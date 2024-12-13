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    Сайт «Зенита» перестал открываться в зарубежных странах

    Болельщики «Зенита» из зарубежных страх заметили, что сайт перестал открываться.

    Это касается большого количества иностранных государств, включая Бразилию, Германию, Великобританию, США, Швейцарию, Узбекистан, Молдавию, Францию, Азербайджан, Финляндию, Чехию, Польшу, Эстонию, Болгарию, Грецию, Грузию, Италию, Колумбию, Китай, Канаду, Норвегию, ОАЭ и другие.

    Подобная неполадка длится порядка месяца. Причина пока неизвестна.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    13.12.2024 17:43
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    Комментарии (9)
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    val69
    1734102638
    Причина известна - зачем держать сайт, на который заходят полтора человека в неделю....
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    VPERDIV SPARTAK
    1734106979
    Лукойл и тут подсуетился! Всех судей настроили против чемпиона и вот , атака со всех сторон
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    FWSPM
    1734109606
    это конец
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