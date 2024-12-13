Бышовец заявил, что у «Спартака» ноль шансов на чемпионство

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что борьбу за титул РПЛ поведут только «Зенит» и «Краснодар».

«Я не исключаю борьбы до последнего тура. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся избежать судейских ошибок и в первую очередь найти возможность усилить отдельные позиции в команде. Основания точно есть для того, чтобы сохранить интригу.

Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у «Краснодара» и «Зенита», – сказал Бышовец, давая понять, что в титул «Спартака» он не верит.

«Краснодар» ушел на паузу на 1-м месте.

У команды 0 трофеев в истории.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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