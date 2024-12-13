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    • По окончании сезона руководство «Крыльев» уволят из-за подозрений во взятках судьям

    По окончании сезона руководство «Крыльев» уволят из-за подозрений во взятках судьям

    Летом в «Крыльях Советов» состоится смена руководства. Клуб покинет в том числе главный тренер Игорь Осинькин.

    «Следом за тренерами на выход пойдут президент клуба, его зам и остальные функционеры.

    Причина – их возможное участие в схеме по заносу денег судьям. А также странные цифры в контрактах игроков – почти у всех космические отступные и агентские комиссии», – написал источник.

    • «Крылья» идут в РПЛ 10-ми.
    • Осинькин вернул клуб в РПЛ в 2021 году.
    • В отношении «Крыльев» ведется проверка правоохранительных органов, инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    13.12.2024 15:52
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    Комментарии (10)
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    Иван Петров 1986
    1734094520
    Вот этим скандал и закончится. Еще и губернатора турнут.
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    neim
    1734095191
    Ну это если факты какие-нибудь к тому времени всплывут. А так, уволить только из-за одних подозрений ? Разве есть такая статья в трудовом кодексе ? И зачем об этом говорить сейчас, когда ещё ничего не подтверждено, может лучше "говорунам" язык попридержать ?
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    rash1959
    1734096020
    При таких раскладах должна состоятся не смена, а посадка руководства. А вот "источник" - это либо свидетель, либо в связке с руководством на посадку.
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    The only one
    1734096227
    Если есть подозрение- это ничто. Его ещё доказать надо. А если это свершившийся факт с доказательствами- зачем ждать лета?
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    Cleaner
    1734104442
    Если уволят "ПО ПОДОЗРЕНИЮ", то любой выпускник юридического ВУЗа через суд заставит Клуб вернуть уволенных назад с кучей всевозможных компенсаций.
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    FWSPM
    1734106152
    Пошла жара. Надеюсь Андреева возьмут за жабры как следует
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    Benifacto
    1734111788
    а посадки? детекторы лжи? очные ставки? или это все опасно и можно выйти на того кому после заносят судьи?
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