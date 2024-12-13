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    Итоги жеребьевки европейского отбора ЧМ-2026

    УЕФА провел жеребьевку отбора ЧМ-2026.

    Состав групп выглядит так. В ряде групп окончательный набор участников определится по окончании весенних матчей Лиги наций.

    Группа А: Германия/Италия (победитель), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

    Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

    Группа С: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Беларусь.

    Группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан.

    Группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария.

    Группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения.

    Группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

    Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

    Группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.

    Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.

    Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

    Группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 15:12
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    Комментарии (4)
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    JIEGEHDA
    1734094925
    То есть Испании лучше проиграть как и Франции. Да и Германии тоже
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    The only one
    1734096676
    А гр-н Дюко хлестался, что наши там будут сто процентов. И вот... А балабол как занимал тёплое местечко, так и занимает.
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    ВетеR
    1734111628
    а где страна россия́, что то не вижу .. может в спец группе ?
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1734161290
    Монополия на мировой футбол со стороны ФИФА должна быть разрушена, тем более, что ФИФА занимает откровенно антироссийскую позицию при Инфантино, идёт на поводу у международной олигархии, англосаксонских банкиров, агентуры спецслужб и оргпреступности. Собственно, на каком основании эта по сути частная фирма Инфантино и наследников Блаттера позиционирует себя как руководящий орган футбола на всей планете ? Это абсурд. Вон даже покойный Вася Уткин выступал за конкуренцию как двигатель спортивного прогресса. При Инфантино все те процессы, которые отягощали футбол при Блаттере только развились: коррупция, договорняки, экспансия шейхов и т.д. У болельщиков финансовые тузы отобрали, украли, если не сказать сп...и Игру. Это факт. В следующем году
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