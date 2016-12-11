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    • «Ливерпуль» и «Вест Хэм» устроили голевую перестрелку. Мхитарян принес победу «МЮ» (ВИДЕО)

    «Ливерпуль» и «Вест Хэм» устроили голевую перестрелку. Мхитарян принес победу «МЮ» (ВИДЕО)


    3
    Голосов: 2
    11.12.2016 19:20
    «Челси» оторвался уже на семь очков от «Ман Сити», «МЮ» переиграл «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» и «Вест Хэм» отыграли веселый матч на «Энфилде». Показываем все самое интересное, что произошло в АПЛ за день.

    «Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 2:2

    Команды весело поиграли в Ливерпуле, забив друг другу по два мяча. Счет открыл Лаллана, затем гостей вперед вывели Пайет и Антонио. Мяч Ориги позволил «Ливерпулю» не проиграть.

    Текстовая трансляция: «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 1:0

    Генрих Мхитарян забил победный гол великолепным ударом в верхний угол!

    «Челси» – «Вест Бромвич» – 1:0

    «Челси» выиграл девять матчей подряд. Красавцы! Но до рекорда (14 у «Арсенала» в 2002 году) еще пока далековато. А Диего Коста забил 6 голов из последних 9 ударов в створ ворот. Кроме того, у испанца великолепный показатель по «гол плюс пас» – 17 очков (12 + 5).

    Вот такие гости сегодня были на игре:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 11 декабря 2016, 17:41

      Бывает

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