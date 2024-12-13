Сайт «Зенита» перестал открываться в зарубежных странах

Болельщики «Зенита» из зарубежных страх заметили, что сайт перестал открываться.
Это касается большого количества иностранных государств, включая Бразилию, Германию, Великобританию, США, Швейцарию, Узбекистан, Молдавию, Францию, Азербайджан, Финляндию, Чехию, Польшу, Эстонию, Болгарию, Грецию, Грузию, Италию, Колумбию, Китай, Канаду, Норвегию, ОАЭ и другие.
Подобная неполадка длится порядка месяца. Причина пока неизвестна.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
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