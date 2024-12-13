Итоги жеребьевки европейского отбора ЧМ-2026

УЕФА провел жеребьевку отбора ЧМ-2026.
Состав групп выглядит так. В ряде групп окончательный набор участников определится по окончании весенних матчей Лиги наций.
Группа А: Германия/Италия (победитель), Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
Группа В: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
Группа С: Португалия/Дания (проигравший), Греция, Шотландия, Беларусь.
Группа D: Франция/Хорватия (победитель), Украина, Исландия, Азербайджан.
Группа E: Испания/Нидерланды (победитель), Турция, Грузия, Болгария.
Группа F: Португалия/Дания (победитель), Венгрия, Ирландия, Армения.
Группа G: Испания/Нидерланды (проигравший), Польша, Финляндия, Литва, Мальта.
Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.
Группа I: Германия/Италия (проигравший), Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия.
Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.
Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.
Группа L: Франция/Хорватия (проигравший), Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
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