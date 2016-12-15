Месси будет получать 35 миллионов евро в год чистыми. Селюк объявил, что забирает Траоре из ЦСКА. Дайджест событий дня

Нападающий «Милана» Луис Адриано может перейти в «Спартак»

Нападающий «Милана» Луис Адриано может продолжить карьеру в России. 29-летний бразилец попал в сферу интересов «Спартака». Отмечается, что красно-белые намерены приобрести футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 7-8 миллионов евро.

Муса не вернется в ЦСКА

Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса не собирается возвращаться московский ЦСКА, за который он выступал ранее. Как сообщает источник, футболист намерен остаться в своем нынешнем клубе.

«Информация о возвращении Мусы в ЦСКА – это лишь слухи. Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней», – сказал представитель футболиста.

«Барселона» намерена предложить Месси 35 миллионов в год с вычетом налогов

Руководство «Барселоны» разрабатывает новый контракт для Лионеля Месси. Аргентинцу готовы предложить соглашение с годовой зарплатой в 35 миллионов евро с вычетом налогов. В текущем сезоне футболисту уже повышали оклад, который теперь составляет 29 миллионов. Если нападающий согласится на новые условия, то каталонцы будут тратить в год 140 миллионов евро на зарплату лишь двум футболистам – Неймару и Месси.

Защитник ЦСКА находится в шорт-листе «Барселоны»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Испании. Футболист входит в расширенный список потенциальных новичков «Барселоны». Каталонцы намерены укрепить правый край обороны, куда помимо натурализованного бразильца армейцев рассматриваются Жоао Канселу из «Валенсии», игрок «Ромы» Бруно Перес и Джибриль Сидибе («Монако»).

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Клубный чемпионат мира. «Реал» обыграл «Америку» и вышел в финал

Мексиканская «Америка» и мадридский «Реал» провели полуфинальный матч клубного чемпионата мира. Европейский гранд одержал победу, забив дважды. Сначала в компенсированное к первому тайму время отличился Карим Бензема, а в самой концовке встречи мяч на свое имя записал Криштиану Роналду. В финале «Реал» сыграет с японской «Касимой».

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Америка (Мексика) – Реал (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 45+2; 0:2 – Роналду, 90+3.

Календарь клубного чемпионата мира

«Краснодар» объявил о переходе Кристиана Рамиреса

«Краснодар» совершил первое приобретение в зимнее трансферное окно. Российский клуб объявил о переходе в команду защитника «Ференцвароша» Кристиана Рамиреса. Условия сделки по 22-летнему эквадорцу не сообщаются. Футболист 9 января должен пройти медицинское обследование для «быков», после чего клуб подпишет с защитником долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Рамирес провел в чемпионате Венгрии 14 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Селюк объявил об уходе Траоре из ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил скорый уход из ЦСКА своего клиента Ласина Траоре. Футболист намерен продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатах.

«Траоре покидает ЦСКА на 99 процентов. Осталось уладить формальности. Он продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Кто вам сказал, что инициатива расстаться с Траоре вообще исходила от ЦСКА? Она, вообще-то, исходила от меня. Никто из ЦСКА мне не говорил: «Дмитрий, Траоре нам не нужен». Просто я сам вижу, что человеку пора сменить клуб. Так что это я пришел к руководителям армейцев и сказал, что надо искать варианты», – заявил Селюк.

Витсель согласовал личный контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает TuttoJuve. Кроме того, по информации источника, футболист намерен выступать за туринский клуб под номером 28.

При этом договоренность между «Зенитом» и «Ювентусом» пока не достигнута, а переговоры начнутся в январе. Ожидается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Напомним, Витсель мог перейти в «Ювентус» еще в летнее трансферное окно, однако тогда трансфер сорвался.

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