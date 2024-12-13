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    • Зобнин – о Соболеве: «Если играешь за клуб, который кормит тебя, ты должен уважать его и быть благодарным»

    Зобнин – о Соболеве: «Если играешь за клуб, который кормит тебя, ты должен уважать его и быть благодарным»

    Спартаковец Роман Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о летнем уходе из клуба Александра Соболева.

    • Соболева за 10 миллионов евро перешел в «Зенит».
    • Зобнин перед уходом Александра резко высказался в адрес тогда еще партнера.
    • У Соболева за «Зенит» 0+0 в 11 матчах в РПЛ.

    – Если ты играешь за клуб, неважно, это «Спартак», «Зенит» или «Барселона», ты должен уважать всех людей, которые там [работают], и любить этот клуб, отдаваться ему на сто процентов. Ну, потому что у тебя хотя бы есть, не знаю, контракт. И тебе этот клуб платит деньги, кормит тебя, условно. Поэтому ты должен быть ему благодарным и отдаваться этому клубу на сто процентов.

    – У тебя как у капитана была с ним беседа?

    – Нет. Я с ним в хороших отношениях, но беседы по ситуации его перехода в «Зенит» не было.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2024 15:59
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    Комментарии (13)
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    The only one
    1734096098
    Очканул...
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    Мордаванин
    1734096206
    ач то про Динамо то ни слова не сказал патриот клуба?ты ему тоже на сто процентв отдался?
    Ответить
    Интерес
    1734096978
    ПОследняя строка перебежчика из "Динамо" убедительно показывает,что он обычный болтун.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734098481
    Как же он в коллективе подна…рал,что ребята так про него говорят
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    Diminio
    1734098689
    Да ладно сплавили неликвид за хорошие бабки, ещё можно скинуть дурачкам немытым
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    ivany4
    1734102674
    Правильные слова и к месту. Уже практически все согласились, что футболист как рыба. Рыба ищет где глубже, а футболист где лучше. Осталось только выяснить, как должен осуществляться переход футболиста. Если у Романа в команде ментов игра шла через пень колоду, и не было стабильности, то после перехода, все наладилось. И смею заметить, ни одного гнилого слова или действия с его стороны не было. Если не ошибаюсь, он как бы воспитанник клуба, который выбрал деньги, вместо дальнейшего совершенствования его как игрока. Понимаю, найдется куча "знатоков" которые будут предъявлять Зобе. Но как говориться, каждый судит в меру своей "испорченности".))
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1734109011
    А про Джигита застал так сказать, когда он начал воду мутить со скамейки. Да и в свинарне вечные проблемы, большинство со скандалами уходят
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    Sergey--google
    1734137347
    Рома, при всем уважении, земляк, ты уже не играешь за клуб. И вряд ли будешь, при текущих реалиях и твоей форме. А ему тебя еще 1.5 года по контракту кормить. Твое время ушло - иди в какие-нибудь крылья и играй. А уходу соболя все болелы рады.
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    alefreddy
    1734159702
    от дельфина скоро избавятся болотные
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