Черчесов прокомментировал итог жеребьевки ЧМ-2026 для Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил жеребьевку отбора ЧМ-2026.

«На этом уровне жеребьевка играет значительную роль.

Сборная Бельгии мне хорошо знакома – я уже встречался с этой командой в отборочном турнире и на самом чемпионате Европы. Сейчас у них происходит перестройка.

Что касается сборных Уэльса и Северной Македонии, то я давно не видел их в деле, поэтому пока не могу дать конкретную оценку.

Из пятой корзины нам досталась сборная Лихтенштейна. Однако каждого соперника нужно уважать, тщательно изучать и приложить максимум усилий, чтобы добиться победы.

Посмотрим, каким будет наш календарь. Прогнозов делать не буду, мне интересна моя команда. Самое важное – это то, насколько мы сможем ее подготовить и настроить на результат», – сказал Черчесов.

Черчесов в команде с лета.

При нем Казахстан ни разу не выиграл и ни разу не забил.

Казахстан ни разу не был на ЧМ.

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