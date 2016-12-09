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    • Кутепов, Смолов и еще 9 самых крутых игроков первой части сезона РФПЛ

    Кутепов, Смолов и еще 9 самых крутых игроков первой части сезона РФПЛ


    4.3
    Голосов: 6
    09.12.2016 15:00
    Собираем «королей» чемпионата, исходя из статистических данных. Никакой пристрастности, только цифры и две отличные символические сборные.

    Король сэйвов – Александр Беленов («Анжи») – 3,7 в среднем за игру

    Свита – Андрей Лунев («Уфа») – 3,7 (меньше Беленова по кол-ву)

    Король прошлого сезона – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

    После 10 туров показатель Беленова был 4,3, с тех пор «Анжи» лишь дважды сыграл на ноль. Лучшим пока так и остается проигранный матч «Амкару» с семью сэйвами, но притом двумя пропущенными мячами. Вторым по количеству «спасений» в чемпионате идет голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория, но по среднему числу сэйвов сразу за Беленовым все так же держится Лунев.

    Король верховых единоборств – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,3 за игру

    Свита – Хави Гарсия («Зенит») – 3,1 за игру

    Король прошлого сезона – Игорь Армаш («Кубань») – 3,7

    По сравнению с первой третью чемпионата показатель Вернблума упал на 0,4. В самом деле, поначалу швед как минимум пять раз спокойно выигрывал верховые единоборства едва ли не в каждом матче, а теперь пятерка для него – крутое достижение. А ведь в игре с «Оренбургом» Вернблуму удалось выиграть аж в два раза больше – целых 10 верховых единоборств! Вторым еще не так давно был Огнен Враньеш, но прибавил Хави Гарсия. И теперь именно испанец подпирает Вернблума.

    Король перехватов – Илья Кутепов («Спартак») – 5 за игру

    Свита – Виталий Денисов («Локомотив») – 4,3

    Король прошлого сезона – Александр Мартынович («Урал») – 5,2

    Спартаковский защитник здорово прибавил: 7 туров назад лидировал с показателем 4,7 игрок «Рубина» Карлос Самбрано, но Кутепов вышел на новый уровень, и именно цифра «5» наиболее часто встречается сейчас в графе «перехваты» у россиянина. Сейчас даже странно, что в Казани и Оренбурге Кутепову лишь раз удалось перехватить мяч. Лучше всего дались в этой дисциплине матчи с «Зенитом» и «Крылья», но и без того «Спартак» в них отхватил аж восемь мячей. Трудно себе представить, что бы было в итоге, если б не спасал Кутепов.

    Король передач – Фернандо («Спартак») – 67,8 за игру

    Свита – Сальваторе Боккетти («Спартак») – 67,1

    Король прошлого сезона – Алан Дзагоев (ЦСКА) – 67,2

    Новичок «Спартака» – пока самый пасующий игрок чемпионата. Из этих 67,8 передач Фернандо точно отдает 49,3 коротких и 9,4 длинных. Остальное – брак. Любопытно, что на 38 пасов Фернандо опережает своего ближайшего преследователя – Василия Березуцкого, сыгравшего на 46 минут больше бразильца. Кроме того, спартаковец сейчас чуть-чуть опережает прошлогоднй график Дзагоева.

    Король длинных передач – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 13,9 за игру

    Свита – Фернандо («Спартак») – 9,4, Пабло Фонтанелло («Урал») – 9,2

    Король прошлого сезона – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 10,3

    Ну, тут все так же без сюрпризов. После десяти туров у Игнашевича был показатель 15,6, сейчас – немного меньше, к тому же защитник ЦСКА пока присел в запас. Причем цифры растут с каждым новым розыгрышем. 9, 10,1 и 10,3 – это показатели трех прошлых сезонов. Вполне ожидаемо для 37-летнего футболиста. И близко в этой дисциплине к ветерану никто не подбирается.

    Король точных пасов – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 89,8%

    Свита – Дмитрий Коробов («Урал») – 89,7%

    Король прошлого сезона – Адилсон («Терек») – 90,2%

    Первую треть сезона Березуцкий прошел с точностью 90,3%, он же и остается главным фаворитом в этой дисциплине, несмотря на неожиданное очень близкое присутствие полузащитника «Урала». В основном, показатель защитника ЦСКА стабилен на отметке 83-84%, но есть и серьезные скачки, как, например, в играх с «Анжи» и «Уралом» (97%). В первом матче армейцев на новом стадионе, который был сыгран против «Терека», Березуцкий ошибся лишь в трех передачах из 82.

