювентус» еще в летнее трансферное окно, однако тогда трансфер сорвался.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии12
    ...
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 28 декабря 2016, 18:46

      Уход Траоре, это лучший трансфер межсезонья)

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 16 декабря 2016, 18:58

      Спасибо ему и удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 декабря 2016, 08:28

      Да Селюк, сам себя не похвалишь, как о...сранный сидишь.

      0
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      Рейтинг: +1666

      PassCSKA 16 декабря 2016, 07:52

      Да это просто праздник какой-то (про Лосины Траоры)! Тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить! А вот от Марио руки прочь!

      3
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      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > PassCSKA 8 января 2017, 18:49

      Сглазили, не уходит эта деревяшка.

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 15 декабря 2016, 21:26

      35 млн без вычета налогов - это разве чистые 35 млн? я как понимаю с вычетом налогов 17,5

      3
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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > Rorschach krym 15 декабря 2016, 21:53

      Да, вы правы. 35 млн. как раз таки с вычетом, что укладывается в общую сумму для Месси и Неймара в год - 140.

      1
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      Рейтинг: +11

      magal95 > Rorschach krym 15 декабря 2016, 22:33

      так он же не платит налоги, поэтому чистыми

      0
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      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > magal95 11 января 2017, 13:30

      я думаю, сейчас уже платит. Хотя я так и не понял как он избежал тюрьмы, его вроде должны были посадить.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 декабря 2016, 21:24

      наконец-то траоре ушел

      3
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > mihail1980 16 декабря 2016, 05:18

      Цс-с, тише! Как бы не сглазить.. Пока еще не ушел..

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 декабря 2016, 20:46

      Траоре покидает ЦСКА на 99 процентов. Осталось уладить формальности............


      Еперный театр, Слава Богу! только куда селюк его впихнуть сможет?)))))


      Он продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов... О даа...................


      в Пахтакор какой нибудь и то эту бездарность не возьмут.............

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