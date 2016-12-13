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Судьи
Главный судья:
Роберт Мэдли (Йоркшир)
Материалы

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

11.12.2016, Воскресенье, 17:15 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 15 тур Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед
1 тур
8 августа, суббота 14:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм
19 тур
28 декабря, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
1 января, среда 21:30 Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм
13 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
29 сентября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
4 марта, воскресенье 20:10 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
2 тур
22 августа, понедельник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 19:10 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
10 тур
30 октября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
24 апреля, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
5 тур
12 сентября, суббота 20:30 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/4 финала
1 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 5:2 Тоттенхэм
17 тур
13 декабря, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги (2008/2009)
Финал,
1 марта, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 0:0
(4:1)п		 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
24 января, суббота 20:15 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
4 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +50

    ANTITERROR 12 декабря 2016, 07:41

    Не ожидал от МЮ,но приятно удивили. Молодцы!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 12 декабря 2016, 00:04

    Молодцы Манчестер!!!

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    Рейтинг: +2141

    diadushka 11 декабря 2016, 18:13

    пусть теперь недотренер волосы на себе рвет за недобор очков в матчах, когда Генрих не играл

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    Рейтинг: +95

    fon_der_tan 11 декабря 2016, 17:54

    два девятых номера у МЮ)

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    Рейтинг: +295

    ильиных 11 декабря 2016, 12:49

    Тот бол 2.5 железяка

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    Рейтинг: +95

    demir301 11 декабря 2016, 11:49

    Верю в МЮ

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 11 декабря 2016, 11:03

    Тотен победит

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    Рейтинг: +223

    DXTK 10 декабря 2016, 00:10

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Надеюсь тоттенхэм вскроют эту ржавую Банку переводчика и накостыляют им. Жду 3-0 на траффорде.

    -4
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