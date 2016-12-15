Зачем Дарио Срна нужен «Барселоне»?

Зимой защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна перейдет в «Барселону». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» выясняет, чем выгодна эта сделка для обеих сторон и выгодна ли вообще.

В прессу просочилась информация о зимнем трансфере хорвата Дарио Срны в «Барселону». Это приобретение достаточно важное для каталонцев, и в этой статье я хочу объяснить, почему.

Дарио Срна 34 года, с 2003 года он играет за донецкий «Шахтер», является бывшим капитаном сборной Хорватии. В «Шахтере» хорват более чем за 10 лет стал душой, лидером и капитаном клуба, с «горняками» им выиграно огромное количество национальных трофеев и даже Кубок УЕФА. На пике карьеры Срне делали предложения топ-клубы, в том числе и «Барселона», но хорват был непреклонен и обещал завершить карьеру в «Шахтере».

Но почему же Дарио все же решил уйти? Так совпало, «Барселона» испытывает острую нужду в правом защитнике, а финансовый фейр-плей не позволяет каталонцам сделать масштабную покупку. В таких условиях Срна – идеальный вариант. Во-первых, несмотря на свой возраст, он внес существенный вклад в результат сборной Хорватии на Евро-2016, играя бок о бок с топ-игроками вроде Модрича, Ковачича, Манджукича и др. Дарио играл с капитанской повязкой, был лидером и ни капли не уступал звездам в игровом аспекте. Во-вторых, игра в «Шахтере» уже не приносит былого удовольствия: теперь команда базируется во Львове, и позади времена, когда на «Донбасс Арене» собирались аншлаги. В-третьих, Срна никогда не скрывал своей симпатии к «Барселоне».

Правый защитник – основная проблема Барселоны

Почему же у «Барселоны» внушительные проблемы на правом фланге обороны? По факту в команде есть исключительно один чистый правый защитник – Алейш Видаль. Но он не имеет игровой практики: кто-то говорит о его конфликте с Луисом Энрике, кто-то пишет, что, мол, после «Севильи» игрок вообще сдулся и просто не соответствует уровню «Барселоны». Есть ли смысл это обсуждать? Нет, Видаль не играет и не будет играть (если только это не матч кубка, да и то не факт). Подобная ситуация ненормальна: в команде один чистый правый защитник, и тот осел на скамейке. Гипотетически справа могут сыграть молодые новички Умтити и Динь, в крайнем случае можно поставить туда Маскерано.

Энрике сделал основным правым защитником Серхи Роберто, потрясающего воспитанника Ла Фабрике «блауграны», но основное амплуа Роберто – полузащитник креативного плана. Это весомая проблема, потому что никуда не деть его жажду креатива и зрелища. Серхи органичен на позиции центрального полузащитника, ему присущи сила, чувство темпа, тактическая универсальность, дисциплина. Мало того, стиль его игры отлично вписывается в концепцию тики-таки.

Роберто классический полузащитник бокс-ту-бокс. Он активно перемещается по всему полю и выполняет как атакующие, так и оборонительные функции. Испанец обладает высокой выносливостью, а также хорошими навыками в отборе мяча, точным пасом и поставленным ударом.

Разберем несколько ситуаций, которые показывают сильные стороны Роберто:

Как видим, в данной ситуации Роберто получил короткий пас от Монтойи, но вместо того, чтобы сыграть накоротке или сделать лонгбол, испанец замечает свободное пространство, проходит на скорости троих игроков соперника и отдает пас в атаку.

Серхи Роберто за матч пробегает чуть ли не больше всех футболистов «Барселоны». Испанец создает пространство и открывает его для партнеров по команде:

Как видим, в данной ситуации Серхи Роберто стянул на себя оппонента и открыл Лионелю Месси свободное пространство для разрезающей передачи на фланг для обострения.

Роберто обладает природным футбольным интеллектом, подобному не научит ни один тренер. Очень полезный навык – находить и врываться в свободное пространство. Показываем на примере:

Серхи Роберто обладает обилием впечатляющих навыков, и он просто создан для полузащиты. Я не понимаю шага Энрике; по сути, именно Серхи является отличным кандидатом на смену Иньесте.

В чем недостаток менталитета полузащитника для защитника? Это самый больной вопрос, потому что защитник не может быть чистым бокс-ту-бокс. Если в качестве полузащитника Роберто может позволить себе пройти на скорости соперников, обойти их финтом, сыграть в стеночку, потому что есть подстраховка сзади, то защитнику вряд ли разрешены подобные вольности. В обороне ценится надежность, и в этом действительно кроется серьезная проблема. Особенно когда речь идет о важных поединках или о высококлассных соперниках.

Данный момент очень показателен – голевая атака «Манчестер Сити» началась с простой ошибки Серхи Роберто:

В следующей видеооподборке можно увидеть насколько смелые (и порой рискованные) действия иногда предпринимает Роберто в качестве правого защитника:

Достоинства Дарио Срны

Дарио – высокий, атлетичный, быстрый, мастер блестящих кроссов. Срна крепкий защитник и станет правым беком, на которого в «Барсе» смогут положиться, особенно если Луис Энрике решит, что Серхи Роберто не по плечу сыграть в важных матчах – например, в Лиге чемпионов в конце сезона. Он объективно один из лучших правых защитников в европейском футболе. Это отмечал еще Пеп Гвардиола в бытность тренером «Барселоны», когда каталонцы встречались с «Шахтером» в четвертьфинале Лиги чемпионов весной 2011-го. А для «Барсы» мнение Пепа – аргумент весомый.

Кроме игровых качеств Дарио, в каталонском клубе отмечают и его умение быть лидером. Сложно сказать, сможет ли хорват быстро стать звеном связующим, опорой, каким был в свое время Пуйоль, но влиться в коллектив ему будет проще еще и из-за партнера по сборной и хорошего друга Ивана Ракитича.

Опыт также один из ключевых параметров. С «Шахтером» Срна сыграл огромное количество важнейших поединков как внутри чемпионата Украины, так и на европейской арене. К слову, Дарио неоднократно играл против «Барселоны», «Баварии», «Ромы», «Реала» и других топ-клубов со всего мира. Сюда можно добавить более сотни поединков за сборную Хорватии.

Условия сделки

Сегодня испанская газета Mundo Deportivo заявила, что Срна подпишет контракт на полтора года. Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов сказал, что готов расстаться с хорватским защитником без компенсации со стороны «Барселоны». Пока что стороны не могут прийти к консенсусу по заработной плате хорвата. В «Шахтере» Дарио зарабатывает около 4,5 миллионов евро в год – возможно, каталонский оклад хорвата будет поменьше.