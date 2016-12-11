Источник: Смолов летом перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Трансфер состоится летом 2017 года. В данный момент представители немецкого клуба находятся в Краснодаре и ведут переговоры с руководством «быков».

Напомним, ранее 26-летний россиянин заявил, что в Германии есть команда, ради которой он готов уйти из своего нынешнего клуба хоть зимой.

В нынешнем сезоне РФПЛ Смолов провел десять матчей, забив десять голов.