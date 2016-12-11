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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 11 декабря 2016
Манчестер Юнайтед
11.12.2016, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
29'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Эррера
90'
+7
Замена
Э. Байи
️️️️
Г. Мхитарян
85'
83'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Эриксен
Травма
Г. Мхитарян
83'
82'
Желтая карточка
Д. Роуз
78'
Желтая карточка
К. Уокер
Желтая карточка
Г. Мхитарян
76'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
72'
67'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
П. Погба
64'
58'
Желтая карточка
В. Ваньяма
57'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Л. Валенсия
32'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Эррера
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4-2-2-1-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
5
Рохо
4
Джонс
25
Валенсия
21
Эррера
16
Кэррик
22
Мхитарян
8
Погба
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
4-1-1-3-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
3
Роуз
2
Ваньяма
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
22
Мхитарян
3
Байи
3
Байи
22
Мхитарян
21
Эррера
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Эррера
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
24
Эриксен
14
Н'Куду
14
Н'Куду
24
Эриксен
7
Сон
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Сон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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