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  • Месси будет получать 35 миллионов евро в год чистыми. Селюк объявил, что забирает Траоре из ЦСКА. Дайджест событий дня

Месси будет получать 35 миллионов евро в год чистыми. Селюк объявил, что забирает Траоре из ЦСКА. Дайджест событий дня

Нападающий «Милана» Луис Адриано может перейти в «Спартак»

Нападающий «Милана» Луис Адриано может продолжить карьеру в России. 29-летний бразилец попал в сферу интересов «Спартака». Отмечается, что красно-белые намерены приобрести футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 7-8 миллионов евро.

Муса не вернется в ЦСКА

Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса не собирается возвращаться московский ЦСКА, за который он выступал ранее. Как сообщает источник, футболист намерен остаться в своем нынешнем клубе.

«Информация о возвращении Мусы в ЦСКА – это лишь слухи. Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней», – сказал представитель футболиста.

«Барселона» намерена предложить Месси 35 миллионов в год с вычетом налогов

Руководство «Барселоны» разрабатывает новый контракт для Лионеля Месси. Аргентинцу готовы предложить соглашение с годовой зарплатой в 35 миллионов евро с вычетом налогов. В текущем сезоне футболисту уже повышали оклад, который теперь составляет 29 миллионов. Если нападающий согласится на новые условия, то каталонцы будут тратить в год 140 миллионов евро на зарплату лишь двум футболистам – Неймару и Месси.

Защитник ЦСКА находится в шорт-листе «Барселоны»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Испании. Футболист входит в расширенный список потенциальных новичков «Барселоны». Каталонцы намерены укрепить правый край обороны, куда помимо натурализованного бразильца армейцев рассматриваются Жоао Канселу из «Валенсии», игрок «Ромы» Бруно Перес и Джибриль Сидибе («Монако»).

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Клубный чемпионат мира. «Реал» обыграл «Америку» и вышел в финал

Мексиканская «Америка» и мадридский «Реал» провели полуфинальный матч клубного чемпионата мира. Европейский гранд одержал победу, забив дважды. Сначала в компенсированное к первому тайму время отличился Карим Бензема, а в самой концовке встречи мяч на свое имя записал Криштиану Роналду. В финале «Реал» сыграет с японской «Касимой».

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Америка (Мексика) – Реал (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 45+2; 0:2 – Роналду, 90+3.

Календарь клубного чемпионата мира

«Краснодар» объявил о переходе Кристиана Рамиреса

«Краснодар» совершил первое приобретение в зимнее трансферное окно. Российский клуб объявил о переходе в команду защитника «Ференцвароша» Кристиана Рамиреса. Условия сделки по 22-летнему эквадорцу не сообщаются. Футболист 9 января должен пройти медицинское обследование для «быков», после чего клуб подпишет с защитником долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Рамирес провел в чемпионате Венгрии 14 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Селюк объявил об уходе Траоре из ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил скорый уход из ЦСКА своего клиента Ласина Траоре. Футболист намерен продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатах.

«Траоре покидает ЦСКА на 99 процентов. Осталось уладить формальности. Он продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Кто вам сказал, что инициатива расстаться с Траоре вообще исходила от ЦСКА? Она, вообще-то, исходила от меня. Никто из ЦСКА мне не говорил: «Дмитрий, Траоре нам не нужен». Просто я сам вижу, что человеку пора сменить клуб. Так что это я пришел к руководителям армейцев и сказал, что надо искать варианты», – заявил Селюк.

Витсель согласовал личный контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает TuttoJuve. Кроме того, по информации источника, футболист намерен выступать за туринский клуб под номером 28.

При этом договоренность между «Зенитом» и «Ювентусом» пока не достигнута, а переговоры начнутся в январе. Ожидается, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро. Напомним, Витсель мог перейти в «Ювентус» еще в летнее трансферное окно, однако тогда трансфер сорвался.

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Россия. Премьер-лига Клубный чемпионат мира Россия Барселона ЦСКА Спартак Краснодар Реал Америка Ювентус Лестер Месси Лионель Адриано Луис Роналду Криштиану Бензема Карим Витсель Аксель Траоре Ласина Муса Ахмед Фернандес Марио Рамирес Кристиан
Комментарии (13)
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Cant Stop
1481823971
Траоре покидает ЦСКА на 99 процентов. Осталось уладить формальности............

Еперный театр, Слава Богу! только куда селюк его впихнуть сможет?)))))

Он продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов... О даа...................

в Пахтакор какой нибудь и то эту бездарность не возьмут.............
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mihail1980
1481826299
наконец-то траоре ушел
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Rorschach krym
1481826393
35 млн без вычета налогов - это разве чистые 35 млн? я как понимаю с вычетом налогов 17,5
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Aldo.CSKA
1481863971
Да это просто праздник какой-то (про Лосины Траоры)! Тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить! А вот от Марио руки прочь!
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vladimir-7
1481866092
Да Селюк, сам себя не похвалишь, как о...сранный сидишь.
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chempion_cska
1481903929
Спасибо ему и удачи!
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ПФК ЦСКА Моscow
1482939982
Уход Траоре, это лучший трансфер межсезонья)
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