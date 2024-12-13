По окончании сезона руководство «Крыльев» уволят из-за подозрений во взятках судьям

Летом в «Крыльях Советов» состоится смена руководства. Клуб покинет в том числе главный тренер Игорь Осинькин.

«Следом за тренерами на выход пойдут президент клуба, его зам и остальные функционеры.

Причина – их возможное участие в схеме по заносу денег судьям. А также странные цифры в контрактах игроков – почти у всех космические отступные и агентские комиссии», – написал источник.

«Крылья» идут в РПЛ 10-ми.

Осинькин вернул клуб в РПЛ в 2021 году.

В отношении «Крыльев» ведется проверка правоохранительных органов, инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.

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