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    • С «Челси» могут снять очки в АПЛ. Дзагоева ждут в «Эвертоне». Дайджест событий дня

    С «Челси» могут снять очки в АПЛ. Дзагоева ждут в «Эвертоне». Дайджест событий дня


    4.4
    Голосов: 5
    11.12.2016 22:00
    «Зенит» и «Спартак» планируют серьезно усилиться. Игроки «Томи» получат статусы свободных агентов. Ахмедова зовут в команду к Грациано Пелле. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    «Челси» грозит снятие очков за драку в игре с «Ман Сити»

    Лондонский «Челси» может подвергнуться серьезному наказанию. Причина – в конфликте, произошедшем в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:1). Игроки «Челси» уже были оштрафованы четыре раза за нарушение правил FA из-за плохого поведения в течение последних 19 месяцев, поэтому с команды могут снять баллы в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, вряд ли санкции будут настолько суровы.

    ЦСКА может продать Дзагоева зимой

    В начале следующего года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может перейти в «Эвертон». Сообщается, что менеджеры английского клуба уже встретились с представителями футболиста. При этом сам Дзагоев является главной трансферной целью «Эвертона» зимой. Напомним, в нынешнем сезоне на счету «армейца» два гола и три результативные передачи в 12 матчах.

    «Зенит» удовлетворен работой Луческу и будет усиливаться

    Работа главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу в первой части сезона РФПЛ удовлетворила главу «Газпрома» Алексея Миллера. Встреча между ними прошла 9 декабря, и в ходе нее Миллер сообщил, что клуб собирается усиливаться как минимум двумя игроками во время зимнего трансферного окна. На данный момент «Зенит» идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    «Спартаку» выделят сразу 25 миллионов евро на усиление зимой

    Московский «Спартак» может потратить примерно 25 миллионов евро на покупку новых футболистов в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось о возможных приобретениях красно-белыми полузащитника Александра Самедова и нападающего Симоне Дзадзы. Какие еще трансферы могут быть оформлены – пока не сообщается.

    5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»

    Ахмедов может уехать в Китай

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов близок к смене клуба: зимой он может стать футболистом китайской команды «Шаньдун Лунен», за которую выступает Грациано Пелле. Сегодня и завтра 29-летний хавбек проведет переговоры о своем будущем в Пекине. Руководство «Краснодара» готово расстаться с Ахмедовым и может заработать на трансфере солидные деньги.

    Игроки «Томи» станут свободными агентами

    Из-за финансовых проблем руководство «Томи» предложило игрокам основного состава стать свободными агентами. Арендованные футболисты будут возвращены в клуб. Сниматься с чемпионата команда не планирует, скорее, за «Томь» будут играть молодые футболисты. На данный момент томичи занимают последнее место в турнирной таблице РФПЛ.

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    «Боруссия» не хочет комментировать интерес к Смолову

    Пресс-секретарь дортмундской «Боруссии» Саша Флигге ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Напомним, ранее сообщалось, что российский форвард станет игроком «шмелей» ближайшим летом. «Это только слухи. А мы слухи никогда не комментируем», – отметил Флигге. Тем не менее, сам форвард недавно заявил об интересе к нему со стороны одного из клубов Бундеслиги.

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    «Рубин» и «Локомотив» замышляют новый обмен футболистами

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, как и сообщалось ранее, может стать футболистом «Рубина». Однако теперь уже в обмен не на Оздоева и Билялетдинова, а на защитника Соломона Кверквелию, в котором также заинтересован тульский «Арсенал». Напомним, что Миранчук не может договориться с руководством «Локомотива» о продлении контракта. Игрок близок к уходу из команды.

    Мхитарян забил победный гол, «Челси» укрепил лидерство, «Ювентус» выиграл дерби

    В Европе прошли очередные матчи национальных чемпионатов. Во встрече 16-го тура Серии А «Ювентус» в гостях одолел со счетом 3:1 «Торино» – дублем отметился Гонсало Игуаин, еще один гол на счету Пьянича, а у проигравших забил Белотти.

    В игре 15-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем поле с минимальным счетом выиграл у «Вест Бромвича». Для победы хватило точного удара Диего Косты на 76-й минуте. Еще в одном матче «Манчестер Юнайтед» победил дома «Тоттенхэм» с таким же счетом – 1:0 благодаря голу Генриха Мхитаряна. А «Ливерпуль» на «Энфилде» не сумел обыграть «Вест Хэм» – 2:2: у хозяев отличились Лаллана и Ориги, у гостей – Пайет и Антонио.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror, РФПЛ
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +81

      Kugal 12 декабря 2016, 09:25

      Дзагоева? Может кто, новый уже в планах?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 12 декабря 2016, 01:29

      Видимо у ЦСКА совсем дела плохи. Кто играть то будет?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +679

      life85 11 декабря 2016, 23:04

      Не удивлюсь если Томь с молодёжью будет играть лучше чем с основой ...

      1
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