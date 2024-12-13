Ветеран ЦСКА определил игрока, который тормозит атаки команды

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха недоволен выступлением за команду полузащитника Миралема Пьянича.

«Не думаю, что он станет одним из ведущих футболистов команды. Лига у нас непростая. Много борьбы, много движения, а это не его козырь.

Пьянич медлительный? Да. И он всe время очень низко опускается, к защитникам. Ему необходимо искать позицию между линиями и разгонять атаки. А Пьянич своими решениями их только притормаживает», – сказал Хомуха.

Пьянич пришел свободным агентом в сентябре.

34-летний игрок в сезоне РПЛ провел 7 матчей (0+0).

Пьянич стоит 2,5 миллиона евро.

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