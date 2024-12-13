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    • Черчесов прокомментировал итог жеребьевки ЧМ-2026 для Казахстана

    Черчесов прокомментировал итог жеребьевки ЧМ-2026 для Казахстана

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил жеребьевку отбора ЧМ-2026.

    «На этом уровне жеребьевка играет значительную роль.

    Сборная Бельгии мне хорошо знакома – я уже встречался с этой командой в отборочном турнире и на самом чемпионате Европы. Сейчас у них происходит перестройка.

    Что касается сборных Уэльса и Северной Македонии, то я давно не видел их в деле, поэтому пока не могу дать конкретную оценку.

    Из пятой корзины нам досталась сборная Лихтенштейна. Однако каждого соперника нужно уважать, тщательно изучать и приложить максимум усилий, чтобы добиться победы.

    Посмотрим, каким будет наш календарь. Прогнозов делать не буду, мне интересна моя команда. Самое важное – это то, насколько мы сможем ее подготовить и настроить на результат», – сказал Черчесов.

    • Черчесов в команде с лета.
    • При нем Казахстан ни разу не выиграл и ни разу не забил.
    • Казахстан ни разу не был на ЧМ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: КФФ

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    13.12.2024 17:58
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    Комментарии (2)
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    n876
    1734104226
    С физруком Казахстан и Лихтенштейну проиграет.Гы гы
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    АлексМак
    1734105262
    Если его оставят тренировать Казахов,- проиграют всем.
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