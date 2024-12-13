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    • Ветеран ЦСКА определил игрока, который тормозит атаки команды

    Ветеран ЦСКА определил игрока, который тормозит атаки команды

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха недоволен выступлением за команду полузащитника Миралема Пьянича.

    «Не думаю, что он станет одним из ведущих футболистов команды. Лига у нас непростая. Много борьбы, много движения, а это не его козырь.

    Пьянич медлительный? Да. И он всe время очень низко опускается, к защитникам. Ему необходимо искать позицию между линиями и разгонять атаки. А Пьянич своими решениями их только притормаживает», – сказал Хомуха.

    • Пьянич пришел свободным агентом в сентябре.
    • 34-летний игрок в сезоне РПЛ провел 7 матчей (0+0).
    • Пьянич стоит 2,5 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    13.12.2024 17:23
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    Комментарии (7)
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    RUSARM
    1734100403
    Абсолютно верно,так и есть,Пьянич тормоз!!!
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    Тинез Розоп
    1734103074
    Кастрюлька ,когда набирается, то тяжелеет. Вот и на дно))…(Анфиса я любя)
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    TIMOTHY
    1734106566
    Хомуха хороший был футболист
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    Интерес
    1734106776
    С ним ЦСКА всегда вынужден играть в меньшинстве,а когда ещё Рапа ,или Койта выходят,то вообще швах.НАдо же было в один сезон столько мусора набрать! Не помню вообще такой "удачи".
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    zigbert
    1734108615
    Вряд ли можно было ждать от Пьянича что нибудь сверхъестественного.
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    Серый212918
    1734116896
    На безптичьи и жопа соловей. Набираем по принципу, хоть кого-нибудь. Поэтому и 6 место.
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