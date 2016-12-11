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    Источник: Смолов летом перейдет в дортмундскую «Боруссию»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Трансфер состоится летом 2017 года. В данный момент представители немецкого клуба находятся в Краснодаре и ведут переговоры с руководством «быков».

    Напомним, ранее 26-летний россиянин заявил, что в Германии есть команда, ради которой он готов уйти из своего нынешнего клуба хоть зимой.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Смолов провел десять матчей, забив десять голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2016 15:28
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 декабря 2016, 22:13

      Судя по всему логика в этом есть... Клуб опровергает, называя это слухами, хотя обычно слухи никто даже не называет слухами, просто тупо даже не комментируют, просто игнор всего. Плюс, в Реал летом походу поедет Обама, поэтому нужно уже сейчас подыскивать замену. Поэтому, шансы увидеть Смолито в Боруссии летом также довольно неплохие...

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 17:36

      Федя красава! Учи немецкий.

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 11 декабря 2016, 17:12

      Жаль, что уходит из Краснодара, но приятно, что в Боруссию. Да еще в ту что надо Боруссию.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 декабря 2016, 17:09

      Очередной " вещий сон" источника

      -1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 11 декабря 2016, 16:53

      Враньё

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 декабря 2016, 16:40

      Ага. И всей страной будем гордиться, что наш Федя играет в бундеслиге, и втыкает покеры Шальке и прочим А в сборной появится игрок Боруссии!!!! )

      2
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      Рейтинг: +48

      Boby > APchelov 11 декабря 2016, 16:45

      Нет в сборной появиться Халк из китайского Зенита.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 декабря 2016, 16:34

      Странно, но если Обамеянга забирает Реал, то как один из сменщиков подойдёт. В схему впишется. По ходу в связке с Дембеле больше действовать будет. И конкуренцию с Ройсом и Шюррле, а то и вернувшимся Гётце ещё предстоит выиграть. А так всё правильно - если сбывать, то в Европу, чтобы не отдавать прямым конкурентам. Запрет с Краснодара скоро снимут по ходу, а значит деньги удастся с умом потратить.

      1
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      Рейтинг: +81

      Dgon1987 11 декабря 2016, 16:30

      На Обомеянга хотят поменяться)))

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      Рейтинг: +585

      tilvan 11 декабря 2016, 16:28

      кря-кря

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 декабря 2016, 15:56

      Будем рады коли так

      2
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