Зобнин – о Соболеве: «Если играешь за клуб, который кормит тебя, ты должен уважать его и быть благодарным»

Спартаковец Роман Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о летнем уходе из клуба Александра Соболева.

Соболева за 10 миллионов евро перешел в «Зенит».

Зобнин перед уходом Александра резко высказался в адрес тогда еще партнера.

У Соболева за «Зенит» 0+0 в 11 матчах в РПЛ.

– Если ты играешь за клуб, неважно, это «Спартак», «Зенит» или «Барселона», ты должен уважать всех людей, которые там [работают], и любить этот клуб, отдаваться ему на сто процентов. Ну, потому что у тебя хотя бы есть, не знаю, контракт. И тебе этот клуб платит деньги, кормит тебя, условно. Поэтому ты должен быть ему благодарным и отдаваться этому клубу на сто процентов.

– У тебя как у капитана была с ним беседа?

– Нет. Я с ним в хороших отношениях, но беседы по ситуации его перехода в «Зенит» не было.

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