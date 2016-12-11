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    • 5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»

    5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»


    3.1
    Голосов: 7
    11.12.2016 13:30
    Отрыв, опытный тренер против начинающего, самоустранение ЦСКА и «Локомотива» и кое-что еще. Прошлый раз «Спартак» и «Зенит» бились за чемпионство вместе девять лет назад. «Бомбардир» вспоминает, чем та чемпионская гонка похожа на нынешнюю.

    Пять очков отрыва в самый разгар

    Сейчас по итогам 17 туров «Спартак» оторвался от «Зенита» на пять баллов, такой же отрыв был и в 2007-м, только после 21-го. В 19-м туре красно-белые в супердраматичной игре победили 3:2 «Томь», забив дважды в последние восемь минут, а сине-бело-голубые сгорели 2:4 в игре с веселым московским «Динамо» Андрея Кобелева – так разрыв достиг пяти очков и сохранялся еще пару туров.

    Впрочем, из оставшихся девяти матчей «Спартак» выиграл лишь пять, притом четыре очка упустил на последних минутах, сыграв вничью с ЦСКА (гол Янчика, 1:1) и уступив «Локомотиву» (вели 2:0, а в итоге проиграли 3:4). «Зенит» же только однажды потерял очки, проиграв «Локо». На финише питерцы опередили москвичей на два балла.

    «Спартак» тоже поменял тренера по ходу сезона

    Сейчас это произошло уже после первого тура: «Спартак» с Дмитрием Аленичевым уничтожил тульский «Арсенал» (4:0), а затем с треском вылетел из еврокубков, так что пост главного тренера доверили Массимо Каррере. В 2007 году «Спартак» Владимира Федотова неплохо начал, но в мае-июне сумел набрать лишь два очка в пяти матчах и скатился на четвертое место. С приходом Станислава Черчесова дела вновь пошли на лад – в следующих восьми матчах красно-белые лишь раз потеряли очки и как раз перед полосой игр с принципиальными соперниками достигли пятиочкового перевеса над «Зенитом». Но в итоге чемпионами не стали.

    Опытный тренер против начинающего

    У Черчесова это была фактически первая серьезная тренерская работа – австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль» уж конечно не боролись за титулы и не участвовали в Лиге чемпионов, в групповой этап которой «Спартак» Черчесова не пустила лишь серия пенальти в игре с «Селтиком». Нынешний «Спартак» возглавляет Массимо Каррера, самостоятельно еще ни с кем не работавший – руководство «Ювентусом» на период дисквалификации Антонио Конте тоже не в счет, поскольку за все процессы отвечал нынешний главный тренер «Челси».

    Сходная с 2007 годом ситуация и у «Зенита»: что тогда у руля был опытный европейский специалист Дик Адвокат, побеждавший в голландском и шотландском чемпионатах и возивший Голландию на ЧМ и Евро, что сейчас во главе – серьезный известный тренер Мирча Луческу, помимо чемпионских титулов в Румынии, Турции и Украине, выигрывавший Кубок и Суперкубок УЕФА и работавший в «Интере» с великим Роналдо.

    У «Зенита» – мощный русский центрфорвард, у «Спартака» россияне забивают важные голы

    При обилии высококачественных легионеров «Зенит» и «Спартак» все равно зависели от русского костяка, хотя девять лет назад это было выражено более ярко: спартаковцев тащили вперед Быстров, Титов и Павлюченко, питерцев – Денисов, Зырянов, да Аршавин с Погребняком. У «Спартака» тогда много важных голов забивал Павлюченко, обрел вторую молодость Титов, сейчас тоже русский капитан ведет команду к чемпионству – три гола Глушакова были победными, благодаря еще одному «Спартак» повел во встрече с ЦСКА. У «Зенита» есть свой русский габаритный бомбардир – Дзюба вместо тогдашнего Погребняка, ну а Кокорина ставить на место Аршавина хоть и довольно нелепо, но пользу бывший динамовец тоже приносит и наверняка играл бы в старте даже без лимита.

    «Зенит» – снова самая результативная команда лиги

    В 2007-м «Зенит» удерживал звание самой забивной команды до самого финиша – 35 голов после 21 тура, 54 – по окончании чемпионата. «Спартак» тогда, как и сейчас, шел по результативности вслед за ним: 33 и 50 соответственно. Больше четырех голов за матч оба участника чемпионской гонки не забивали. У зенитовцев тогда накопилось три безголевых игры, у спартаковцев – пять.

    Сейчас «Зенит» впереди по результативности довольно ощутимо – 33 против 26 голов у «Спартака». Оно и понятно, «Спартак», например, больше половины побед одержал со счетом 1:0, а «Зенит» пришел к этому счету уже когда силы стали иссякать, а до этого с удовольствием постреливал четырьмя-пятью голами за матч.

    ЦСКА и «Локомотив» снова не участвуют в чемпионских разборках

    «Локо» в 2007-м хоть и четырежды обыграл «Спартак», а затем еще и на радостях остановил «Зенит», но под влиянием Анатолия «Светоча» Бышовца был очень далек от чемпионской гонки и болтался в основном за пределами первой пятерки, а финишировал и вовсе седьмым. Сейчас «Локомотив» строится под руководством Юрия Семина и еле цепляется за место в десятке.

    ЦСКА же отстает от «Зенита» всего на три очка, правда, от «Спартака» на восемь, но шанс вмешаться еще имеет, хотя какими будут армейцы под руководством нового тренера – гигантская загадка. В 2007-м красно-синие после пяти туров гордо возглавили таблицу, но потом в топ больше не возвращались. Лишь в предпоследнем матче ЦСКА удалось забраться на третье место и впоследствии выиграть медали. Претендентом на чемпионство клуб перестал быть туров за девять до конца, когда лидировавший «Спартак» опережал его на целых 11 очков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 7
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 12 декабря 2016, 14:17

      В матче с Рубином говорили, что Спартак всегда проигрывает матчи, если пропускает первый гол. А в итоге выиграли 2:1.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 12 декабря 2016, 14:16

      Статистика не такая уж и верная вещь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 декабря 2016, 00:00

      ВЕСНОЙ ДРУГОЙ ФУТБОЛ БУДЕТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 декабря 2016, 22:28

      Действительно много параллелей, что лишний раз напоминает, что рановато говорить про чемпионство…но, я думаю, в этот раз концовка будет за нами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 11 декабря 2016, 21:06

      Время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Черембас 11 декабря 2016, 17:07

      обязаны не подвести всех доброжелателей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 декабря 2016, 16:38

      Думаю все же в этом году чемпионом станет Спартак.

      1
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      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Диктор 11 декабря 2016, 17:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думать ты можешь только сидя на унитазе, отсюда и такие выводы.

      -4
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 11 декабря 2016, 14:47

      Уже не однократно писал и напишу еще раз -- дождемся весны, вот тогда и посмотрим на что способен шпартаг.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: -2

      ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА 11 декабря 2016, 14:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1580

      zarsm > ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА 11 декабря 2016, 15:04

      кг

      -2
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