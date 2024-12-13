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    • Бышовец заявил, что у «Спартака» ноль шансов на чемпионство

    Бышовец заявил, что у «Спартака» ноль шансов на чемпионство

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что борьбу за титул РПЛ поведут только «Зенит» и «Краснодар».

    «Я не исключаю борьбы до последнего тура. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся избежать судейских ошибок и в первую очередь найти возможность усилить отдельные позиции в команде. Основания точно есть для того, чтобы сохранить интригу.

    Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у «Краснодара» и «Зенита», – сказал Бышовец, давая понять, что в титул «Спартака» он не верит.

    • «Краснодар» ушел на паузу на 1-м месте.
    • У команды 0 трофеев в истории.
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2024 17:51
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    Комментарии (19)
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    Spartak_forv@
    1734104802
    Дядя Толя не плохой конечно специалист,но сейчас что-то предсказать что и как будет никто не может….
    Ответить
    АлексМак
    1734105031
    абсолютно прав
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    TIMOTHY
    1734106464
    Так известно в чью сторону ошибки судей! Спартак подмял под себя всех судей, многих вратарей и защитников) На народные деньги Лукойл решает темы
    Ответить
    Интерес
    1734106570
    "Зениту" сделали в фальшивом юбилейном году такой календарь первой части,что он должен был,по замыслу,оторваться от всех далеко,а остаток сезона катиться по инерции.Но получился облом,и у него в конце очень сложный календарь.Если он выстоит,то я,к примеру,слова не скажу, опровергая справедливость результата в его пользу. А заголовок надо поменять,ибо там просто говорится о битве двух лидеров.И нефиг додумывать иное,"на злобу дня".
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    БАЗАРА НЕТ
    1734107408
    Спам шансонетка)
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    slavа0508
    1734108573
    Я не знаю сколько шансов у Спартака . но у Краснодара не в обиду их меньше . всегда в ответственный момент мандраж у команды начинается из года в год ...
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    Литейный 4 (returned)
    1734108584
    6 место как обычно забронировано за спартаком. Гыгыгы
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    Январь 59
    1734109037
    В РПЛ есть неписанное правило. Чемпионом может быть либо Зенит, либо московский клуб. Любой другой переферийный самозванец будет разорен, либо будет на задворках (первая, вторая лига)
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1734109197
    Свиарня ловит эйфорию сейчас, перестали ныть, про заговоры визжать, тихо стало, пусть хоть чему-то порадуются, ещё пенальти дадут не раз пробить
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    Номэд
    1734114716
    И даже ежу понятно, что в столетие бом.жеклубешника с подачи миллера во второй части чемпа в полную силу заработает админресурс.
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