    Король отборов – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,9 за игру

    Свита – Максим Тишкин («Томь») – 3,8

    Король прошлого сезона – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,4

    После 10 туров у лидера был показатель 3,7, и в оставшихся семи турах Полуяхтову удавалось выходить на стабильные пять отборов за игру, чего не было раньше, а в матче с «Крыльями» защитник «Оренбурга» и вовсе запомнился семью отборами. Цифры были бы внушительнее, если б не отдельные провалы, как в последнем матче с «Амкаром», где был всего один чистый отбор.

    Король обостряющих передач – Квинси Промес («Спартак») – 3,1 за игру

    Свита – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,8, Олег Шатов («Зенит») – 2,4

    Король прошлого сезона – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

    Молло с 10-го тура остался с тем же результатом, а у Промеса он упал на 0,3. Собственно, с тех пор голландец отметился лишь двумя очками по системе «гол плюс пас» и стал отдавать не больше двух обостряющих пасов. По пять было в двух первых турах против «Арсенала» и «Крыльев». Травмы, конечно, сказались, и оптимальную форму Промес ближе к перерыву так толком и не набрал, хотя очень старался.

    Король дриблинга – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,3 обводки за игру

    Свита – Бернар Бериша («Анжи») – 2,2

    Король прошлого сезона – Халк («Зенит») – 3,1

    Халк уехал, а повторить его достижение будет непросто. За семь туров показатель у Молло рухнул на 0,7. Любопытно, что за последние семь матчей Молло обводил соперника строго нечетное число раз – либо однажды, либо трижды. Подпирал француза Квинси Промес, да только сейчас уступил эту почетную миссию Берише. У голландца показатель – 2.

    Король забитых голов – Федор Смолов («Краснодар») – 10 голов

    Свита – Артем Дзюба («Зенит»), Беким Балай («Терек»), Жонатас («Рубин») – по 8 голов

    Король прошлого сезона – Федор Смолов («Краснодар») – 20 голов

    Смолов в чемпионате не играл два месяца, но все равно он – первый. Как вернулся – сразу напомнил о себе, в 4,5 матчах забив три гола. Защищать титул лучшего бомбардира россиянину пока удается, но конкуренты очень хороши. Неподалеку и Жулиано с семью мячами, и Промес с шестью. Удастся ли Смолову забить еще десятку за оставшиеся семь матчей, чтобы повторить свое же достижение прошлого сезона? Верится с трудом, но почему бы и нет.

    Король голов головой – Беким Балай («Терек») – 4 гола

    Свита – Зе Луиш («Спартак»), Жонатас («Рубин»), Михаил Костюков («Амкар»), Филипп Будковский («Анжи»), Сергей Корниленко («Крылья Советов») – по 2 гола

    Король прошлого сезона – Артем Дзюба («Зенит») – 7

    Интересно, что еще в конце октября на счету Балая было три мяча, и все – головой. С тех пор он забил еще пять раз, но лишь однажды – «со второго этажа». Правой ногой чаще забивает, конечно, Смолов (девять мячей), а левой – Ласина Траоре (четыре).

    Что ж, вот она и символическая сборная. Выглядит не слишком сбалансировано, но вообще любопытно было бы посмотреть на матч такой команды. Кроме как в 3-4-2-1 наших королей больше никак и не собрать.

    Свита тоже выглядит вполне боеспособно и чуть более выстроено. Вообще было б крайне интересно взглянуть на матч двух таких команд.

    Смолов, Промес и еще 9 королей РФПЛ первой трети сезона-2016/17. Наша суперсборная

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 10 декабря 2016, 10:07

      Кутепов вырос

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 декабря 2016, 02:17

      Любопытная статистика, прочитала с большим вниманием, так как обычно обращаешь внимание только на забитые голы, а не на всякие там отборы, подборы и дриблинги, но это я говорю только за себя, истинному поклоннику футбола это наверняка видно и не вооруженным взглядом

      0
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      Рейтинг: +177

      miklos > арейская 11 декабря 2016, 12:49

      ну почему же ) уж точно не каждый бы предположил, что лучший по отборам - Полуяхтов, а по верховым - Вернблум) а самый фолящий в чемпионате, например, Головин ) цифры зачастую неплохо удивляют абсолютно всех

      1
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      Рейтинг: +1436

      x-x-x-x-x 9 декабря 2016, 17:34

      ничего не значащая статистика и сборная

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 9 декабря 2016, 17:25

      Жаль что больше легионеров чем наших

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      Рейтинг: +1126

      richi > dimon2602 11 декабря 2016, 18:07

      Зачем же нужны легионеры, которые хуже наших? Тогда уж лучше на своих кривоногих смотреть.

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      Рейтинг: +53

      FC CSKA moscow 9 декабря 2016, 16:36

      В прошлом сезоне почти во всех номинациях рекордные показатели были лучше (

      0
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      Рейтинг: +755

      justozavr > FC CSKA moscow 9 декабря 2016, 16:50

      так сезон еще не закончился, еще 13 матчей

      1
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